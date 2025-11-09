Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прилет в Южно-Сахалинск.
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска с водителем с табличкой.
Обзорная экскурсия «Островная столица»:
- Площадь Победы.
- Кафедральный собор Рождества Христова.
- Горный Воздух (по метеоусловиям).
- Площадь Славы.
- Площадь Ленина.
- Краеведческий музей (без входа).
13:00–14:00 Обед в кафе
14:00 Заселение в отель.
Свободное время.
18:00 Ужин приветственный в ресторане отеля.
Озеро Буссе
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле отеля. Выезд из города.
Прибытие в город Корсаков, Пригородное.
Посещение лагуны Буссе. Сбор устриц.
Обед (свежие и запеченные устрицы, уха «по-сахалински», рыбная нарезка, овощная нарезка, сахалинские сладости, чай/кофе).
Лагуна Буссе на Сахалине — это уникальный природный объект и памятник регионального значения, известный как «устричная лагуна» из-за обитающих в ней гигантских сахалинских устриц и других морских организмов, таких как гребешки, морские ежи и трепанги.
Лагуна является особо охраняемой территорией, где наблюдается богатая экосистема, создающая благоприятные условия для размножения лососевых рыб и гнездования перелетных птиц.
Это популярное место для гастрономических туров, где можно попробовать свежие морепродукты, но его экосистема строго охраняется.
Возвращение в город.
Ужин самостоятельно.
В этот день:
- время: 09:00–18:00 (зависит от отлива).
- продолжительность: 9 часов.
- общее расстояние: около 98 км.
- расстояние пешком: около 2 км.
- маршрут: г. Южно-Сахалинск — Корсаков — лагуна Буссе.
- транспорт: автобус.
Прибытие на Итуруп. Термальные источники
Завтрак в отеле.
До 12:00 сдача номеров в отеле (если поздний вылет, то доплата за позднее выселение самостоятельно).
Сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт.
Вылет на Итуруп.
Прибытие на Итуруп (г. Курильск), встреча с гидом.
Трансфер в гостевой дом. Заселение.
Посещение термальных источников «Ванночки» или «Жаркие воды».
Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест.
Химический состав показан для внутреннего применения и купания.
Это особое удовольствие — принимать ванну под открытым небом, когда за спиной шумят волны. Это незабываемое впечатление, которое нужно испытать хотя бы раз в жизни.
Ужин в кафе.
В этот день:
- продолжительность: 1-2 часа;
- общее расстояние: около 12 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- дорога: грунтовая;
- транспорт: джип (3-4 пассажира).
Черные и Белые скалы. Вулкан Баранского. Купание в термальных водах
Завтрак в гостевом доме.
Сбор группы в лобби.
Поездка на Черные и Белые скалы.
Черные и Белые скалы острова Итуруп – это геологические памятники, образованные подводным извержением вулкана около 20 тысяч лет назад.
Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык.
Пейзаж уникален благодаря сочетанию белоснежных скал, темного, почти черного песка, покрытого белым кварцем и черным титаномагнетитом, а также бурного Охотского моря.
Обед в кафе.
Переезд к подножью вулкана Баранского.
Фумарольные поля.
Посещение кипящих озер – истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
Кипящее озеро, где можно сварить яйца.
Вулкан Баранского на острове Итуруп – действующий стратовулкан высотой более 1100 метров, названный в честь географа Николая Баранского. Известен своими фумарольными полями, грязевыми котлами и кипящими минеральными озерами, среди которых Голубое (Изумрудное) озеро, и кипящей рекой Кипящей. У подножия вулкана обустроена термальная зона с природными бассейнами, где можно пройти оздоровительные процедуры.
Ужин в кафе.
В этот день:
- время: 09:00–19:00;
- продолжительность: 10 часов;
- дорога: грунтовая;
- общее расстояние: около 83 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- транспорт: джип (3-4 пассажира).
Залив Касатка
Завтрак в гостевом доме.
Встреча с гидом.
Экскурсия на залив Касатка.
Залив Касатка на острове Итуруп — это исторически значимая, живописная и безлюдная бухта на тихоокеанском побережье, известная как место сбора японской эскадры перед нападением на Перл-Харбор.
Туристов привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд».
В заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород.
Обед в кафе.
Трансфер в гостевой дом.
Ужин (самостоятельно).
В этот день:
- время: 9:00–17:00;
- продолжительность: 8 часов;
- дорога: грунтовая;
- общее расстояние: около 80 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- транспорт: джип (3-4 пассажира).
