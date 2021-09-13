Путешествие по Сахалину – это неизведанный мир удивительной природы, побережье Тихого океана, морские деликатесы, экскурсии с профессиональным гидом и душевная компания отважных путешественников, приехавших на "край света".

Программа тура по дням

1 день Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки). 15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа). Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом. Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена. Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы. 18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы продолжим знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух). За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину. Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и, чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда останется всегда сухой, даже в самую ненастную погоду. Возвращение в гостиницу самостоятельно. Отдых.

2 день Морская прогулка маяк Анива

05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива. Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы. 06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково. 08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море. 09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ. Путешествие начинается в поселке Новиково, взявшего свое название в честь легендарного крейсера Новик, который на корсаковском рейде дал бой японскому крейсеру Цусима, и был затоплен экипажем. Во время русско-японской войны в 1904 году. Выйдя в море на лодке и пройдя 35 километров мимо заброшенного поселка Южное, обогнув мыс Мраморный, мыс Слюда, часа через полтора два мы настигаем цели нашего путешествия – маяка на мысе Анива! Обходим его вокруг. После этого причаливаем и высаживаемся на маяк. Осматриваем достопримечательности маяка. 11:00 Прибытие на маяк Анива. Маяк Анива (яп. Нака – Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени. Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками, интенсивным движением судов. Автор проекта японский инженер Миура Синобу. 12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток. 13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия. Походный обед (сэндвич, сладкая выпечка, яблоко, напиток) на мысе Мраморный. 14:00 Отправление в пос. Новиково. 15:00 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в г. Южно-Сахалинск. 15:30 Отправление в г. Южно-Сахалинск. 17:30 Прибытие в город. К месту прибытия общей группы в городе, будет подача машина от компании для трансфера в гостиницу. Ужин (самостоятельно). Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур. Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, хлопчатобумажные перчатки. Если у вас не оказалось резиновых сапог или чехлов на обувь, предупредите пожалуйста об этом, координатора программы. У нас будет возможность предоставить их вам в аренду, без дополнительной оплаты.

3 день Ворота Тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя, посещение крабового рынка, бухта Тихая

07:00 Завтрак в гостинице. 08:00 Отправление по маршруту – грязевой вулкан Магунтан (автотранспортом, время в пути – 2,5часа). 11:00 По пути следования посетим в п. Взморье ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя. Сам храм был разрушен в советское время, в настоящее время усилиями правительства Сахалинской Области и общественных организаций, территория на месте бывшего храмового комплекса приведена в порядок, объект считается памятником истории. Так же остановимся на так называемом крабовом рынке, где крабов продают как семечки в центральной России. Желающие смогут сделать фотосессию и приобрести крабов на любой вкус, чтобы потом отведать дары моря на берегу бухты Тихой. 11:30 Прибытие к месту отправления на грязевой вулкан Магунтан. От места старта до вулкана идти около 3 км. Главное препятствие – река Вулканка. Моста через нее нет, иногда проложены бревна. Поэтому в обязательном порядке надо одеть дождевики на обувь, тем более, что некоторая часть пути после шикарных перелесков, далее пролегает по болоту. Грязь вулкана плохо отстирывается, обязательно учитывайте данный факт, выбирая одежду для экскурсии. Грязевой вулкан Магутан – памятник природы, одно из четырех мест силы айнов – древнего народа, жившего на Сахалине и Курильских островах. Второе его название – Пугачевский, по названию ближайшего села и железнодорожной станции. Пугачёвский грязевой вулкан (Магунтан) – не представляет собой вулкан в нашем обычном понимании, он выглядит как группа грязевых кругов. Самый крупный круг с высоты, похож на огромный серый глаз. Со спутниковых снимков отлично просматриваются все три круга. На деле же под разнообразной растительностью скрывается поле диаметром в 4 км. В его сердцевине и находится главный грязевый кратер, с булькающими и истекающими грязью грифонами. Вам откроется воистину – настоящий марсианский пейзаж. Но на обширных болотах, окружающих вулкан, растёт огромное количество трав, цветов и чудом цепляющихся за перенасыщенный влагой грунт деревьев. На вулкане произрастает несколько интересных растений, в том числе Щучник Цвелева, встречающийся исключительно в Сахалинской области. 14:00 Возвращение с маршрута. Легкий перекус. 14:20 Отправление в бухту Тихая. 14:50 Прибытие в бухту Тихая. Пешеходная прогулка по бухте Тихая, где вашему взору предстанут скальные образование сотворенные матушкой Природой: скала-арка «Волшебное окно», остров Заметный (если позволит отлив) и профиль Пушкина. 15:00 Походный обед на берегу моря (ланч-бокс, чай/кофе). Бухта Тихая настолько маленькая, что на многих картах она просто не отмечена. Песок здесь только на прибрежной полосе. А всё остальное – чёрно-коричневые скалы и огромнейшие камни, что скатились когда-то к самой кромке воды. Здесь есть всё: причудливые скалы, буйная растительность, огромнейшие камни, "запечённые" тысячелетия назад прилежной хозяйкой Природой, непредсказуемое Охотское море и шумные чайки, живущие на скале-острове с точным названием "Заметный". Если же Вы романтик, то обязательно найдёте скромный эдельвейс – символ любви и верности. 16:30 Отправление в г. Южно-Сахалинск. Прибытие в город. Ужин самостоятельно Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ. Если у вас не оказалось резиновых сапог или чехлов на обувь, предупредите пожалуйста об этом, координатора программы. У нас будет возможность предоставить их вам в аренду, без дополнительной оплаты.

4 день Гастрономическая экскурсия "Сбор устриц и обед с морепродуктами"

08:00 Завтрак в гостинице. 09:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе (возможно изменение времени отправления). 11:00 Прибытие, прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку. В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги. 11:30 Отправление на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация диких устриц на банке. ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим. 13:30 Возвращение на берег. По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц. Вы уже заметили? Устриц будет много! В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе. Отдых на берегу лагуны. 16:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск. Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню. 18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора. Внимание: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций. Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ.

5 день Транфер в аэропорт