Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин

Шикотан негласно признан самым живописным островом Курильских островов.

Сюда приезжали художники, здесь снимали фильмы, а сейчас сюда стремятся фотографы ― куда ни посмотри, везде сказочно! Здесь находятся потрясающей красоты бухты с
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сильно изрезанной береговой линией, широкие зеленые долины, много рек и, конечно, рыбы. Действующие вулканы на острове отсутствуют, самая высокая точка острова ― гора Шикотан (412 метров).

Примечательно, что на острове нет и медведей ― идеально место для тех, кто мечтает побывать на Дальнем Востоке, но боится встречи с косолапыми. Программа похода состоит из двух частей ― Сахалин и Шикотан.

Есть еще третья часть ― круиз по Охотскому морю на теплоходе, который, безусловно, является важным элементом нашего приключения. По пути на Шикотан заглянем на Кунашир и познакомимся с островом.

5
3 отзыва
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Ближайшие даты:
14
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа — вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

  • Ночевка в хостеле.
  • Питание в кафе.
  • Есть связь и интернет.
Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Водная экскурсия на маяк Анива

Ранний подъем, завтрак.

Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия — водная прогулка к маяку Анива.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера.

Ужин в кафе или хостеле.

*По погодным условиях экскурсия на маяк может быть заменена другой экскурсией.

Водная экскурсия на маяк АниваВодная экскурсия на маяк АниваВодная экскурсия на маяк Анива
3 день

Отправление на теплоходе на Шикотан

После завтрака переезжаем в Корсаков, ехать примерно час, отсюда на теплоходе начинается наше путешествие.

Отправление теплохода в 12:00. Размещение в 4-местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой.

С моря полюбуемся на Сахалин, а по пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов. Будем проплывать мимо мыса Анива и увидим уже знакомый нам Анивский маяк.

  • На теплоходе нет связи и интернета.
  • Целый день в дороге.
  • Питание на теплоходе в столовой или покупаем продукты заранее.
Отправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на Шикотан
4 день

Восхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта Маячная

В 09:00 причаливаем к острову Шикотан, который уже с моря производит сильное впечатление.

Теплоход приходит в Малокурильское — небольшое село с населением около 1500 человек. Большинство жителей занимаются добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат.

Высаживаемся на берег и сразу отправляемся в путь под рюкзаками. По пути сходим радиально на самую высокую гору острова — вулкан Шикотан 412 м.

Главное ее богатство — это виды, которые открываются вокруг. В хорошую погоду можно увидеть соседние острова Итуруп и Кунашир.

Восхождение на гору несложное, особенно в хорошую погоду. Путь займет 2-3 часа туда-обратно.

Снова надеваем рюкзаки и переходим с рюкзаками в бухту Маячную. Разбиваем лагерь на берегу моря, ужинаем.

  • 8 км без рюкзаков и 7км под рюкзаком.
  • Ночевка в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Восхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта МаячнаяВосхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта МаячнаяВосхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта Маячная
5 день

Радиальный выход на мыс Край света и маяк Шпанберга

Самое знаменитое место на Шикотане — мыс Край света. Это не только потрясающей красоты место, но и самая юго-восточная территория нашей страны.

Мыс обрывается 40-метровыми отвесными скалами, о которые разбивает свои волны бурный Тихий океан. Его облюбовали художники, которые приезжали и приезжают сюда за вдохновением.

По пути обязательно зайдём посмотреть старый японский маяк Шпанберга.

День богат и заряжен на головокружительные виды. Весь день гуляем без рюкзаков, к вечеру возвращаемся в лагерь.

  • 10 км без рюкзаков.
  • Ночевка в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Радиальный выход на мыс Край света и маяк ШпанбергаРадиальный выход на мыс Край света и маяк ШпанбергаРадиальный выход на мыс Край света и маяк Шпанберга
6 день

Переход в бухту Димитрова через бухту Безымянную

Собираем лагерь и направляемся в сторону бухты Безымянной. Это место славится россыпью маленьких островков, расположенных внутри бухты, и легко может соперничать с исландскими пейзажами. Многие из вас могли наблюдать это место в советском фильме о приключениях Робинзона Крузо.

Будут попадаться небольшие броды.

Останавливаемся на большой перекус, набираемся сил и отправимся дальше в путь.

Будем преодолевать заросли бамбучника и крапивы, частично двигаться без тропы. Потребуется выносливость и терпение.

Вечером приходим на побережье, разбиваем лагерь. Ужин.

  • 10 км под рюкзаком.
  • Небольшие броды.
  • Ночевка в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Переход в бухту Димитрова через бухту БезымяннуюПереход в бухту Димитрова через бухту БезымяннуюПереход в бухту Димитрова через бухту Безымянную
7 день

Переход в бухту Горобец

После завтрака собираем лагерь и выдвигаемся под рюкзаками в сторону поселка Крабозаводское.

Путь проходит в основном по тропам и грунтовой дороге, будут небольшие, уже полюбившиеся вам броды.

По пути увидим японские танки и остатки погранзаставы.

Лагерь разобьем на побережье в бухте Горобец.

  • 16 км под рюкзаками.
  • Связь появится возле Крабозаводского.
  • Ночевка в палатке.
Переход в бухту ГоробецПереход в бухту ГоробецПереход в бухту Горобец
8 день

Переход в бухту Церковную

Сегодня держим путь в одну из самых красивых бухт острова — бухту Церковную (Айвазовского).

