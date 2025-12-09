1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. «Сахалинский завтрак». Прогулка на снегоболотоходах. Отдых в бане и чане

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Отправление на туристическую базу, где вас ждет «сахалинский завтрак», катание на снегоболотоходах, горячий обед, восстановление сил в бане и чане с видом на зимний лес.

10:00-10:45 Трансфер на туристическую базу.

Уютная туристическая база с закрытой террасой, баней, чаном и комнатой отдыха.

11:00-11:45 «Сахалинский завтрак». Вы узнаете, что входит в «сахалинский завтрак» и продегустируете его.

11:45-12:00 Подготовка к прогулке на снегоболотоходах, инструктаж.

12:00-15:00 Прогулка на снегоболотоходах по заснеженной сопке в сторону горы «Московская». Зимой гору можно покорить на внедорожнике — снегоболотоходе, полноценной машине для пересеченной местности, очень труднопроходимых дорог и бездорожья.

Управляя этим транспортным средством, вы почувствуете себя королем или королевой трассы, получите массу положительных эмоций от мощной техники, ведь для нее нет непроходимых мест ни зимой, ни летом!

По дороге вас ожидают живописные места и потрясающие фотосессии на фоне заснеженных елей и причудливых сугробов.

15:00-18:00 Горячий обед по-сахалински с морепродуктами (уха из дикого лосося, стейк из тунца, оливье по-сахалински, рыба в нарезку и на десерт пирожное с местной ягодой), умело приготовленный нашим поваром.

Отдых в баньке и чане с видом на зимний лес.

18:00-19:00 Трансфер в гостиницу.

19:00 Прибытие в город.

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно.

Рекомендация ресторана для ужина – «SAGALIEN».

Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160