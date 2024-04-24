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Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«За 13 дней похода вы посетите самые знаковые места Кунашира, в том числе взойдете на высочайший действующий вулкан Курильских островов — Тятю 1819 м, а также посетите еще 2 действующих вулкана и жемчужину острова — Столбчатый мыс»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Поход по Сахалину напоминает передачу «В мире животных»: из воды нас приветствуют тюлени ларги, иногда они подплывают к берегу и нежатся на камнях»
30 июля в 10:00
11 авг в 10:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Многодневные походы»
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