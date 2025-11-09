1 день

Отправление на теплоходе на Итуруп

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане. Это стоит того!

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160