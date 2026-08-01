Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Отправление на Клоковский водопад»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня-белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Поэтому современная экотропа стилизована под языческие святилища с беседками, инфостендами, подвесными мостами, ведущими к водопаду Айхор и к вершине горы в окружении первозданного леса, имеющего название «страна Он»»
132 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По погоде посетим водопад Девичьи слезы и проедем через самое узкое место Итурупа — Ветровой перешеек»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На реке длиной 4 км находятся красивые пороги и горячий водопад (температура воды, падающей с 8-метровой высоты, составляет 43 градуса)»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В некоторых местах прямо из скалы бьют водопады»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В некоторых местах прямо из скалы бьют водопады»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В некоторых местах прямо из скалы бьют водопады»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водопады»
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