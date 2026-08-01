Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 мая в 10:00
10 июн в 10:00
95 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Они были спасены в марте того же года американским авианосцем»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Весенние»
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