Вулканы, горячие источники, лавовые потоки и, конечно же, изобилие морепродуктов, прямиком из Охотского моря! Совершим два восхождения на вулканы — Баранского и Богдан Хмельницкий. Увидим ландшафты застывших лавовых полей и белоснежных пемзовых скал.
Посетим знаменитый Анивский маяк, бухту Тихая и самые известные мысы острова Сахалин — Птичий и Великан. А также: выйдем в открытое Охотское море на теплоходе и переночуем в настоящих каютах.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городе
Место и время встречи группы: в 19:00 в гостевом доме / хостеле.
Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Заселение в гостиницу/хостел.
Сегодня свободный день. Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться, или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.
Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.
Советуем к посещению курорт «Горный воздух» — обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.
19:00 Общий сбор в хостеле/гостинице, встреча с гидом, брифинг.
Питание: самостоятельно.
Восточное побережье Сахалина. Ворота Тории, п. Взморье, треккинг по побережью бухты Тихая
Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина. Дорога займёт ~3 часа.
По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах.
Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.
Также по дороге заглянем в поселок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных вареных крабов.
В бухте Тихой нас ждет небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы.
Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.
Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.
Автобус: 140 км.
Пешком: около 5 км.
Питание: обед перекусом.
Маяк Анива, путешествие на о. Итуруп на теплоходе
После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.
Доберёмся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяка — самого инстаграмного маяка в России.
После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил — Итурупа. Размещение в 4-местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне — увидим касаток и дельфинов. И ещё раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.
Автобус: 80 км.
Пешком: около 2 км.
Питание: обед перекусом.
Прибытие на о. Итуруп. Лавовое плато Янкито
Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый.
В посёлке ещё есть шанс купить что-то необходимое, а дальше нас ждёт уже дикая природа.
В ближайшие дни мы держим путь в сторону вулкана Богдан Хмельницкий — этот второй по высоте на Итурупе вулкан (1585 м).
Сегодня нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова — плато Янкито. Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами. Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.
Встаём на ночлег, разбиваем лагерь.
Пешком: около 2 км.
Питание: ужин.
Треккинг через озеро Буда к подножию вулкана Богдан Хмельницкий
Сегодня с утра мы продолжим путь до озера Буда.
Загрузимся со всеми вещами в нашу лодку, она доставит нас прямиком к озеру Буда (около 20 минут по воде).
Отсюда начинаем подъем на вулкан. Сначала нам предстоит преодолеть 1,5 километра по морскому курумнику.
Затем с побережья уходим вверх по реке Южный Чирип. Особенность этих мест — высокие скалы, скрытые от глаз густой растительностью.
Набор высоты в этот день ~700м.
Вечером ставим лагерь возле небольшого озера по пути следования, набираемся сил перед восхождением на вулкан.
Пешком: около 13 км.
Лодка: 20 минут.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на вулкан Богдан Хмельницкий
С рассветом отправляемся на восхождение.
Нас ожидает очень непростой и продолжительный ходовой день. Сначала двигаемся по руслу реки, затем выходим на крутой гребень.
Набор высоты сегодня — 1000 м. Но это того стоит! Вид с вершины вулкана открывается просто невероятный!
Делаем памятные кадры, переводим дух и выдвигаемся обратно в лагерь.
Это был один из самых знаковых дней путешествия!
Пешком: около 15 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение к озеру Буда
Отправляемся в обратный путь к побережью по руслу реки Южный Чирип.
Нас ждет уже знакомая тропа.
Ночевка у озера Буда.
Отдых после насыщенных ходовых дней.
Пешком: около 13 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прибытие к подножию вулкана Баранского. Термальные источники
Утром с берега нас забирает лодка и переправляет в г. Курильск (около 40 минут по воде).
Отсюда на автобусе отправляемся к подножию вулкана Баранского (25 км).
Располагаемся у небольшого озера, обедаем и отдыхаем.
Вечером идем купаться на самые инстаграмные термальные источники Курильских островов — источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Пешком: около 1 км.
Лодка: 40 минут.
Автобус: 25 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на вершину вулкана Баранского. Фумарольные поля
Восхождение на вершину вулкана Баранского (1134 м). Набор высоты 700 м.
Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.
Ещё ~ 100 метров набора, и мы у цели. Вот она — вершина!
Небольшой отдых, осмотр кратера.
Обратно спускаемся по другой тропе через фумарольное поле — вулкан дышит, везде ощущается его активность.
Возвращение в лагерь.
Пешком: около 15 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Белые скалы
Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам — визитной карточке острова Итуруп. Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с черным вулканическим песком на пляже — выглядит завораживающе.
Сегодня нас не ожидают переходы с рюкзаками, на берегу разбиваем лагерь и заказываем вкусный ужин.
Вечером заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат. Это будет легендарно!
Пешком: около 3 км.
