Собирайтесь в поход из Южно-Сахалинска вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Южно-Сахалинске, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«За 13 дней похода вы посетите самые знаковые места Кунашира, в том числе взойдете на высочайший действующий вулкан Курильских островов — Тятю 1819 м, а также посетите еще 2 действующих вулкана и жемчужину острова — Столбчатый мыс»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000 за человека
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Поход по Сахалину напоминает передачу «В мире животных»: из воды нас приветствуют тюлени ларги, иногда они подплывают к берегу и нежатся на камнях»
30 июля в 10:00
11 авг в 10:00
49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Многодневные походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сахалин и Итуруп: большой поход
  2. Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
  3. Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
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  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2024 год по теме «Многодневные походы», 9 ⭐ отзывов, цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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