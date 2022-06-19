Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп

Погрузитесь в непередаваемую атмосферу двух самых известных островов Курильской гряды - Сахалин

5
3 отзыва
Погрузитесь в непередаваемую атмосферу двух самых известных островов Курильской гряды – Сахалин и Итуруп. Эту поездку вы запомните на всю жизнь!
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
Остров Сахалин и остров Спящих вулканов - Итуруп
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Что вас ожидает 🤩

Белые скалы
Белые скалы
Отправимся вдоль Охотского побережья и полюбуемся белыми скалами острова Итуруп
Джип поездка
Джип поездка
Доедем до плато Янкито и увидим последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий
Термальные ванны
Термальные ванны
Расслабимся и насладимся водами термальных ванн
Дегустация устриц
Дегустация устриц
Соберем устриц, мидий, рапанов в лагуне Буссе и будем дегустировать сразу на устричном остров
Тихий океан
Тихий океан
Искупаемся в Тихом океане во время посещения бухты Касатка
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Сварим яйца на фумарольном поле и продегустируем с икрой, а также отведаем уха по-итурупски и чай с курильским шиповником и травами

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение. 

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом.

Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.

Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь.

Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Cамостоятельное возвращение в гостиницу.

Отдых.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день
Выезд на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана Баранский

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы. 

Трансфер в аэропорт.

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.

В случае позднего вылета, в свободное время рекомендуем посещение музеев г.Южно-Сахалинск:

  • Музейно-мемориальный комплекс «Победа»;
  • Музей книги им. А.П. Чехова «Остров САХАЛИН»;
  • Исторический парк «Россия – моя история»;
  • Сахалинский областной художественный музей.

11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).

Трансфер в Курильск.

12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.

13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.

14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.

15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.

16:00 Спуск к бирюзовым озерам.

Прогулка.

Фотосессия.

Варим яйца и дегустируем с икрой.

17:00 Купание в термальных источниках.

19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.

20:00 Ужин в кафе.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Выезд на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана Баранский
3 день
Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).

Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.

11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Длина скал составляет 28 км.

Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.

Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.

В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м.

Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное.

Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.

14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. 

Прогулка по каньону.

15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка).

16:30 Посадка на наземный транспорт.

Выезд к термальным источникам.

17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

18:30 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.

ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»
4 день
Джип-тур по маршруту бухта Касатка – «зеркальный пляж» – скала «Чертовка» – бухта Золотая

09:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана.

10:00 Бухта Касатка. 

Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. 

Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. 

В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них.

Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?

11:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

11:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». 

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. 

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

12:30 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).

13:00 Выезд в Бухту Золотую. 

Красивое, завораживающее зрелище! 

Берега бухты обрамляют склоны из глины золотисто – желтого цвета.

При солнечном ярком свете или на закате они кажутся золотыми!

Добавляют привлекательности этому месту скалы и кекуры, расположенные неподалеку.

Верблюд, Арки, Медвежья Лапа, Гребень: природа одарила останцы причудливыми формами, человек, очарованный увиденным, придумал такие оригинальные названия! 

Минеральный источник, можжевельник, покрывающий берега… как много сюрпризов в этом месте!

14:00 Прибытие в район бухты Золотой. 

Отправление на пешеходный маршрут вдоль берега (1-1,5 км в одну сторону).

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию.

16:00 Горячий обед (уха по-курильски, чай с травами)..

17:00 Отправление в г.Курильск.

20:00 Прибытие в Курильск. 

20:30 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Джип-тур по маршруту бухта Касатка – «зеркальный пляж» – скала «Чертовка» – бухта ЗолотаяДжип-тур по маршруту бухта Касатка – «зеркальный пляж» – скала «Чертовка» – бухта ЗолотаяДжип-тур по маршруту бухта Касатка – «зеркальный пляж» – скала «Чертовка» – бухта ЗолотаяДжип-тур по маршруту бухта Касатка – «зеркальный пляж» – скала «Чертовка» – бухта Золотая
5 день
Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»

09:00 Завтрак.

11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. 

Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

13:00 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).

13:30 Остановка на смотровой площадке в пос.Китовый.

14:00 После прогулки, вы завершите свой день отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).

16:00 Возвращение в гостиницу. 

Свободное время.

19:00 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»
6 день
Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный день

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.

7 день
Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе.

Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.

Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове. 

По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц. 

Вы уже заметили? Устриц будет много!

11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.

В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги.

11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке. 

ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим.

13:30 – 16:00 Возвращение на берег. 

Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром.

В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); «суп дня» из морепродуктов; свежие овощи; морс; чай/кофе.

Отдых на берегу лагуны.

16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.

18:00 Окончание экскурсии.

Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»
8 день
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска

07:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати). 

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:

  • двухместное размещение – 110 048 рублей;
  • одноместное размещение – 122 738 рублей;
  • ребенок до 12 лет – 107 048 рублей.

Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб.:

ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещении

Доп. ночи

двухмест/одномест

Юность 3*  (завтраки оплачиваются дополнительно)6 000 10 800 2 000 /3 600 
Лотос 3* (завтраки не предоставляются) (возможен заезд с 12:00)6 30012 6002 100 / 4 200
Юбилейная 3*8 85013 8002 950 / 4 600
Белка 3*9 15015 6003 050 /5 200
Гагарин 3*9 60015 6003 200 / 5 200

Санта Ризот Отель 4*

 (twin, номер с 2-мя кроватями)

12 60022 2004 200 / 7 400

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)

10 95016 8003 650 / 5 600 руб.

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.07-05.10.22)

12 15018 6004 050 / 6 200
Мега Палас Отель 4* 11 25020 4003 750 / 6 800
Парадайз Ризот Отель 4*12 00024 0004 000 / 8 000

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: 

  • трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
  • по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе трансферы по программе проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) питание
  • Указанное в программетранспортное обслуживание на маршрутах сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах оформление погранпропуска на о. Итуруп плащ-дождевик и дождевики на обувьстраховка от несчастного случая
  • Страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск:
  • Взрослый – 12 900 руб. /чел
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Начало завершение программы

Начало программы: Время и место встречи: аэропорт г. Южно-Сахалинск. Табличка для встречи или по звонку от водителя, ожидающего на стоянке аэропорта.

Рекомендации по прибытию на о. Сахалин: прибытие в Южно-Сахалинск идет в день начала программы. Учитывая временную разницу между Южно-Сахалинском и Москвой (8 часов), вылет из Москвы происходит накануне дня начала программы.

Завершение программы: Время и место окончания тура: в финальный день программы, необходимо сдать номера до 12:00, в случае если ваш вылет приходится на послеобеденное время.

В назначенное время, согласно вашему рейсу, подается транспорт для следования в аэропорт.

ВАЖНО! Просим заранее сообщить менеджеру информацию по рейсам прибытия/убытия для организации трансферов.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2

Какая погода на Сахалине?

Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.

Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.

ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!

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Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших
18 000 за всё до 4 чел.
Тур на Мыс Слепиковского
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тур на Мыс Слепиковского
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
16 000 за всё до 4 чел.
Бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая. Это красивое, на самом деле тихое
16 000 за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения
20 000 за всё до 4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая. Это красивое, на
22 000 за всё до 4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим водопадом
16 000 за всё до 4 чел.
Лагуна Буссе и мыс Великан
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Лагуна Буссе и мыс Великан
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей. Памятника
22 000 за всё до 4 чел.
Маяк Анива
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива, который был установлен
38 000 за всё до 4 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный вид на
16 000 за всё до 4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Чертов мост - Ведьмин мост
«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который представляет
18 000 за всё до 4 чел.
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