2 день

Водная экскурсия на маяк Анива

Ранний подъем, завтрак.

Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия — водная прогулка к маяку Анива.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера.

Ужин в кафе или хостеле.

*По погодным условиях экскурсия на маяк может быть заменена другой экскурсией.