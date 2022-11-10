Сахалин и Итуруп: большой поход

Вся магия Дальнего Востока в нашем путешествии на острова Сахалин и Итуруп

5
3 отзыва
Вся магия Дальнего Востока в нашем путешествии на острова Сахалин и Итуруп.

Вулканы, горячие источники, лавовые потоки и, конечно, изобилие морепродуктов, выловленных прямиком из Охотского моря! Совершим два восхождения на вулканы — Баранского и Богдан Хмельницкий. Увидим ландшафты застывших лавовых полей и белоснежных пемзовых скал.

Посетим знаменитый Анивский маяк, бухту Тихая и самые известные мысы острова Сахалин — Птичий и Великан. А также: выйдем в открытое Охотское море на теплоходе и переночуем в настоящих каютах.
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Сахалин и Итуруп: большой поход
Ближайшие даты:
12
авг

Что вас ожидает 🤩

Дальневосточные деликатесы
Дальневосточные деликатесы
Насладимся вкусами свежевыловленных даров моря
Восхождения на вулканы
Восхождения на вулканы
Покорим вулканы острова Итуруп – вулкан Баранского и Богдан Хмельницкий
Белые скалы
Белые скалы
Восхитимся красотой белоснежных скал, выточенных морем из пемзы
Два острова
Два острова
Побываем на самом большом острове России — Сахалине, и удивительном Итурупе
Уединение с природой
Уединение с природой
Все ночи на активной части маршрута мы проведём в палатках
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в самых инстаграммных термальных источниках — вулкана Баранского

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городе

Прилёт в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Заселение в гостиницу/хостел.

Сегодня свободный день. Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться, или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.

Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой. Советуем к посещению курорт «Горный воздух» — обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

19.00 Общий сбор в хостеле/гостинице, встреча с гидом, брифинг.

Питание:
Проживание: хостел/гостиница

Прибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городеПрибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городеПрибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городеПрибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городе
2 день

Восточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты Тихая

Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.

По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах. Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.

Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.

В бухте Тихая нас ждёт небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы. Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.

Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.

Маршрут: Южно-Сахалинск — бухта Тихая — Южно-Сахалинск
Автобус: 140 км
Пешком: около 5 км
Питание:
Проживание: хостел/гостиница

Восточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты ТихаяВосточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты ТихаяВосточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты ТихаяВосточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты ТихаяВосточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты Тихая
3 день

Маяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходе

После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.

Доберёмся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяка — самого инстаграмного маяка в России.

После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил — Итурупа. Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне — увидим касаток и дельфинов. И ещё раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.

Маршрут: Южно-Сахалинск — маяк Анива — Корсаков — теплоход
Автобус: 80 км
Пешком: около 2 км
Питание:
Проживание: теплоход

Маяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходеМаяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходеМаяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходеМаяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходеМаяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходе
4 день

Прибытие на о. Итуруп. Лавовое плато Янкито

Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к посёлку Китовый.

В посёлке ещё есть шанс купить что-то необходимое, а дальше нас ждёт уже дикая природа.

В ближайшие дни мы держим путь в сторону вулкана Богдан Хмельницкий — этот второй по высоте на Итурупе вулкан (1585 м).

Сегодня нас ждёт одна из основных завораживающих достопримечательностей острова — плато Янкито. Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами. Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.

Встаём на ночлег, разбиваем лагерь.

Маршрут: теплоход — остров Итуруп, п. Китовый — плато Янкито
Пешком: около 2 км
Питание: ужин
Проживание: палатки

Прибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоПрибытие на о. Итуруп. Лавовое плато Янкито
5 день

Треккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан Хмельницкий

Сегодня с утра мы продолжим путь до озера Буда.

Загрузимся со всеми вещами в нашу лодку, она доставит нас прямиком к оз. Буда (около 20 минут по воде).

Отсюда начинаем подъём на вулкан. Сначала нам предстоит преодолеть 1,5 километра по морскому курумнику.

Затем с побережья уходим вверх по реке Южный Чирип. Особенность этих мест — высокие скалы, скрытые от глаз густой растительностью.

Набор высоты в этот день ~700м.

Вечером ставим лагерь возле небольшого озера по пути следования, набираемся сил перед восхождением на вулкан.

