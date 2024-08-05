12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп

Отправляйтесь с нами в захватывающее приключение по самым загадочным островам России: Сахалин, Кунашир и Итуруп.

Исследуйте вулканические пейзажи и фумарольные поля, насладитесь термальными источниками, погрузитесь в богатое культурное наследие региона и ощутите магию Тихого океана. Это путешествие будет незабываемым и полным открытий!
5
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение во все гостиницы в 14:00. Поэтому при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.

13:00 Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбед в японском ресторане и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
3 день

Отправление на теплоходе на о. Кунашир

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт. Вылет на о. Кунашир.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Южно-Курильск. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой. Небольшая прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Отправление на теплоходе на о. КунаширОтправление на теплоходе на о. Кунашир
4 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева». На машинах 30 мин, далее треккинг 2-2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
5 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее». На машинах 40 мин, далее треккинг 2.5-3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
6 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
7 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Отправление на о. Сахалин

Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова. Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники. Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, купание в Тихом океане, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.

19:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.

22:00 Отправление на Итуруп.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Отправление на о. СахалинГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Отправление на о. Сахалин
8 день

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского - истинный SPA-релакс

08:00 Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход теплохода в г. Курильск. Встреча в морпорту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Отправление на маршрут, в пути 20 км. Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского - истинный SPA-релаксПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского - истинный SPA-релаксПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского - истинный SPA-релакс
9 день

Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Побережье из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка. «Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.

Обед на маршруте.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море
10 день

Плато Янкито и вылет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито и вылет в Южно-СахалинскПлато Янкито и вылет в Южно-СахалинскПлато Янкито и вылет в Южно-Сахалинск
11 день

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета)

Завтрак в ресторане гостиницы.

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие. Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
  4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета)Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета)
12 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:

  • 4 ночи в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение);
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение);
  • 2 ночи в гостинице на Итурупе (номера с удобствами, 2-местное размещение);
  • 1 ночь на теплоходе (4-местная каюта с удобствами).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное*Доплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 18760022200
«Мега-Палас» 4* 18960025400

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 6600 руб. /чел/4 ночи;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 6600 р/чел/4 ночи;
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 6600 р/чел/4 ночи.

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

4 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

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Отель «Mega Palace hotel» 4

4 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

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Гостиница «Белка»

4 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Гостиница «Томóри»

2 ночи

Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.

В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:

  • с двумя односпальными кроватями;
  • с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.

Все наши номера оборудованы ванными комнатами.

Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.

Гостиница «Томóри»Гостиница «Томóри»Гостиница «Томóри»Гостиница «Томóри»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание:4 ночи в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение) 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице "Флагман" (частичные удобства, 2-местное размещение) 2 ночи в гостинице "Томóри" в Курильске (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • 4 ночи в Южно-Сахалинске (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение)
  • 2 ночи в гостинице «Томóри» в Курильске (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: 10 завтраков, 8 обедов, 7 ужинов
  • Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Вх. билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск/Курильск - Южно-Сахалинск 15000 руб
  • Билет на теплоход Южно-Курильск - Курильск, 4-х местная каюта - 2500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. адрес;
  2. номер телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

ПешеходныеТермальные источникиПрирода и пейзажиДжип-турыВсе турыНа острова

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Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 сен в 10:00
263 900 за человека
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
3 отзыва
8 дней
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
129 000 за человека
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