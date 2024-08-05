12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир

Погрузитесь в захватывающее приключение по чудесным островам Курильского архипелага! Откройте для себя величие вулканов, окруженных буйством кедровых лесов, насладитесь термальными источниками у величественного вулкана Менделеева, пройдите по удивительным берегам, восхититесь
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каменными арками и гротами, вылепленными самой природой.

Почувствуйте магию мыса «Столбчатого», где небо сливается с морем, а столбы базальта вздымаются прямо из океана.

Вас ждет не только увлекательное путешествие, но и изысканные местные деликатесы и горячие обеды на свежем воздухе.

5
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение во все гостиницы в 14:00. Поэтому при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.

13:00 Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

*В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
3 день

Отправление на теплоходе на о. Шикотан

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на о. Шикотан. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на о. ШикотанОтправление на теплоходе на о. Шикотан
4 день

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан – это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье – уха.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
5 день

Отправление теплохода на о. Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в гостинице. Небольшая поездка на джипах по окрестным местам.

Трансфер в порт.

13:00 Отправление теплохода на о. Кунашир.

17:00 Подход судна в Южно-Курильск, о. Кунашир. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Отправление теплохода на о. Кунашир
6 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева». На машинах 30 мин, далее треккинг 2-2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
7 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее». На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5-3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
8 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
9 день

Вылет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

При наличии времени будет организована непродолжительная поездка на гору Собачка и озеро Лагунное.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

*расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

10 день

Свободный день на Сахалине (резервный)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие. Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
  4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

Свободный день на Сахалине (резервный)Свободный день на Сахалине (резервный)
11 день

Джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе. Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1.5-2 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.

На побережье вас будет ждать обед – ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря
12 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт к любому рейсу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:

  • 5 ночей в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение);
  • 1 ночь на теплоходе (4-местная каюта с удобствами);
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение);
  • 1 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное*Доплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 157 00020 000
«Мега-Палас» 4* 159 00024 200

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6600 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6600 руб. /чел./4 ночи;
  • за двухместный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 6600 — руб. /чел./4 ночи.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 72005800
«Мега-Палас» 4* 83007200

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

5 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

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Отель «Mega Palace hotel» 4

5 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

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Гостиница «Белка»

5 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

Гостиница на о. Шикотан

1 ночь

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание:5 ночей в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение) 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение) 1 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • 5 ночей в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение)
  • 1 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: 10 завтраков, 7 обедов, 5 ужинов
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков/аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков - Малокурильское, 4-х местная каюта - 5400 руб. /чел
  • Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-х местная каюта - 2500 руб. /чел
  • А/б Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7500 руб
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. адрес;
  2. номер телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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