Прилёт в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Заселение в гостиницу/хостел.
Сегодня свободный день. Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться, или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.
Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой. Советуем к посещению курорт «Горный воздух» — обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.
19.00 Общий сбор в хостеле/гостинице, встреча с гидом, брифинг.
Питание: —
Проживание: хостел/гостиница
Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.
По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах. Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.
Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.
В бухте Тихая нас ждёт небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы. Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.
Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.
Маршрут: Южно-Сахалинск — бухта Тихая — Южно-Сахалинск
Автобус: 140 км
Пешком: около 5 км
Питание: —
Проживание: хостел/гостиница
После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.
Доберёмся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяка — самого инстаграмного маяка в России.
После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил — Итурупа. Размещение в 4-х местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне — увидим касаток и дельфинов. И ещё раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.
Маршрут: Южно-Сахалинск — маяк Анива — Корсаков — теплоход
Автобус: 80 км
Пешком: около 2 км
Питание: —
Проживание: теплоход
Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к посёлку Китовый.
В посёлке ещё есть шанс купить что-то необходимое, а дальше нас ждёт уже дикая природа.
В ближайшие дни мы держим путь в сторону вулкана Богдан Хмельницкий — этот второй по высоте на Итурупе вулкан (1585 м).
Сегодня нас ждёт одна из основных завораживающих достопримечательностей острова — плато Янкито. Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами. Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.
Встаём на ночлег, разбиваем лагерь.
Маршрут: теплоход — остров Итуруп, п. Китовый — плато Янкито
Пешком: около 2 км
Питание: ужин
Проживание: палатки
Сегодня с утра мы продолжим путь до озера Буда.
Загрузимся со всеми вещами в нашу лодку, она доставит нас прямиком к оз. Буда (около 20 минут по воде).
Отсюда начинаем подъём на вулкан. Сначала нам предстоит преодолеть 1,5 километра по морскому курумнику.
Затем с побережья уходим вверх по реке Южный Чирип. Особенность этих мест — высокие скалы, скрытые от глаз густой растительностью.
Набор высоты в этот день ~700м.
Вечером ставим лагерь возле небольшого озера по пути следования, набираемся сил перед восхождением на вулкан.
Маршрут: плато Янкито — озеро Буда — подножие вулкана Богдан Хмельницкий
Пешком: около 13 км
Лодка: 20 минут
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
С рассветом отправляемся на восхождение.
Нас ожидает очень непростой и продолжительный ходовой день. Сначала двигаемся по руслу реки, затем выходим на крутой гребень.
Набор высоты сегодня — 1000 м. Но это того стоит! Вид с вершины вулкана открывается просто невероятный!
Делаем памятные кадры, переводим дух и выдвигаемся обратно в лагерь.
Это был один из самых знаковых дней путешествия!
Маршрут: подножие вулкана Богдан Хмельницкий — вершина вулкана — спуск в лагерь
Пешком: около 15 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
Отправляемся в обратный путь к побережью по руслу реки Южный Чирип.
Нас ждёт уже знакомая тропа.
Ночёвка у озера Буда.
Отдых после насыщенных ходовых дней.
Маршрут: подножие вулкана Богдан Хмельницкий — озеро Буда
Пешком: около 13 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
Утром с берега нас забирает лодка и переправляет в г. Курильск (около 40 минут по воде).
Отсюда на автобусе отправляемся к подножию вулкана Баранского (25 км).
Располагаемся у небольшого озера, обедаем и отдыхаем.
Вечером идем купаться на самые инстаграмные термальные источники Курильских островов — источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Маршрут: озеро Буда — Курильск — подножие вулкана Баранского
Пешком: около 1 км
Лодка: 40 минут
Автобус: 25 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
Восхождение на вершину вулкана Баранского (1134 м). Набор высоты 700 м.
Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.
Ещё ~ 100 метров набора, и мы у цели. Вот она — вершина!
Небольшой отдых, осмотр кратера.
Обратно спускаемся по другой тропе через фумарольное поле — вулкан дышит, везде ощущается его активность.
Возвращение в лагерь.
Маршрут: подножие вулкана Баранского — вершина вулкана — спуск в лагерь
Пешком: около 15 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам — визитной карточке острова Итуруп. Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным вулканическим песком на пляже — выглядит завораживающе.
Сегодня нас не ожидают переходы с рюкзаками, на берегу разбиваем лагерь и заказываем вкусный ужин.
Вечером заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат. Это будет легендарно.
Маршрут: подножие вулкана Баранского — Белые скалы
Пешком: около 3 км
Автобус: 40 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки
Сегодня мы прощаемся с Итурупом.
Уезжаем в пос. Китовый.
Если до теплохода останется время, посетим термальный комплекс.
Закупаемся сувенирами, обедаем и отправляемся в обратный путь.
Отправление на теплоходе в 16:00.
Маршрут: Белые скалы — пос. Китовый — теплоход
Пешком: около 3 км
Автобус: 25 км
Питание: завтрак
Проживание: теплоход
Прибываем в порт города Корсаков в 17:00.
Отправляемся на автобусе на юго-восточное побережье Охотского моря. Дорога займёт ~ 3 ч.
Сегодня нас ждут мысы Птичий и Великан.
Здесь установим лагерь и поужинаем на закате.
Маршрут: теплоход — Корсаков — мыс Птичий
Пешком: около 2 км
Автобус: 100 км
Питание: ужин
Проживание: палатки
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет за чашкой кофе.
Сегодня нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан — пожалуй, главных мысов на острове.
Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.
Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.
В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.
Обед у нас также будет в этом живописном месте.
Вечером — возвращение в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинске.
Маршрут: мыс Птичий — мыс Великан — Южно-Сахалинск
Пешком: около 5 км
Автобус: 95 км
Питание: завтрак, обед
Проживание: гостиница/хостел
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).
Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину — поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.
По желанию можно в этот день организовать дополнительную экскурсию на усмотрение группы.
Пешком: —
Автобус: —
Питание: —
Проживание: гостиница/хостел
Прощаемся с Сахалином.
Вылет домой.
Тур предусматривает проживание:
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Документы:
Дополнительное:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Да, обязательно иметь с собой НЗ наличными в размере 10 000 рублей!
На активной части питание походное + в стоимость включен ужин из морепродуктов на Белых скалах.
На экскурсионной части туристы питаются самостоятельно в кафе/готовят в хостеле.