4 день

Остров Итуруп

Главный герой этого дня — остров Итуруп, самый крупный во всём Курильском архипелаге.

Остров Итуруп — крупнейший на Курилах (площадь — около 3 тыс. квадратных километров, что примерно в 850 раз больше самого маленького острова на нашем пути — Янкича).

Здесь нас интересуют Белые скалы и термальные источники.

Белые скалы — это вытянувшаяся почти на 30 км полоса обрывистого берега, образованного вулканической пемзой.

Мягкая пемза постоянно подвергается эрозии: ветра, дожди и штормы из года в год меняют причудливые формы скал, а их белый цвет эффектно контрастирует с местным тёмно-серым песком.

Термальные источники находятся у подножья вулкана Баранского и связаны с его фумарольным полем (фумаролы — трещинки на склоне вулкана, из которых выходят газы и пары).

Поток горячей воды растекается по многочисленным ваннам и ванночкам — созданным природой, но облагороженным человеком.

Чем ближе к источнику, тем выше температура воды.

В самых верхних ёмкостях вода постоянно кипит — купаться там не станешь, зато можно, например, сварить куриное яйцо.