Автобус: 40 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение на теплоходе в пос. Китовый
Сегодня мы прощаемся с Итурупом.
Уезжаем в пос. Китовый.
Если до теплохода останется время, посетим термальный комплекс или краеведческий музей.
Закупаемся сувенирами, обедаем и отправляемся в обратный путь.
Отправление на теплоходе в 16:00.
Пешком: около 3 км.
Автобус: 25 км.
Питание: завтрак.
Прибытие в Корсаков. Переезд до Южно-Сахалинска
Прибываем в порт города Корсаков в 17:00.
Нас ждет переезд до Южно-Сахалинска, заселение в хостел.
Вечер можно посвятить отдыху и прогулкам по городу.
Завтра нас вновь ждет активный день.
Пешком: около 2 км.
Автобус: 40 км.
Питание: самостоятельно.
Исследование мысов Птичий и Великан
Ранний подъем и выезд.
Сегодня нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан — пожалуй, главные мысы на острове.
Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.
Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.
В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.
Обед у нас также будет в этом живописном месте.
Вечером — возвращение в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинске.
Пешком: около 5 км
Автобус: 200 км
Питание: обед перекусом.
Свободный день в Южно-Сахалинске
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).
Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину — поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.
По желанию можно в этот день организовать дополнительную экскурсию на усмотрение группы.
Питание: самостоятельно.
Вылет домой
Прощаемся с Сахалином.
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в хостеле/гостинице — 5 ночей (2 в начале тура и 3 — в конце);
- на теплоходе — 2 ночи (3 и 10 ночи);
- в палатках — остальные ночи.
Варианты проживания
Хостел/гостиница в Южно-Сахалинске
Каюта на теплоходе
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды на Сахалине
- Все переезды на Итурупе
- Трансфер в порт Корсаков и обратно
- Портовые сборы
- Билеты на теплоход Корсаков - Итуруп - Корсаков
- Трансфер на лодке от плато Янкито до озера Буда
- Трансфер на лодке от озера Буда до г. Курильск
- 5 ночей в хостеле/гостинице Южно-Сахалинска
- Питание: обеды перекусом на о. сахалин во время экскурсионных выездовтрехразовое походное питание на активной части маршрута на о. Итурупужин из морепродуктов на Белых скалах
- Обеды перекусом на о. сахалин во время экскурсионных выездов
- Трехразовое походное питание на активной части маршрута на о. Итуруп
- Ужин из морепродуктов на Белых скалах
- Регистрация группы в МЧС
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Посещение горячих источников под вулканом Баранского
- Инструкторское сопровождение
- Групповое снаряжение (палатки, горелки, котлы, газ, средства отпугивания медведей и пр.)
- Средства связи и навигации
- Групповая аптечка
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно
- Питание, не включенное в программу: завтраки и ужины в дни экскурсионных выездов на Сахалинеобеды в свободные дни на Сахалинепитание на теплоходе
- Завтраки и ужины в дни экскурсионных выездов на Сахалине
- Обеды в свободные дни на Сахалине
- Питание на теплоходе
- Экскурсии, не предусмотренные программой
- Страховка
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак (70–90 л.);
- рюкзак штурмовой для радиалок (20–35 литров);
- спальник (температура комфорта 0/+5°C);
- пенка (туристический коврик);
- палки треккинговые;
- хоба (сидушка туристическая);
- накидка на рюкзак от дождя.
Одежда:
- ботинки треккинговые;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные);
- хороший дождевик;
- пуховик тонкий (куртка утепленная);
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- кофта утеплённая (флисовая);
- носки трекинговые (2–3 пары, синтетические);
- футболки (1–2 шт.);
- штаны ходовые лёгкие;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- нательное белье;
- сандалии спортивные или сланцы;
- штаны тёплые для вечера (флисовые или полартек);
- термобельё (верх);
- фонарики (гамаши);
- термоноски теплые;
- рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом;
- плавательный костюм (купальник, плавки) + легкое полотенце.
Личные вещи:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий, таблетки от укачивания;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5–1 л.);
- очки солнцезащитные;
- фонарик налобный + запасные батарейки;
- свисток;
- крем от загара + гигиеническая помада;
- средства от комаров, клещей;
- свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
- телефон + зарядное устройство.
Документы:
- паспорт;
- деньги.
Дополнительное:
- фотоаппарат (видеокамера);
- платье (девушкам для фото);
- шорты;
- пауэрбанк;
- нитки и иголка;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли с собой наличные деньги?
Да, обязательно иметь с собой НЗ наличными в размере 10 000 рублей!
Как организовано питание?
На активной части на о. Итуруп питание походное + в стоимость включен ужин из морепродуктов на Белых скалах.
На о. Сахалин в стоимость включены обеды перекусами во время экскурсионных выездов, завтраки и ужины, обеды в остальные дни самостоятельно в кафе/хостеле.
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий, а также расписания движения теплохода в 2024 году.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!