Лавовое плато Янкито
Время вылета зависит от летнего расписания.
Завтрак в гостевом доме.
Сдача номеров.
Посещение лавового плато Янкито — причудливых остроконечных скал на берегу моря, сформированных из застывшей лавы.
Лавовое плато Янкито на острове Итуруп — это уникальный ландшафт, образованный из застывшей лавы вулкана Богдан Хмельницкий, расположенный на границе моря и суши.
Плато характеризуется причудливыми скальными формами, темным цветом и почти полным отсутствием растительности, за исключением единичных ростков в расщелинах.
Особенно живописно Янкито выглядит на закате, когда темно-коричневая лава приобретает красноватый оттенок, создавая «марсианский» пейзаж.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Сахалин. Время вылета зависит от летнего расписания.
Самостоятельный трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Великан и мыс Птичий
Завтрак в отеле.
Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
Время в пути ориентировочно 2,5 часа.
Протяженность маршрута 195 км.
Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
Мыс Великан на Сахалине – это живописный памятник природы с крутыми берегами, скальными останцами, гротами, пещерами и каменными арками, образованными морскими волнами и ветром.
Он расположен на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова, где можно встретить птичьи колонии, тюленей и уникальные виды растений. Место труднодоступно и требует поездки на внедорожнике.
Обед – пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченой красной рыбы, чай с клоповкой/кофе, сахалинские сладости).
Свободное время, прогулка.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
В этот день:
- время: 9:00–18:00;
- продолжительность: 9 часов;
- общее расстояние: около 135 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- маршрут: г. Южно-Сахалинск — п. Весточка — п. Охотское — мысы Птичий и Великан;
- Транспорт: джип (3-4 пассажира), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Отъезд
Завтрак в отеле.
До 12:00 сдача номера.
Встреча с водителем. Трансфер на рынок морепродуктов.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 3-4* (двухместное размещение) и в гостевом доме на о. Итурупе (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 180 900 руб.
Одноместное размещение возможно за дополнительную плату – 35 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле.
Все номера оснащены кроватями, столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф.
В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства. В номерах чайный набор и мини-бар.
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе».
Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна.
Вечером можно посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.
Гостевой дом «Жемчужина»
Гостевой дом «Жемчужина» расположен на острове Итуруп.
Особенности:
- находится недалеко от смотровой площадки, откуда открывается вид на море и закаты;
- в гостевом доме имеется зона кухни.
Гостевой дом «Камелия»
Проживание в гостевом доме «Камелия» на о. Итурупе при двухместном размещении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в Южно-Сахалинске в гостинице 3-4* при двухместном размещениина Итурупе в гостевом доме при двухместном размещении
- В Южно-Сахалинске в гостинице 3-4* при двухместном размещении
- На Итурупе в гостевом доме при двухместном размещении
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды на маршруте, ужины в 1, 3, 4, 5 дни)
- Встречи/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- Встречи/проводы в аэропорту Курильска
- Сопровождение гида во время маршрута
- Входные билеты на термальные источники ("Ванночки"/ "Жаркие воды" и "На Баранском")
- Трансферы по программе
- Оформление погранпропусков
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (возможно изменение стоимости) - от 17 600 руб. /чел
- Одноместное размещение - 35 500 руб
- Питание, не указанное в программе тура (ужины в г. Южно-Сахалинске, кроме первого дня)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- кофта с длинным рукавом;
- длинные штаны;
- перчатки;
- шапка;
- тёплые носки;
- удобные кроссовки или треккинговая обувь;
- купальник;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
Дополнительно
- средства от насекомых;
- средство от укачивания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий экскурсии могут отмениться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура.
В случае наступления страхового случая необходимо связаться с Сервисным центром страховой компании по номеру телефона, указанному в страховом полисе.
Случаи, которые не признаются страховыми, указаны в правилах страхования.
Также при возникновении случая, который не признан страховым по полису ДМС, вы можете получить медицинскую помощь по полису ОМС, связавшись с медицинским учреждением по телефонам 103, 112 или 1-300.
Какие правила техники безопасности необходимо знать?
Во время тура требуется:
1. Выполнять все указания гида или сопровождающего;
2. Сообщать гиду или сопровождающему обо всех проблемах со здоровьем и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на программу тура, заранее;
3. Следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида или сопровождающего и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем, бинтом и т. д.;
4. Бережно, уважительно относиться к природе, вежливо вести себя с другими участниками туристической группы и местными жителями;
5. Четко следовать советам инструктора перед тем, как отправиться в поход.
