Туры в Южно-Сахалинске весной

Найдено 6 туров в категории «Весенние» в Южно-Сахалинске, цены от 57 269 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
На лодке
4 дня
2 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Весна на Сахалине
5 дней
3 отзыва
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 мая в 10:00
10 июн в 10:00
95 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
На лодке
На теплоходе
5 дней
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
13 дней
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
17 дней
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Расписание авиаперелетов на сезон 2026 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
3 дня
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Они были спасены в марте того же года американским авианосцем»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
  1. Итуруп - остров белого песка. Авиатур;
  2. Весна на Сахалине;
  3. Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов;
  4. Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир;
  5. 4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Весенние" можно забронировать 6 авторских туров от 57 269 до 395 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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