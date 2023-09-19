Активный отдых в Южно-Сахалинске

Найдено 6 экскурсий в категории «Активный отдых» в Южно-Сахалинске, цены от 8 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000 за всё до 3 чел.
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
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    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
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    благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин.

  • В
    Виктория
    19 июля 2023
    Бухта Тихая
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
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    мы прошли по берегу в соседнюю бухту, поднялись на холм и дошли до скалы Сфинкс. Оттуда открывался удивительный вид на бухту и побережье. Также гид рассказал очень много интересных фактов об истории и природе Сахалина, поэтому прогулка вышла очень увлекательной.

  • М
    Максим
    17 июля 2023
    Тур на мыс Великан
    Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
  • Д
    Денис
    16 июня 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Прекрасная экскурсия с потрясающими видами природы, преодолением горных трасс на джипе через траву с человеческий рост и горные реки. А в конце обед с видом на море. Гид Александр кладезь интересных историй про места родного острова и его природу.
  • Я
    Яна
    9 октября 2022
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!
  • А
    Алексей
    15 августа 2022
    Лагуна Буссе и мыс Великан
    Это просто не передаваемые впечатления от данной экскурсии! Анна прекрасный гид, всю дорогу рассказывала нам историю Сахалина, местные обычаи и
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    интересные факты! Само место дико от людей, Мыс Великан и остров "Птичий" нужно заслужить))) но это шикарнейшее место и просто не передать ни фотографиями ни словами, это нужно увидеть самому

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Бухта тиха + клоковский водопад
  2. Тур на мыс Великан
  3. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  4. Приключения на снегоходах
  5. Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Активный отдых" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 800 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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