Обязательно берите с собой всё, что скажут, и не нагружайте себя лишними вещами;
6. В случае получения травмы (даже незначительной), симптомов теплового удара, отравления или любых других признаках недомогания, обязательно сообщайте об этом руководителю группы. Даже если вы считаете, что ничего страшного не произошло;
7. Двигаться только в составе своей туристической группы. Если вы устали и хотите сделать привал — обязательно сообщите об этом руководителю группы. Ни в коем случае не ходите на разведку самостоятельно, не допускайте отставания от остальных туристов, не уходите далеко от группы;
8. Нельзя собирать ягоды, грибы, травы и другие растения во время похода, и уж тем более пробовать их. В природе существует масса ложно съедобных грибов и ягод, употребление которых может привести к летальному исходу.
9. Не разбрасывайте мусор. Ни в коем случае не бросайте горящие спички или окурки.
10. Запрещено купаться в незнакомых водоемах, в местах с быстрым течением. Не купайтесь в одиночку и без разрешения руководителя группы.
О чём ещё нужно знать перед отправлением в тур?
В туре учтён трансфер. Вас встретят с рейса, но чтобы попасть на обзорную экскурсию в день приезда, лучше прилетать в первой половине дня, не позднее 15:00.
При возникновении происшествий.
Если вы отстали от группы, заблудились или у вас возникли непредвиденные ситуации, оперативно свяжитесь с представителем вашей принимающей стороны по телефону.
В случае утери или кражи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, незамедлительно обратитесь в местное отделение МВД для получения временного удостоверения, по которому вы сможете пройти регистрацию на рейс.
Забытые вещи.
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение.
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом поиск лиц, которые смогут доставить забытые вещи, организуется вами самостоятельно, в том числе за поддержкой в поиске лиц можно обратиться к агенту.
Сувениры.
Лучшее, что можно купить на Сахалине, — гастрономические подарки. Сахалинский мармелад (изготавливается на агар-агаре и из местных ягод).
Также попробуйте лимонад «Горный воздух» с добавлением сока красники.
Традиционное корейское блюдо кимчи (квашеная пекинская капуста) продаётся на развес и в банках.
И, конечно же, красная икра будет отличным подарком для гурманов, только обратите внимание, что по правилам авиакомпаний икра относится к жидким грузам, и в ручной клади можно провезти не более 100 грамм. Поэтому надежно упакуйте банки и сложите их в багаж.
Гребешки, корюшка, горбуша и многие другие виды рыб в копченом, соленом или сушеном виде — уникальные сувениры, привезённые с острова Сахалин.
Даже тихоокеанская сельдь значительно отличается по вкусу от той, которую пробовал каждый житель материка. Не стоит забывать и о крабах, которые здесь гораздо дешевле, чем на материке.
Также на Сахалине можно купить любые японские и корейские товары.
Согласно ст. 7 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», во время совершения путешествия турист обязан соблюдать законодательство страны или региона временного пребывания, уважать его социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Соблюдать правила личной безопасности.
Как будет происходить перелёт и встреча в аэропорту?
Вся необходимая информация по Вашему перелёту содержится в маршрут-квитанции.
В случае технических сбоев при онлайн-регистрации на сайте авиаперевозчика регистрация на рейс производится в аэропорту по паспорту.
Перелёт на регулярных рейсах осуществляется исходя из условий забронированного тарифа.
При неявке на регулярный рейс все последующие сегменты автоматически аннулируются согласно правилам авиаперевозчика.
Если вы понимаете, что опаздываете на регулярный рейс, незамедлительно оповестите авиакомпанию и туроператора до окончания регистрации на рейс.
Для того чтобы Ваш перелёт прошел более комфортно, рекомендуем заранее подготовиться к нему, исходя из индивидуальных особенностей организма.
По прибытии рейса в Южно-Сахалинск проследуйте в зону получения багажа.
Если Вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим обратиться в Lost&Found Office для заполнения формы PIR.
В форме указываются контакты службы розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о результатах розыска.
Если вы путешествуете в составе нескольких человек, просим одного из вас выйти из аэропорта и проинформировать представителя о вашей задержке на выходе.
После получения багажа проследуйте в зал прилета.
При выходе в зал вас встретит представитель туроператора и проводит к транспортному средству, на котором будет осуществлён трансфер.
Как происходит размещение в отеле?
Для размещения в отеле вам потребуется паспорт.
