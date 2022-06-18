Сахалин – самый большой остров России и самый красивый. Здесь контрастное разнообразие зимних активностей и возможностей. Итуруп – самый большой остров Курильского архипелага с суровым океаном и грандиозными лавовыми побережьями. Остров вулканов и термальных источников. Зимой термальные комплексы особенно актуальны. После прогулок на морозце нежиться в горячих минеральных ваннах на открытом воздухе нереальное удовольствие.

Отправимся в знаменитый залив Касатка, осмотрим «Чёртову скалу» с остатками японских укреплений и увидим бескрайний Тихий океан

Поездка на Тихоокеанское побережье на джипах

Переродимся в ваннах и под горячим водопадом в термальном комплексе вулкана Баранского

При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.

По желанию посетим Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и купим сувениры для своих друзей и близких

Нас ждет удовольствие от созерцания зачарованного леса, а также наслаждение от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках

Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы

Программа тура по дням

1 день Встреча, Южно-Сахалинск

12:35 Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение. 14:30 Обед в японском ресторане. 15:00 – 18:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды. Ужин (самостоятельно). В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

2 день Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»

08:00 Завтрак в отеле. 08:30 Трансфер в аэропорт. 10:45 Вылет в Курильск, о. Итуруп. 12:00 Прилет. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение. Экскурсия по городу Курильск, расположенному на побережье Охотского моря, один из самых малочисленных городов России и, кстати, самый дальний город России. В городе несколько смотровых площадок, парков, аллей со скульптурами и инсталляциями в стиле «итурупский» гео-дизайн – вулканические бомбы причудливых форм. Объекты, выложенные камушками с Гремучего пляжа. И всегда вас сопровождает вид на вулкан Богдан Хмельницкий. На вулканическом Итурупе, конечно, множество термальных минеральных источников – потрясающая благодать для организма. Посещение термального комплекса «Ванночки» – открытые и закрытые ванны непосредственно на берегу Курильского залива. Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

3 день Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на ратраке к подножию вулкана Баранского, в пути 20 км. По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Термальный комплекс вулкана Баранского – красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В ваннах с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание. Обед. Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

4 день Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут на джипах примерно 60 км в южном направлении на незамерзающее Тихоокеанское побережье. Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. В гротах удивительные хрустальные «сталагмиты» из натеков воды. А Тихий океан… мощный, суровый, бескрайний, держит в напряжении и восторгает одновременно. Обед на маршруте. Посещение термального комплекса «Ванночки». Наслаждение принимать горячие ванны в окружении заснеженного побережья и вечернего золотистого освещения. Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

5 день Плато Янкито, Курильский залив. Вылет

09:00 Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 10:00 Отправление на маршрут на джипах. Плато Янкито – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Даже снег не в состоянии скрыть эти исполинские шоколадно-графитовые скальники. Посещение термального комплекса «Жаркие воды» – открытые и закрытые минеральные ванны. Возвращение в гостиницу. 18:00 Трансфер в аэропорт. 20:20 Вылет в Южно-Сахалинск. 21:40 Прилет. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение

6 день Путешествие в Сахалинские горы

Завтрак в отеле. Путешествие в Сахалинские горы. Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах. Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках… Пейзажи впечатлят даже искушенных. Перекус с собой, чай в термосах от нас. Возвращение в отель. При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).

7 день Поездка в бухту «Тихая»

Завтрак в отеле. Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса. По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами самого красивого и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух… Пешая прогулка 2-3 км по побережью. Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами. Возвращение в отель. При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).

8 день Свободный день

Завтрак в отеле. Свободный день. За доплату возможно заказать экскурсии. При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Рекомендуем посетить SPAкомплексы, аквапарк, Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять). Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

9 день Отъезд