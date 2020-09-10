Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари

Экскурсионный тур «Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари» на 9 дней

5
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Сахалин - Итуруп. Авиатур. Треккинг и сафари
Ближайшие даты:
12
сен
02
окт
16
окт
22
окт

Описание

Не упустите уникальную возможность посетить два самых известных их Курильских островов – Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с городом Южно-Сахалинском;
  • побываем на юго-восточном и восточном побережьях Охотского моря;
  • осмотрим фумаролы и грязевые «вулканчики», кипящих маленьких озер «Голубые глазки»;
  • насладимся инопланетными пейзажами и таинственными, будоражащими воображение, силуэтами на плато Янкито;
  • отдохнем в термальном комплексе «Ванночки» с видом на Курильский залив;
  • отведаем дальневосточную уху и вдоволь наедимся морепродуктов.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

2 день
Мыс «Птичий» и мыс «Великан», юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах. 

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1 - 1,5 км в одну сторону — удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары. 

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии. 

На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

3 день
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. 

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. 

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

4 день
Перелет на Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Вылет в г. Курильск.

Прибытие на о. Итуруп. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в гостиницу. 

Сheck-inn в 14:00.

Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе), в пути 20 км.

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. 

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

5 день
Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. 

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. 

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. 

Обед на маршруте.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

6 день
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. 

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. 

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. 

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. 

Обед на маршруте. 

Отдых. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

7 день
Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт. 

Вылет в Южно-Сахалинск. 

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Обед/Ужин (самостоятельно)

8 день
Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы

Свободный день.

Рекомендуем посетить:

1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. 

На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.

2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.

3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

4. Сахалинский краеведческий музей.

5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляна и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. 

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

9 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске и в г. Курильске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиницапри двухместном размещениидоплата за одноместное
Гагарин 3*124 00017 200
Мега Палас 4*126 80024 500

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):

  • г-ца «Гагарин» 3* – 6 400 руб./чел./ночь DBL; 5 200 руб./чел./ночь SNGL;
  • г-ца «Мега-Палас» 4* – 8 300 руб./чел./ночь DBL; 7 200 руб./чел./ночь SNGL.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Южно-Сахалинск
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Курильске
  • Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
  • Проживание в гостинице «Остров»/ «Итуруп» в г. Курильск
  • Питание на Сахалине, указанное в программе
  • Питание на Итурупе 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Вх. билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского» и «Жаркие воды»
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – 13 000 руб. /чел.
  • Питание, не указанное в программе (ужины в Южно-Сахалинске)
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Насколько сложный этот тур?

Тур подразумевает небольшую физическую нагрузку, является активным, требуют наличия правильной одежды, обуви и ряда других вещей, перечисленных ниже.

Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:
Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт
катера.
Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.

Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
10 сен 2020
В этом году приобрела тур" на край света:Сахалин,Кунашир,Шикотап,Итуруп". Тур потрясающий! Проводники, сопровождающие нашу группу из 9 человек, классные! Какие термокупальни на Итурупе!!! Сказка преврашенная в быль! Советую! Это стоит увидеть,подышать тем воздухом,насладиться красотой природы!
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!

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