Какие-либо дополнительные сборы и налоги отелем не взимаются.
Экскурсионные туры рассчитаны на проживание в гостиницах 3–4* в г. Южно-Сахалинске, а на Курильских островах — в гостевых домах.
Обратите внимание, что расчетное время заселения в отель — после 14:00, время выселения из номера — до 12:00.
Все дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в отеле.
В случае позднего трансфера и/или вылета продление номера возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров.
Повысить категорию питания и улучшить категорию номера вы можете самостоятельно на ресепшен отеля за дополнительную плату и при наличии такой возможности у отеля.
Какие есть особенности местности и климата?
Прохладный и влажный из-за близости холодного Охотского моря.
Летом средняя температура не превышает +19 °C.
При посещении острова Сахалин рекомендуем иметь с собой непродуваемые вещи, ветровки, обязательны головные уборы, солнцезащитные крема.
Желательно обеспечить себя непромокаемой обувью на нескользящей подошве.
Самостоятельное посещение некоторых мест и объектов на острове Сахалин носит повышенный уровень риска травматизма и иных неблагоприятных последствий.
Все экскурсионные программы, предлагаемые представителем принимающей компании на курорте, проводятся профессиональными экскурсоводами, которые прошли специальную подготовку по технике безопасности.
При покупке дополнительных экскурсионных программ в ином месте туроператор и принимающая компания не отвечают за качество этих экскурсий и за возможные последствия.
Что необходимо знать про экскурсионное обслуживание?
Отказ от экскурсий в составе экскурсионной программы осуществляется без пересчета стоимости тура.
Просим заранее оповестить гида, если вы приняли решение не посещать экскурсию по программе.
Если вы пропускаете завтрак в отеле (при условии, что размещение забронировано с питанием) по причине раннего выезда на экскурсию, вы можете заказать ланч-бокс на ресепшен отеля за день до экскурсии.
Какие меры профилактики от клещей?
В Сахалинской области, помимо городских экскурсий, есть уникальные по красоте места, расположенные в дикой природе, где обитают клещи.
Их укус может быть опасным, поэтому, чтобы не испортить себе отдых, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
1. При выезде на природу надевайте одежду, которая исключает заползание клещей: кофту с длинными рукавами и резинкой на запястьях, заправленную в брюки. Концы штанов заправляйте в носки, на ноги лучше обуть сапоги. Голову закройте головным убором или капюшоном, шею – косынкой.
2. Используйте отпугивающие средства от клещей, предварительно ознакомившись с инструкцией.
3. Каждые 15 минут осматривайте свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимайте;
4. Ее приносите с собой в помещение цветы и ветки, собранные на улице, осматривайте своих животных;
5. Не расчесывайте место укуса клеща и не пытайтесь раздавить его на коже.
Снимать клеща стоит у врача в травматологическом пункте по месту жительства или пребывания.
Снятого клеща нужно сдать на исследование в лабораторию, чтобы исключить наличие вируса клещевого энцефалита!
Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
Если после укуса клеща вы почувствовали озноб, головную боль, резкий подъем температуры, тошноту, мышечные боли — сразу обратитесь к врачу!
Можно ли в лесу встретить медведя?
Помните о том, что в Сахалинской области обитают медведи. И хотя сами хищники не стремятся к встрече с человеком, если это все же произошло, используйте советы, которые помогут свести вероятность конфликтной ситуации к минимуму.
Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе медвежат.
Чтобы избежать встреч с медведем в лесу:
- Шумите, пойте, громко разговаривайте. Если возможно, путешествуйте группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов.
- Не создавайте базы и лагеря вблизи свалок, складов пищевых отбросов, запах которых привлекает зверей.
- Возьмите с собой собаку, лай которой сможет отпугнуть медведя.
- Во время передвижения по лесной территории не пользуйтесь медвежьими тропами.
- Избегайте движения по берегам рек и вдоль нерестилищ на рассвете, в сумерки, ночью.
Что делать, если встретили медведя?
1. Остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, тихо, когда медведь не смотрит в вашу сторону.
2. Если медведь двигается по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с ним уверенным тоном. Медведь может подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.
3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение.
4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
5. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь медленно уйти.
6. Если медведь обороняется – лягте на землю и притворитесь мертвым, если же зверь нападает на вас, то постарайтесь оказать ему сопротивление – действуйте агрессивно, повысьте голос, стучите по деревьям, топните ногой, сделав шаг навстречу медведю. Не имитируйте рычание!