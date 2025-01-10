Сюда приезжали художники, здесь снимали фильмы, а сейчас сюда стремятся фотографы ― куда ни посмотри, везде сказочно! Здесь находятся потрясающей красоты бухты с
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Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Свободная программа — вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
- Ночевка в хостеле.
- Питание в кафе.
- Есть связь и интернет.
Водная экскурсия на маяк Анива
Ранний подъем, завтрак.
Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия — водная прогулка к маяку Анива.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера.
Ужин в кафе или хостеле.
*По погодным условиях экскурсия на маяк может быть заменена другой экскурсией.
Отправление на теплоходе на Шикотан
После завтрака переезжаем в Корсаков, ехать примерно час, отсюда на теплоходе начинается наше путешествие.
Отправление теплохода в 12:00. Размещение в 4-местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой.
С моря полюбуемся на Сахалин, а по пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов. Будем проплывать мимо мыса Анива и увидим уже знакомый нам Анивский маяк.
- На теплоходе нет связи и интернета.
- Целый день в дороге.
- Питание на теплоходе в столовой или покупаем продукты заранее.
Восхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта Маячная
В 09:00 причаливаем к острову Шикотан, который уже с моря производит сильное впечатление.
Теплоход приходит в Малокурильское — небольшое село с населением около 1500 человек. Большинство жителей занимаются добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат.
Высаживаемся на берег и сразу отправляемся в путь под рюкзаками. По пути сходим радиально на самую высокую гору острова — вулкан Шикотан 412 м.
Главное ее богатство — это виды, которые открываются вокруг. В хорошую погоду можно увидеть соседние острова Итуруп и Кунашир.
Восхождение на гору несложное, особенно в хорошую погоду. Путь займет 2-3 часа туда-обратно.
Снова надеваем рюкзаки и переходим с рюкзаками в бухту Маячную. Разбиваем лагерь на берегу моря, ужинаем.
- 8 км без рюкзаков и 7км под рюкзаком.
- Ночевка в палатке.
- Нет связи и интернета.
Радиальный выход на мыс Край света и маяк Шпанберга
Самое знаменитое место на Шикотане — мыс Край света. Это не только потрясающей красоты место, но и самая юго-восточная территория нашей страны.
Мыс обрывается 40-метровыми отвесными скалами, о которые разбивает свои волны бурный Тихий океан. Его облюбовали художники, которые приезжали и приезжают сюда за вдохновением.
По пути обязательно зайдём посмотреть старый японский маяк Шпанберга.
День богат и заряжен на головокружительные виды. Весь день гуляем без рюкзаков, к вечеру возвращаемся в лагерь.
- 10 км без рюкзаков.
- Ночевка в палатке.
- Нет связи и интернета.
Переход в бухту Димитрова через бухту Безымянную
Собираем лагерь и направляемся в сторону бухты Безымянной. Это место славится россыпью маленьких островков, расположенных внутри бухты, и легко может соперничать с исландскими пейзажами. Многие из вас могли наблюдать это место в советском фильме о приключениях Робинзона Крузо.
Будут попадаться небольшие броды.
Останавливаемся на большой перекус, набираемся сил и отправимся дальше в путь.
Будем преодолевать заросли бамбучника и крапивы, частично двигаться без тропы. Потребуется выносливость и терпение.
Вечером приходим на побережье, разбиваем лагерь. Ужин.
- 10 км под рюкзаком.
- Небольшие броды.
- Ночевка в палатке.
- Нет связи и интернета.
Переход в бухту Горобец
После завтрака собираем лагерь и выдвигаемся под рюкзаками в сторону поселка Крабозаводское.
Путь проходит в основном по тропам и грунтовой дороге, будут небольшие, уже полюбившиеся вам броды.
По пути увидим японские танки и остатки погранзаставы.
Лагерь разобьем на побережье в бухте Горобец.
- 16 км под рюкзаками.
- Связь появится возле Крабозаводского.
- Ночевка в палатке.
Переход в бухту Церковную
Сегодня держим путь в одну из самых красивых бухт острова — бухту Церковную (Айвазовского).
Идем по долине реки Горобец между знаменитыми вершинами острова Наторо и Томари, дорога простая.
Бухта славится своими необитаемыми островками-спутниками и райским пляжем. Во времена Карафуто здесь располагалась деревушка и храм. По одной из версий именно поэтому возникло название Церковная.
