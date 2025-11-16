2 день

Кунашир

В этот день мы спустимся прямо в центр кальдеры!

Финальная точка трекинга — озёра Горячее и Кипящее.

Их названия обманчивы: кипят только примыкающие ко второму озеру грязевые котлы, да ещё периодически здесь и там происходят выбросы вулканических газов — та самая фумарольная активность, которая нам уже хорошо знакома по Итурупу.

Купаться в Кипящем категорически запрещено! Содержащаяся в газах сера соединяется с солями тяжёлых металлов и мышьяком.

Базальтовая лава из вулкана, извергнувшегося несколько миллионов лет назад, застыла в виде многочисленных пяти- и шестигранных каменных «стержней».

Плотно прилегая друг к другу и неравномерно разрушаясь, эти «стержни» (ещё их можно сравнить со столбами или колоннами) кажутся результатом кропотливой работы древних и очень умелых каменщиков.

Иногда они напоминают орган в католическом соборе, иногда — мостовую средневекового города.

