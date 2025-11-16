Маршрут пролегает от Сахалина до Камчатки, и во время путешествия мы будем останавливаться на малодоступных островах, подниматься на вулканы и исследовать кальдеры.
В этом путешествии вы получите возможность увидеть китов и касаток, посетить лежбища тюленей и гигантские птичьи базары, а также насладиться термальными ваннами.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Выход из порта в 14:00.
Выход в открытое море и приветственный обед.
Вечером слева по борту увидим сказочно красивый японский маяк на мысе Анива.
Здравствуй, Сахалин!
Кунашир
В этот день мы спустимся прямо в центр кальдеры!
Финальная точка трекинга — озёра Горячее и Кипящее.
Их названия обманчивы: кипят только примыкающие ко второму озеру грязевые котлы, да ещё периодически здесь и там происходят выбросы вулканических газов — та самая фумарольная активность, которая нам уже хорошо знакома по Итурупу.
Купаться в Кипящем категорически запрещено! Содержащаяся в газах сера соединяется с солями тяжёлых металлов и мышьяком.
Базальтовая лава из вулкана, извергнувшегося несколько миллионов лет назад, застыла в виде многочисленных пяти- и шестигранных каменных «стержней».
Плотно прилегая друг к другу и неравномерно разрушаясь, эти «стержни» (ещё их можно сравнить со столбами или колоннами) кажутся результатом кропотливой работы древних и очень умелых каменщиков.
Иногда они напоминают орган в католическом соборе, иногда — мостовую средневекового города.
Остров Итуруп
Главный герой этого дня — остров Итуруп, самый крупный во всём Курильском архипелаге.
Остров Итуруп — крупнейший на Курилах (площадь — около 3 тыс. квадратных километров, что примерно в 850 раз больше самого маленького острова на нашем пути — Янкича).
Здесь нас интересуют Белые скалы и термальные источники.
Белые скалы — это вытянувшаяся почти на 30 км полоса обрывистого берега, образованного вулканической пемзой.
Мягкая пемза постоянно подвергается эрозии: ветра, дожди и штормы из года в год меняют причудливые формы скал, а их белый цвет эффектно контрастирует с местным тёмно-серым песком.
Термальные источники находятся у подножья вулкана Баранского и связаны с его фумарольным полем (фумаролы — трещинки на склоне вулкана, из которых выходят газы и пары).
Поток горячей воды растекается по многочисленным ваннам и ванночкам — созданным природой, но облагороженным человеком.
Чем ближе к источнику, тем выше температура воды.
В самых верхних ёмкостях вода постоянно кипит — купаться там не станешь, зато можно, например, сварить куриное яйцо.
Острова Чирпой и Симушир
Утром «Академик Шокальский» остановится у острова Чирпой — небольшого, но вмещающего целых два вулкана, несколько лежбищ тюленей-сивучей и пёстрые птичьи базары.
На резиновых лодках «Зодиак» мы подплывём к скалистым берегам и всё хорошенько рассмотрим.
Во второй половине дня высадимся в центральной части острова Симушир, чтобы совершить треккинг на вулкан Заварицкого.
Затраченные усилия будут вознаграждены великолепной панорамой кальдеры, заполненной водой и превратившейся в озеро.
Если повезёт и воздух будет ясным, сможем увидеть ещё и всю среднюю часть Большой Курильской гряды.
Ночевать останемся на рейде у берегов Симушира, потому что этот остров достоин ещё одной высадки.
Остров Янкича
Здесь находится бухта Броутона — ещё одна экс-кальдера, на этот раз соединяющаяся с океаном.
Вход в бухту очень удобный, в советское время его расширили с помощью взрывчатки, чтобы сюда могли заходить большие военные корабли.
Поскольку бухта Броутона — самое защищённое от ветров место на всём архипелаге, она идеально подходит для базирования военно-морского флота, а ещё на её берегу находился военный посёлок, теперь превратившийся в город-призрак.
Мы вплывём в бухту на «Зодиаках», исследуем её берега и здания посёлка. Желающие могут прямо в центре затопленной кальдеры порыбачить с лодок.
Вечером нас ждёт бухта Кратерная на острове Янкича — одна из визитных карточек Курильского архипелага, квинтэссенция нерукотворной красоты.
Центральную часть небольшого — менее 3 км в диаметре — острова занимает кальдера потухшего вулкана, которая из-за разрушения южной стенки превратилась в заполненную океанической водой бухту (как и бухта Броутона, которую мы осматривали в предыдущий день). В центре неё находятся два мини-острова, а вокруг — изумрудные берега с термальными источниками.
Мы вплывём в Кратерную бухту на «Зодиаках» — как первооткрыватели, нашедшие дивный новый мир.
