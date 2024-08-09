8 дней
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Присоединяйтесь к нашему гастрономическому путешествию, которое включает в себя много еды, вина и вкусных мероприятий»
17 сен в 10:00
от 298 000₽ за человека
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия»
15 авг в 10:00
136 000₽ за человека
6 дней
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине»
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 54 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла9 августа 2024Мы довольны.
- ТТатьяна17 июля 2024Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом путешествии). Не было ни
- ООльга15 июля 2024Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные. Отдельное спасибо нашему гиду Сергею!
- ЮЮлия9 июля 2024Прекрасный таинственный Сахалин! Спасибо огромное организаторам, что все было на высшем уровне, нам не приходилось задумываться ни о чем, кроме созерцания красоты вокруг! Нам было красиво, вкусно, комфортно и очень интересно!
- ННаталья5 июля 2024От тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера из аэропорта и обратно и
- ААнна25 июня 2024Мне очень понравился тур по Сахалину. Гастро впечатления и экскурсионные маршруты по бухтам да побережьям прошли на ура! Очень интересный регион, богатый на морские деликатесы! Я бы ещё там провела время, поездила бы по маленьким городкам.
- ААлина25 августа 2023Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были
- ООльга23 августа 2023Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина запомнятся с самой лучшей стороны. Влюбились в остров навсегда!
- ЕЕлена16 мая 2023От лосося до палтуса. Гастрономический тур на СахалинОрганизация тура на высоте
- ААлла13 сентября 2022Мы с мужем ездили в Гастрономический тур по Сахалину. Поездка просто СУПЕР! В августе Сахалин очень красивый! Понравился город Южно-Сахалинск, очень
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 54 100 до 298 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Южно-Сахалинска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024