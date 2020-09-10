Не упустите уникальную возможность посетить два самых известных их Курильских островов – Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.

Программа тура по дням

1 день Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Приветственный обед в японском ресторане. Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). * В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

2 день Мыс «Птичий» и мыс «Великан», юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах. Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал. Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами. Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1 - 1,5 км в одну сторону — удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары. Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии. На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

3 день Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса. По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день Перелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Вылет в г. Курильск. Прибытие на о. Итуруп. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Сheck-inn в 14:00. Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского. Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе), в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

5 день Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты. Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. «Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. Обед на маршруте. На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды». Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

6 день Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. По пути Японское кладбище (на месте японского поселения). Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Обед на маршруте. Отдых. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

7 день Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы. Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Обед/Ужин (самостоятельно)

8 день Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы Свободный день. Рекомендуем посетить: 1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц. 2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка. 3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. 4. Сахалинский краеведческий музей. 5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляна и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары). 6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

9 день Трансфер в аэропорт