Идем по долине реки Горобец между знаменитыми вершинами острова Наторо и Томари, дорога простая.

Бухта славится своими необитаемыми островками-спутниками и райским пляжем. Во времена Карафуто здесь располагалась деревушка и храм. По одной из версий именно поэтому возникло название Церковная.

Гуляя по бухте, можно увидеть сохранившиеся фундаменты. На северо-востоке лежит маленький скалистый островок Девятый Вал — излюбленное место птичьих колоний.

Разбиваем лагерь на побережье, любуемся окружающей красотой.

  • 12 км под рюкзаком.
  • Ночевка в палатке.
  • Связь и интернет отсутствуют.
Переход в бухту ЦерковнуюПереход в бухту ЦерковнуюПереход в бухту Церковную
9 день

Дневка в бухте Церковной

Сегодня вы сможете как следует выспаться и насладиться неспешной прогулкой по бухте.

Самых активных приглашаем в радиальный выход на гору Томари, откуда откроются потрясающие виды на окрестности.

Завершающий вечер и ночевка на острове под шум волн.

  • 15 км без рюкзака.
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Дневка в бухте ЦерковнойДневка в бухте ЦерковнойДневка в бухте Церковной
10 день

Бухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на Сахалин

Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Крабозаводское.

Отсюда доберемся на автобусе в Малокурильское, недалеко от Малокурильского разбиваем лагерь.

Идем в радиальную прогулку на мыс Шикотан.

  • 14 км под рюкзаком, 6 км без рюкзака.
  • Ночь на теплоходе.
  • Магазины и кафе.
  • Связь и интернет в поселках.
Бухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на СахалинБухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на СахалинБухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на Сахалин
11 день

Прогулка на Кунашире, первый день на Шикотане

Завершающий день на Шикотане.

Собираем лагерь и отправляемся в порт. В 14:00 теплоход отходит из Малокурильского и в 18:00 причаливает к Кунаширу.

В хорошую погоду нам откроется вулкан Тятя и вулкан Менделеева.

Выходим в Южно-Курильске, на прогулку будет около 2,5 часов. Прогуляемся по посёлку и побережью.

В 22:00 теплоход отходит из порта. Следующая остановка — Сахалин.

  • Связь и интернет только на островах.
  • Ночевка в палатке.
  • Морское путешествие на теплоходе.
  • Под рюкзаком 4 км.
Прогулка на Кунашире, первый день на ШикотанеПрогулка на Кунашире, первый день на ШикотанеПрогулка на Кунашире, первый день на Шикотане
12 день

Возвращение на Сахалин

Вечером в 20:00 прибываем в порт города Корсаков. Мы вернулись на Сахалин!

Заселяемся в хостел, отдыхаем после длительного плавания.

Возвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на Сахалин
13 день

День отъезда

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой в любое удобное время.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

День отъездаДень отъездаДень отъезда

Проживание

Тур предусматривает проживание в хостеле Южно-Сахалинска и в палатках на активной части маршрута, а также размещение в каюте теплохода.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

На активной части маршрута живем в палатках. Мы бесплатно предоставляем места в 3-4-местных палатках.

За доп. плату можно арендовать двухместную палатку.

По желанию можно взять свою палатку, если она соответствует необходимым требованиям и качеству.

Хостел в Южно-Сахалинске

3 ночи

В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.

Каюта теплохода

2 ночи

Размещение в 4-местных каютах.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Трансфер от/до порта Корсаков
  • Автобус Крабозаводское - Малокурильское
  • Водная экскурсия на маяк Анива
  • Билеты на теплоход Сахалин - Шикотан - Сахалин
  • Постельное белье на теплоходе
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Заброска модулей с едой на середину маршрута
  • Услуги инструкторов
  • Регистрация группы в МЧС
  • Страховка от несчастного случая
  • Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сахалина и обратно - от 25 000 рублей
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе - от 4 000 рублей
  • Доплата за двухместную палатку (по желанию) - от 600 руб. /сутки + доставка авиапочтой, если нет возможности забрать и вернуть в Санкт-Петербург (около 1 000 - 1 200 руб.)
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
  • Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование ― залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л. — мужчины, 70 л. — женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • термофутболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • термос (1 л.);
  • фотоаппарат;
  • спички;
  • нитки и иголка;
  • студенческий билет (если есть);
  • пуховый жилет;
  • платье;
  • палатка;
  • повербанк.
Как организовано питание в путешествии?

На Сахалине самостоятельно питаетесь в кафе или готовите в хостеле.

Во время активной части предусмотрено трехразовое походное питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора.

Дежурства распределяются в первый день похода.

Могут ли дети принять участие?

Мы можем рассмотреть вариант участия детей от 12 лет с отличной физической подготовкой и туристическим опытом под рюкзаком. Решается индивидуально.

Какие основные сложности на маршруте?
  • дневные переходы под рюкзаком до 14 км;
  • бездорожье, отсутствие троп, густой бамбучник;
  • небольшие броды;
  • возможны суровые погодные условия.
Какие погодные условия ожидаются?

Средняя температура +16°C днем и +13°C ночью, могут быть продолжительные дожди, туманы и сильные ветра.

Погода на Курильских островах сильно переменчива. В связи с этим могут быть изменения/переносы в расписании теплохода, а также изменения в маршруте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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