Гуляя по бухте, можно увидеть сохранившиеся фундаменты. На северо-востоке лежит маленький скалистый островок Девятый Вал — излюбленное место птичьих колоний.
Разбиваем лагерь на побережье, любуемся окружающей красотой.
- 12 км под рюкзаком.
- Ночевка в палатке.
- Связь и интернет отсутствуют.
Дневка в бухте Церковной
Сегодня вы сможете как следует выспаться и насладиться неспешной прогулкой по бухте.
Самых активных приглашаем в радиальный выход на гору Томари, откуда откроются потрясающие виды на окрестности.
Завершающий вечер и ночевка на острове под шум волн.
- 15 км без рюкзака.
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
Бухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на Сахалин
Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Крабозаводское.
Отсюда доберемся на автобусе в Малокурильское, недалеко от Малокурильского разбиваем лагерь.
Идем в радиальную прогулку на мыс Шикотан.
- 14 км под рюкзаком, 6 км без рюкзака.
- Ночь на теплоходе.
- Магазины и кафе.
- Связь и интернет в поселках.
Прогулка на Кунашире, первый день на Шикотане
Завершающий день на Шикотане.
Собираем лагерь и отправляемся в порт. В 14:00 теплоход отходит из Малокурильского и в 18:00 причаливает к Кунаширу.
В хорошую погоду нам откроется вулкан Тятя и вулкан Менделеева.
Выходим в Южно-Курильске, на прогулку будет около 2,5 часов. Прогуляемся по посёлку и побережью.
В 22:00 теплоход отходит из порта. Следующая остановка — Сахалин.
- Связь и интернет только на островах.
- Ночевка в палатке.
- Морское путешествие на теплоходе.
- Под рюкзаком 4 км.
Возвращение на Сахалин
Вечером в 20:00 прибываем в порт города Корсаков. Мы вернулись на Сахалин!
Заселяемся в хостел, отдыхаем после длительного плавания.
День отъезда
Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой в любое удобное время.
По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в хостеле Южно-Сахалинска и в палатках на активной части маршрута, а также размещение в каюте теплохода.
Варианты проживания
Палатка
На активной части маршрута живем в палатках. Мы бесплатно предоставляем места в 3-4-местных палатках.
За доп. плату можно арендовать двухместную палатку.
По желанию можно взять свою палатку, если она соответствует необходимым требованиям и качеству.
Хостел в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.
Каюта теплохода
Размещение в 4-местных каютах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
- Трёхразовое питание на маршруте
- Трансфер от/до порта Корсаков
- Автобус Крабозаводское - Малокурильское
- Водная экскурсия на маяк Анива
- Билеты на теплоход Сахалин - Шикотан - Сахалин
- Постельное белье на теплоходе
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Заброска модулей с едой на середину маршрута
- Услуги инструкторов
- Регистрация группы в МЧС
- Страховка от несчастного случая
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно - от 25 000 рублей
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе - от 4 000 рублей
- Доплата за двухместную палатку (по желанию) - от 600 руб. /сутки + доставка авиапочтой, если нет возможности забрать и вернуть в Санкт-Петербург (около 1 000 - 1 200 руб.)
- Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование ― залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л. — мужчины, 70 л. — женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос (1 л.);
- фотоаппарат;
- спички;
- нитки и иголка;
- студенческий билет (если есть);
- пуховый жилет;
- платье;
- палатка;
- повербанк.
Как организовано питание в путешествии?
На Сахалине самостоятельно питаетесь в кафе или готовите в хостеле.
Во время активной части предусмотрено трехразовое походное питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора.
Дежурства распределяются в первый день похода.
Могут ли дети принять участие?
Мы можем рассмотреть вариант участия детей от 12 лет с отличной физической подготовкой и туристическим опытом под рюкзаком. Решается индивидуально.
Какие основные сложности на маршруте?
- дневные переходы под рюкзаком до 14 км;
- бездорожье, отсутствие троп, густой бамбучник;
- небольшие броды;
- возможны суровые погодные условия.
Какие погодные условия ожидаются?
Средняя температура +16°C днем и +13°C ночью, могут быть продолжительные дожди, туманы и сильные ветра.
Погода на Курильских островах сильно переменчива. В связи с этим могут быть изменения/переносы в расписании теплохода, а также изменения в маршруте.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.