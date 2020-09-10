Не упустите уникальную возможность посетить два самых известных их Курильских островов – Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Юбилейный год для нашего города – 140 лет.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1 - 1,5 км в одну сторону — удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Вылет в г. Курильск.
Прибытие на о. Итуруп.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Сheck-inn в 14:00.
Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.
Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе), в пути 20 км.
Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.
Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.
Обед на маршруте.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Отдых.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Обед/Ужин (самостоятельно)
Завтрак в ресторане гостиницы
Свободный день.
Рекомендуем посетить:
1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света.
На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.
2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.
3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
4. Сахалинский краеведческий музей.
5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляна и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске и в г. Курильске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница
|при двухместном размещении
|доплата за одноместное
|Гагарин 3*
|124 000
|17 200
|Мега Палас 4*
|126 800
|24 500
Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):
Тур подразумевает небольшую физическую нагрузку, является активным, требуют наличия правильной одежды, обуви и ряда других вещей, перечисленных ниже.
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт
катера.
Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».