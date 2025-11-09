Программа тура по дням
Отправление на теплоходе на Итуруп
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане. Это стоит того!
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
09:00 Прибытие на Итуруп.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Маршрут на фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.
В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.
Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение по туру
|Стандарт
|116 000
|13 500
|Вип (гостиница Янкито)
|172 800
|50 200
Варианты проживания
Гостиница/гостевой дом на о. Итуруп
В туре предусмотрено проживание 3 ночи в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.
Гостиница «Янкито»
В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».
В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.
Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.
Каюта на теплоходе
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер гостиница - морпорт/аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на Итурупе)
- Транспортное обслуживание по программе
- Аренда лодок и снаряжения
- Инструктора-проводника
- Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты по маршруту тура для заезда 10.07-14.07.2025 - 17 000 руб. /чел., для других заездов стоимость может измениться
- Доплата за одноместное размещение
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
- Питание на теплоходе
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- носки теплые толстые;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо знать для соблюдения безопасности?
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.