Акустическим фоном послужит гомон множества морских птиц, облюбовавших остров Янкича.
Местный птичий базар может похвастаться редкими видами, такими как: краснозобый конёк, большой улит, зимняк, конюга и сапсан.
Вулкан Креницына
Наша сегодняшняя цель — вулкан Креницына на острове Онекотан.
Это вторая «звезда» архипелага и один из самых красивых и необычных вулканов на планете.
Представьте себе: гигантская (диаметром 17 км) кальдера древнего вулкана заполнена озером, а прямо из него вырастает ещё один вулкан идеально симметричной формы.
Чтобы увидеть это великолепие воочию, придётся немного потрудиться.
Сегодня нас ждёт самый энергозатратный треккинг за весь круиз: 15 км в обе стороны с перепадом высоты 600 м.
Остров Парамушир
Высаживаемся на острове Парамушир в бухте Крашенинникова.
Отсюда будут видны сразу несколько вулканов, но нам будет сложно отвести взгляд от ближайшего — Фусса.
Этот рослый красавец на 400 метров выше вулкана Креницына (общий «рост» составляет более 1,7 км над уровнем моря) и имеет почти такую же правильную коническую форму.
Рядом с ним кажется, что находишься внутри ожившей японской гравюры.
Мы совершим прогулку вдоль берегов Парамушира на «Зодиаках» и с воды приблизимся к гигантским птичьим базарам.
Если к нам подплывёт кит или касатка, не беспокойтесь, они даже не заденут нашей лодки.
Вечером «Академик Шокальский» подойдёт к небольшому острову Анциферова, чтобы мы полюбовались его живописными берегами и одним из самых больших на Курилах лежбищ сивучей.
Остров Атласова
Остров Атласова — самый северный в Большой Курильской гряде, на нём находится самый высокий курильский вулкан — Алаид (около 2,3 км над уровнем моря).
Завершим знакомство с Курильским архипелагом высадкой на острове Атласова.
Здесь расположен могучий Алаид — самый высокий на Курилах вулкан, чей «рост» составляет около 2,3 км над уровнем моря.
Взобраться на вершину было бы сложновато, поэтому мы прогуляемся по боковым кратерам (да-да, у вулкана может быть больше одного кратера).
Первый из них называется «Олимпийский прорыв», он образовался относительно недавно, в 1972 году — точно во время проведения Олимпийских игр в Мюнхене, в честь которых и получил своё имя. Название второго кратера — Такетоми.
Прощайте, Курилы!
Бухта Русская
Здравствуй, Камчатка!
Сегодня мы бросаем якорь перед входом в бухту Русская.
Почти параллельные друг другу берега бухты покрыты густым лесом, из которого в период нереста на берег выходят бурые медведи.
На резиновых лодках «Зодиак» исследуем бухту: подплывём к небольшому лежбищу тюленей-сивучей и увидим остовы брошенных судов.
После водной прогулки — торжественный ужин.
Завершение путешествия
Утром заходим в Авачинскую бухту — самую крупную природную гавань в мире.
Сход на берег в 08:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в каютах на экспедиционном судне «Академик Шокальский».
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс до 2 человек
|3 770 000
|–
|Мини-люкс до 2 человек
|3 120 000
|–
|Супериор+
|2 280 000
|–
|Супериор до 2 человек
|1 985 000
|–
|Супериор до 3 человек
|2 295 000
|–
|Стандарт двухместный
|1 570 000
|785 000
|Стандарт трёхместный
|2 100 000
|700 000
Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Академик Шокальский», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.
На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».
Характеристики судна:
- 71 метр в длину;
- 13 метров в ширину;
- 14 узлов максимальная скорость;
- до 44 туристов;
- 22 члена экипажа.
На судне располагается 23 каюты 5 категорий.
Варианты проживания
Каюта категории «Люкс»
Площадь: 27 м².
Количество кают: 1.
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на две стороны;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- холодильник;
- санузел.
Каюта «Мини-люкс»
Площадь: 18 м².
Количество кают: 2.
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на одну сторону;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор плюс»
Площадь: 12 м²
Количество кают: 8.
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижние);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор»
Площадь: 12 м².
Количество кают: 4.
Вместимость: до 2-3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижнее и верхнее);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Стандарт»
Площадь: 12 м².
Количество кают: 8.
Вместимость: до 2–3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- умывальник.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту
- Стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и из Петропавловска-Камчатского
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- нижнее белье. Белье не должно натирать.
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
- средства личной гигиены.
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- термос 0,5 л.
- сланцы для душа и бани.
- купальные принадлежности.
- солнцезащитный крем.
- солнцезащитные очки.
- треккинговые палки.
- герметичный мешок для телефона.
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- налобный фонарик.
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.