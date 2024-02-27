1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Свободное время в городе

Место и время встречи группы: в 19:00 в гостевом доме / хостеле.

Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Заселение в гостиницу/хостел.

Сегодня свободный день. Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться, или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.

Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.

Советуем к посещению курорт «Горный воздух» — обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

19:00 Общий сбор в хостеле/гостинице, встреча с гидом, брифинг.

Питание: самостоятельно.