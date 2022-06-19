Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом.
Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.
18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.
На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь.
Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу.
Отдых.
07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.
В случае позднего вылета, в свободное время рекомендуем посещение музеев г.Южно-Сахалинск:
11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).
Трансфер в Курильск.
12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.
13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.
15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.
16:00 Спуск к бирюзовым озерам.
Прогулка.
Фотосессия.
Варим яйца и дегустируем с икрой.
17:00 Купание в термальных источниках.
19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.
20:00 Ужин в кафе.
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Длина скал составляет 28 км.
Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.
Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное.
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами.
Прогулка по каньону.
15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка).
16:30 Посадка на наземный транспорт.
Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
09:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана.
10:00 Бухта Касатка.
Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте.
Она приведена в порядок и размещена на общей площадке.
В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них.
Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?
11:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
11:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
12:30 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
13:00 Выезд в Бухту Золотую.
Красивое, завораживающее зрелище!
Берега бухты обрамляют склоны из глины золотисто – желтого цвета.
При солнечном ярком свете или на закате они кажутся золотыми!
Добавляют привлекательности этому месту скалы и кекуры, расположенные неподалеку.
Верблюд, Арки, Медвежья Лапа, Гребень: природа одарила останцы причудливыми формами, человек, очарованный увиденным, придумал такие оригинальные названия!
Минеральный источник, можжевельник, покрывающий берега… как много сюрпризов в этом месте!
14:00 Прибытие в район бухты Золотой.
Отправление на пешеходный маршрут вдоль берега (1-1,5 км в одну сторону).
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию.
16:00 Горячий обед (уха по-курильски, чай с травами)..
17:00 Отправление в г.Курильск.
20:00 Прибытие в Курильск.
20:30 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00 Завтрак.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.
Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:00 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос.Китовый.
14:00 После прогулки, вы завершите свой день отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).
16:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
19:00 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе.
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове.
По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц.
Вы уже заметили? Устриц будет много!
11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.
В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги.
11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке.
ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим.
13:30 – 16:00 Возвращение на берег.
Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром.
В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); «суп дня» из морепродуктов; свежие овощи; морс; чай/кофе.
Отдых на берегу лагуны.
16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.
18:00 Окончание экскурсии.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.
ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
07:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати).
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб.:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
Доп. ночи
двухмест/одномест
|Юность 3* (завтраки оплачиваются дополнительно)
|6 000
|10 800
|2 000 /3 600
|Лотос 3* (завтраки не предоставляются) (возможен заезд с 12:00)
|6 300
|12 600
|2 100 / 4 200
|Юбилейная 3*
|8 850
|13 800
|2 950 / 4 600
|Белка 3*
|9 150
|15 600
|3 050 /5 200
|Гагарин 3*
|9 600
|15 600
|3 200 / 5 200
Санта Ризот Отель 4*
(twin, номер с 2-мя кроватями)
|12 600
|22 200
|4 200 / 7 400
Пасифик Плаза Сахалин 4*
(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)
|10 950
|16 800
|3 650 / 5 600 руб.
Пасифик Плаза Сахалин 4*
(в период 01.07-05.10.22)
|12 150
|18 600
|4 050 / 6 200
|Мега Палас Отель 4*
|11 250
|20 400
|3 750 / 6 800
|Парадайз Ризот Отель 4*
|12 000
|24 000
|4 000 / 8 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начало программы: Время и место встречи: аэропорт г. Южно-Сахалинск. Табличка для встречи или по звонку от водителя, ожидающего на стоянке аэропорта.
Рекомендации по прибытию на о. Сахалин: прибытие в Южно-Сахалинск идет в день начала программы. Учитывая временную разницу между Южно-Сахалинском и Москвой (8 часов), вылет из Москвы происходит накануне дня начала программы.
Завершение программы: Время и место окончания тура: в финальный день программы, необходимо сдать номера до 12:00, в случае если ваш вылет приходится на послеобеденное время.
В назначенное время, согласно вашему рейсу, подается транспорт для следования в аэропорт.
ВАЖНО! Просим заранее сообщить менеджеру информацию по рейсам прибытия/убытия для организации трансферов.
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.
Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.
Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.
ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.