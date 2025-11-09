Мои заказы

Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов

Предлагаем отправиться в захватывающее путешествие на остров Итуруп, где каждый день — это новое открытие и множество ярких эмоций! В этом приключении вы получите возможность увидеть касаток или дельфинов, знаменитый
читать дальше

маяк Анива, загадочное фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, полуостров Чирип и величественные Белые скалы, живописную бухту Касатка и плато Янкито.

Этот тур — шанс увидеть нашу страну с необычного ракурса и сохранить воспоминания, которые будут радовать вас долгие годы.

Итуруп - остров белого песка и горячих водопадовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
9
июл2
авг23
авг3
сен13
сен

Программа тура по дням

1 день

Отправление на теплоходе на Итуруп

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане. Это стоит того!

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на ИтурупОтправление на теплоходе на ИтурупОтправление на теплоходе на ИтурупОтправление на теплоходе на ИтурупОтправление на теплоходе на Итуруп
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Прибытие на Итуруп.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Маршрут на фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Бухта Касатка, скальный массив в заливе КасаткаБухта Касатка, скальный массив в заливе КасаткаБухта Касатка, скальный массив в заливе КасаткаБухта Касатка, скальный массив в заливе КасаткаБухта Касатка, скальный массив в заливе КасаткаБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.

Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Плато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение по туру
Стандарт116 00013 500
Вип (гостиница Янкито)172 80050 200

Варианты проживания

Гостиница/гостевой дом на о. Итуруп

3 ночи

В туре предусмотрено проживание 3 ночи в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.

Гостиница «Янкито»

3 ночи

В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».

В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.

Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.

Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Каюта на теплоходе

1 ночь

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер гостиница - морпорт/аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
  • Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на Итурупе)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Инструктора-проводника
  • Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты по маршруту тура для заезда 10.07-14.07.2025 - 17 000 руб. /чел., для других заездов стоимость может измениться
  • Доплата за одноместное размещение
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Питание на теплоходе
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо знать для соблюдения безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
  • Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
  • Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Экскурсионный тур на остров Итуруп
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 мая в 10:00
25 мая в 10:00
от 81 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июн в 10:00
25 июн в 10:00
169 000 ₽ за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
4 дня
1 отзыв
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
111 998 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска