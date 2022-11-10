2 день

Восточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты Тихая

Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.

По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах. Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.

Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.

В бухте Тихая нас ждёт небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы. Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.

Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.

Маршрут: Южно-Сахалинск — бухта Тихая — Южно-Сахалинск

Автобус: 140 км

Пешком: около 5 км

Питание: —

Проживание: хостел/гостиница