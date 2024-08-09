Гастрономические туры Южно-Сахалинска

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Южно-Сахалинске, цены от 54 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
3 отзыва
8 дней
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Присоединяйтесь к нашему гастрономическому путешествию, которое включает в себя много еды, вина и вкусных мероприятий»
17 сен в 10:00
от 298 000 за человека
Гастрономический тур по Сахалину
3 отзыва
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия»
15 авг в 10:00
136 000 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
3 отзыва
6 дней
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине»
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 54 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    9 августа 2024
    Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
    Мы довольны.
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
    Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом путешествии). Не было ни
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    одного изменения, всё соответствовало насыщенной программе. Удивил подарок на заключительном вечере - именной сертификат о пересечении Полярного круга и именная термокружка. Очень приятно! Большое всем спасибо!

    Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
    Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные. Отдельное спасибо нашему гиду Сергею!
    Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательныеОрганизация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Прекрасный таинственный Сахалин! Спасибо огромное организаторам, что все было на высшем уровне, нам не приходилось задумываться ни о чем, кроме созерцания красоты вокруг! Нам было красиво, вкусно, комфортно и очень интересно!
    Прекрасный таинственный Сахалин! Спасибо огромное организаторам, что все было на высшем уровне, нам не приходилось задумыватьсяПрекрасный таинственный Сахалин! Спасибо огромное организаторам, что все было на высшем уровне, нам не приходилось задумыватьсяПрекрасный таинственный Сахалин! Спасибо огромное организаторам, что все было на высшем уровне, нам не приходилось задумываться
  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    От тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера из аэропорта и обратно и
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    всего тура в целом. Из-за погодных условий поменяли местами экскурсионные дни и, на взгляд нашей группы, это было даже в плюс, потому что увидеть маяк Анива в конце тура было лучше, чем вначале, эмоции от других экскурсий иначе бы меркли по сравнению с Анивой. Июнь - сезон дождей и лучше выбирать другое время для посещения Сахалина, но организаторы подарили дождевики. В один день водитель нас завез по своей инициативе (с нашего согласия, конечно) еще на один объект, который не планировался туром и ждал нас час, чтобы мы сходили посмотреть. Еда в походных условиях - морепродукты. Свежие, вкусные, много! Мы наедались и еще оставалась еда. Машины для экскурсий хорошие, удобные, всем хватало места. 5 дней пролетело незаметно. Спасибо за эти впечатления 💜

    От тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера изОт тура остались только положительные эмоции. Все прошло на высшем уровне - от момента трансфера из
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Мне очень понравился тур по Сахалину. Гастро впечатления и экскурсионные маршруты по бухтам да побережьям прошли на ура! Очень интересный регион, богатый на морские деликатесы! Я бы ещё там провела время, поездила бы по маленьким городкам.
  • А
    Алина
    25 августа 2023
    Гастрономический тур по Сахалину
    Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были
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    указаны в программе, даже увидели нерест рыб (хотя это не планировалось:), в свободное время с удовольствием погуляли по Южно-Сахалинску и посетили городской парк (тоже очень понравился!) Остались только положительные впечатления!! Единственное пожелание (чисто моё мнение) - можно было бы заменить морскую рыбалку на посещение маяка Анива, т. к. во время рыбалки многих укачало, поэтому много мы и не рыбачили, а потратили на это мероприятие целый день. А вот маяк Анива посетить бы очень хотелось!

    Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни всеТур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все
  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Гастрономический тур по Сахалину
    Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина запомнятся с самой лучшей стороны. Влюбились в остров навсегда!
    Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина
  • Е
    Елена
    16 мая 2023
    От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
    Организация тура на высоте
    Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте
  • А
    Алла
    13 сентября 2022
    Гастрономический тур по Сахалину
    Мы с мужем ездили в Гастрономический тур по Сахалину. Поездка просто СУПЕР! В августе Сахалин очень красивый! Понравился город Южно-Сахалинск, очень
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    хорошая гостиница Гагарин, хотя и 3*. Организована поездка очень хорошо! Встретили в аэропорту, проводили в гостиницу, поселили. Прекрасно организованы экскурсии, мастер классы по приготовлению блюд. С нашими сопровождающими экскурсоводами были на связи. А еда-просто потрясающая! Мы с мужем объездили пол-мира, но такого изобилия и качества, не видели ни в одной стране! Очень приятно, что в нашей стране есть туристические фирмы, обеспечивающие Сервис на высшем уровне! Наша страна огромна и очень красива! Будем ездить и в будущем, открывать для себя интересные места! До следующей встречи.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Гастрономические»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
  2. Гастрономический тур по Сахалину
  3. Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 54 100 до 298 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Южно-Сахалинска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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