Маршрут: плато Янкито — озеро Буда — подножие вулкана Богдан Хмельницкий
Пешком: около 13 км
Лодка: 20 минут
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Треккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан ХмельницкийТреккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан ХмельницкийТреккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан ХмельницкийТреккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан Хмельницкий
6 день

Восхождение на вулкан Богдан Хмельницкий

С рассветом отправляемся на восхождение.

Нас ожидает очень непростой и продолжительный ходовой день. Сначала двигаемся по руслу реки, затем выходим на крутой гребень.

Набор высоты сегодня — 1000 м. Но это того стоит! Вид с вершины вулкана открывается просто невероятный!

Делаем памятные кадры, переводим дух и выдвигаемся обратно в лагерь.

Это был один из самых знаковых дней путешествия!

Маршрут: подножие вулкана Богдан Хмельницкий — вершина вулкана — спуск в лагерь
Пешком: около 15 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Восхождение на вулкан Богдан ХмельницкийВосхождение на вулкан Богдан ХмельницкийВосхождение на вулкан Богдан ХмельницкийВосхождение на вулкан Богдан Хмельницкий
7 день

Возвращение к озеру Буда. Отдых

Отправляемся в обратный путь к побережью по руслу реки Южный Чирип.

Нас ждёт уже знакомая тропа.

Ночёвка у озера Буда.

Отдых после насыщенных ходовых дней.

Маршрут: подножие вулкана Богдан Хмельницкий — озеро Буда
Пешком: около 13 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Возвращение к озеру Буда. ОтдыхВозвращение к озеру Буда. ОтдыхВозвращение к озеру Буда. Отдых
8 день

Прибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источники

Утром с берега нас забирает лодка и переправляет в г. Курильск (около 40 минут по воде).

Отсюда на автобусе отправляемся к подножию вулкана Баранского (25 км).

Располагаемся у небольшого озера, обедаем и отдыхаем.

Вечером идем купаться на самые инстаграмные термальные источники Курильских островов — источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.

Маршрут: озеро Буда — Курильск — подножие вулкана Баранского
Пешком: около 1 км
Лодка: 40 минут
Автобус: 25 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Прибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источникиПрибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источникиПрибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источникиПрибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источники
9 день

Восхождение на вершину вулкана Баранского. Фумарольные поля

Восхождение на вершину вулкана Баранского (1134 м). Набор высоты 700 м.

Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.

Ещё ~ 100 метров набора, и мы у цели. Вот она — вершина!

Небольшой отдых, осмотр кратера.

Обратно спускаемся по другой тропе через фумарольное поле — вулкан дышит, везде ощущается его активность.

Возвращение в лагерь.

Маршрут: подножие вулкана Баранского — вершина вулкана — спуск в лагерь
Пешком: около 15 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Восхождение на вершину вулкана Баранского. Фумарольные поляВосхождение на вершину вулкана Баранского. Фумарольные поляВосхождение на вершину вулкана Баранского. Фумарольные поля
10 день

Белые скалы

Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам — визитной карточке острова Итуруп. Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным вулканическим песком на пляже — выглядит завораживающе.

Сегодня нас не ожидают переходы с рюкзаками, на берегу разбиваем лагерь и заказываем вкусный ужин.

Вечером заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат. Это будет легендарно.

Маршрут: подножие вулкана Баранского — Белые скалы
Пешком: около 3 км
Автобус: 40 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Проживание: палатки

Белые скалыБелые скалыБелые скалыБелые скалыБелые скалыБелые скалы
11 день

Возвращение на теплоходе в пос. Китовый

Сегодня мы прощаемся с Итурупом.

Уезжаем в пос. Китовый.

Если до теплохода останется время, посетим термальный комплекс.

Закупаемся сувенирами, обедаем и отправляемся в обратный путь.

Отправление на теплоходе в 16:00.

Маршрут: Белые скалы — пос. Китовый — теплоход
Пешком: около 3 км
Автобус: 25 км
Питание: завтрак
Проживание: теплоход

Возвращение на теплоходе в пос. КитовыйВозвращение на теплоходе в пос. КитовыйВозвращение на теплоходе в пос. Китовый
12 день

Прибытие в Корсаков. Лагерь у мыса Птичий

Прибываем в порт города Корсаков в 17:00.

Отправляемся на автобусе на юго-восточное побережье Охотского моря. Дорога займёт ~ 3 ч.

Сегодня нас ждут мысы Птичий и Великан.

Здесь установим лагерь и поужинаем на закате.

