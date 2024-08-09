читать дальше

всего тура в целом. Из-за погодных условий поменяли местами экскурсионные дни и, на взгляд нашей группы, это было даже в плюс, потому что увидеть маяк Анива в конце тура было лучше, чем вначале, эмоции от других экскурсий иначе бы меркли по сравнению с Анивой. Июнь - сезон дождей и лучше выбирать другое время для посещения Сахалина, но организаторы подарили дождевики. В один день водитель нас завез по своей инициативе (с нашего согласия, конечно) еще на один объект, который не планировался туром и ждал нас час, чтобы мы сходили посмотреть. Еда в походных условиях - морепродукты. Свежие, вкусные, много! Мы наедались и еще оставалась еда. Машины для экскурсий хорошие, удобные, всем хватало места. 5 дней пролетело незаметно. Спасибо за эти впечатления 💜