Маршрут: теплоход — Корсаков — мыс Птичий
Пешком: около 2 км
Автобус: 100 км
Питание: ужин
Проживание: палатки

Прибытие в Корсаков. Лагерь у мыса ПтичийПрибытие в Корсаков. Лагерь у мыса ПтичийПрибытие в Корсаков. Лагерь у мыса ПтичийПрибытие в Корсаков. Лагерь у мыса ПтичийПрибытие в Корсаков. Лагерь у мыса ПтичийПрибытие в Корсаков. Лагерь у мыса Птичий
13 день

Исследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-Сахалинск

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет за чашкой кофе.

Сегодня нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан — пожалуй, главных мысов на острове.

Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.

Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.

В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.

Обед у нас также будет в этом живописном месте.

Вечером — возвращение в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинске.

Маршрут: мыс Птичий — мыс Великан — Южно-Сахалинск
Пешком: около 5 км
Автобус: 95 км
Питание: завтрак, обед
Проживание: гостиница/хостел

Исследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-СахалинскИсследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-СахалинскИсследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-СахалинскИсследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-СахалинскИсследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-СахалинскИсследование мысов Птичий и Великан. Возвращение в Южно-Сахалинск
14 день

Свободный день в Южно-Сахалинске. Праздничный ужин

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).

Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину — поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.

По желанию можно в этот день организовать дополнительную экскурсию на усмотрение группы.

Пешком:
Автобус:
Питание:
Проживание: гостиница/хостел

Свободный день в Южно-Сахалинске. Праздничный ужинСвободный день в Южно-Сахалинске. Праздничный ужинСвободный день в Южно-Сахалинске. Праздничный ужин
15 день

Вылет домой

Прощаемся с Сахалином.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в хостеле/гостинице — 4 ночи (2 в начале тура и 2 — в конце);
  • на теплоходе — 2 ночи (3-я и 10-я ночи);
  • в палатках — остальные ночи.

Варианты проживания

Хостел / гостиница в Южно-Сахалинске

4 ночи

Каюта на теплоходе

2 ночи

Палаточный лагерь

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды на Сахалине
  • Все переезды на Итурупе
  • Трансфер в порт Корсаков и обратно
  • Портовые сборы
  • Билеты на теплоход Корсаков – Итуруп – Корсаков
  • Трансфер на лодке от плато Янкито до оз. Буда
  • Трансфер на лодке от оз. Буда до г. Курильск
  • 4 ночи в хостеле/гостинице Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое походное питание на активной части маршрута
  • Ужин из морепродуктов на Белых скалах
  • Инструкторское сопровождение
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Посещение горячих источников под вулканом Баранского
  • Групповое снаряжение (палатки, горелки, котлы, газ и пр.)
  • Средства связи и навигации
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Сахалина и обратно
  • Питание во время экскурсионной части маршрута — на Сахалине и на теплоходе
  • Постельное бельё на теплоходе (около 600 рублей)
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак (60-90л);
  • рюкзак штурмовой для радиалок (20-35 литров);
  • спальник (температура комфорта 0/+5* с);
  • пенка (туристический коврик);
  • палки трекинговые;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • накидка на рюкзак от дождя.

Одежда:

  • ботинки треккинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные);
  • хороший дождевик;
  • пуховик тонкий (куртка утеплённая);
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утеплённая (флисовая);
  • носки трекинговые (2-3 пары, синтетические);
  • футболки (1-2 шт.);
  • штаны ходовые лёгкие;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • нательное бельё;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • штаны тёплые для вечера (флисовые или полартек);
  • термобельё (верх);
  • фонарики (гамаши);
  • термоноски тёплые;
  • рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом;
  • плавательный костюм (купальник, плавки) + лёгкое полотенце.

Личные вещи:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1л);
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик налобный + зап. батарейки;
  • крем от загара + гигиеническая помада;
  • средства от комаров, клещей;
  • свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
  • телефон + зарядное устройство.

Документы:

  • паспорт;
  • деньги;
  • медицинский полис.

Дополнительное:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • платье (девушкам для фото);
  • шорты;
  • пауэрбанк;
  • нитки и иголка;
  • верёвка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли с собой наличные деньги?

Да, обязательно иметь с собой НЗ наличными в размере 10 000 рублей!

Какое у нас будет питание?

На активной части питание походное + в стоимость включен ужин из морепродуктов на Белых скалах.

На экскурсионной части туристы питаются самостоятельно в кафе/готовят в хостеле.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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Двигаясь по главной улице Южно-Сахалинска, мы пересечём весь город
Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
3 000 за всё до 8 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
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