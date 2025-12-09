Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. «Сахалинский завтрак». Прогулка на снегоболотоходах. Отдых в бане и чане
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Отправление на туристическую базу, где вас ждет «сахалинский завтрак», катание на снегоболотоходах, горячий обед, восстановление сил в бане и чане с видом на зимний лес.
10:00-10:45 Трансфер на туристическую базу.
Уютная туристическая база с закрытой террасой, баней, чаном и комнатой отдыха.
11:00-11:45 «Сахалинский завтрак». Вы узнаете, что входит в «сахалинский завтрак» и продегустируете его.
11:45-12:00 Подготовка к прогулке на снегоболотоходах, инструктаж.
12:00-15:00 Прогулка на снегоболотоходах по заснеженной сопке в сторону горы «Московская». Зимой гору можно покорить на внедорожнике — снегоболотоходе, полноценной машине для пересеченной местности, очень труднопроходимых дорог и бездорожья.
Управляя этим транспортным средством, вы почувствуете себя королем или королевой трассы, получите массу положительных эмоций от мощной техники, ведь для нее нет непроходимых мест ни зимой, ни летом!
По дороге вас ожидают живописные места и потрясающие фотосессии на фоне заснеженных елей и причудливых сугробов.
15:00-18:00 Горячий обед по-сахалински с морепродуктами (уха из дикого лосося, стейк из тунца, оливье по-сахалински, рыба в нарезку и на десерт пирожное с местной ягодой), умело приготовленный нашим поваром.
Отдых в баньке и чане с видом на зимний лес.
18:00-19:00 Трансфер в гостиницу.
19:00 Прибытие в город.
Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно.
Рекомендация ресторана для ужина – «SAGALIEN».
Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
Горнолыжный курорт «Горный воздух»
Завтрак в гостинице.
Трансфер на горнолыжный курорт «Горный воздух».
Катание на горных лыжах и сноуборде (3 часа).
Трансфер в гостиницу.
Обед самостоятельно.
Трансфер в спа-комплекс «SPAradaise».
Посещение спа-комплекса (3 часа). Абонементы оплачиваются самостоятельно на месте.
Трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендация ресторана для ужина – «Высота 601».
Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в перчатки, купальные принадлежности для спа-комплекса.
Охота на краба
Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Трансфер к месту отправления на «Охоту на краба».
10:00-13:30 «Охота на краба».
Только зимой вы можете принять участие в «охоте на краба» или, как сахалинцы говорят, «крабалка»!
Вы научитесь ставить ловушки, познаете тонкости «крабалки», ведь поймать краба не так просто, нужна сноровка и смекалка.
Мы подготовили снасти и ловушки так, чтобы ваша охота увенчалась победой.
Потрясающие фотографии, чувство маленькой победы и незабываемый вкус свежесваренного краба вам подарит «крабалка».
13:30-14:00 Отправляемся на обед с морепродуктами, где вас ждет натопленная банька и бассейн.
14:00-17:30 Обед с морепродуктами и свежевыловленным крабом.
Отдыхаем, расслабляемся в бане, паримся вениками и ныряем в снег!
17:30-18:30 Трансфер в город.
Ужин самостоятельно.
Рекомендация ресторана для ужина – суши-бар японской кухни «Нихон Митай».
Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
Горнолыжный курорт «Горный воздух»
Завтрак в гостинице.
Трансфер на горнолыжный курорт «Горный воздух».
Катание на горных лыжах и сноуборде (3 часа).
Трансфер в гостиницу.
Обед самостоятельно.
Трансфер в аквапарк «Аква-Сити» (абонементы оплачиваются самостоятельно на месте).
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендация ресторана для ужина – ресторан корейской кухни «Коба».
Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в перчатки, купальные принадлежности для посещения аквапарка.
Прогулка на снегоходах на мыс Евстафия. Мастер-класс по приготовлению блюд сахалинской кухни
Завтрак в гостинице.
08:00-10:00 Трансфер в пос. Новиково для отправления на снегоходах.
10:00-10:30 Подготовка к поездке, инструктаж.
10:30-14:30 Прогулка на снегоходах на мыс Евстафия. Одно из самых красивых мест Сахалина.
Мыс Евстафия — одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Сахалина. Расположен почти в самой оконечности восточного побережья острова.
Высота мыса около 51 метра, соединён с остальной частью Сахалина узким перешейком. Во время прогулки можно увидеть маралов.
Путешествие проходит по зимнему лесу, в котором нам будут встречаться маралы. Будем останавливаться на смотровых площадках, с которых будут открываться на захватывающими дух пейзажами.
14:30 Возвращение в пос. Новиково, отправление на турбазу «Буссе» в с. Муравьево (побережье лагуны Буссе).
На территории турбазы расположена уютная терраса, домики для отдыха, деревенская банька и чан.
15:00-18:30 Мастер-класс по приготовлению блюд сахалинской кухни (хемультан из морепродуктов, тартар из тунца, пирожное с клоповкой).
Горячий обед с морепродуктами, отдых на территории базы.
Деревенская банька и чан.
18:30 Отправление в город.
20:30 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендация ресторана для ужина – ресторан сахалинской кухни «Черетто Море».
Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт с посещением рынка морепродуктов.
Обратите внимание! Освобождение номера до 12:00 (услуга «поздний выезд» до 18:00 по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека при проживании (5 ночей) в зависимости от выбранной гостиницы (стоимость действительна от 2 человек в группе):
Гостиница
При одноместном размещении
При двухместном размещение
Доп. ночи
одноместный/двухместный (сутки)
Мега Палас 4*
(комфорт делюкс)
496 600 руб.
455 200 руб.
13 600 руб. / 7650 руб.
Санта Ризот 4*
С 11.01.2026
(стандартный номер с кухней дабл/твин)
509 700 руб.
464 600 руб.
15 500 руб. / 9000 руб.
Санта Ризот 4*
С 01.01.2026 по 10.01.2026
(стандартный номер с кухней дабл/твин)
537 900 руб.
484 800 руб.
19 500 руб. / 10 650 руб.
Санрайс Хилл
(апартаменты с одной спальней)
567 100 руб.
483 800 руб.
21 500 руб. / 10750 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас Отель»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Гостиница «Санта Ризот Отель»
Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.
Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, а именно: удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.
В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.
Отель «Sunrise Hill»
Отель «Sunrise Hill» находится в Южно-Сахалинске.
Для размещения гостям предлагают апартаменты и коттеджи. Выполнены в лаконичном стильном дизайне, а элементы декора создают атмосферу домашнего уюта и комфорта. Для хорошего отдыха есть спальные места, необходимая бытовая техника и собственная ванная комната с косметическими средствами. С балкона открывается вид на горную местность.
Кухонная зона оборудована холодильником, микроволновой печью, чайником и столовыми принадлежностями. Рядом есть кафе.
Расстояние до аэропорта — 8.7 км, до железнодорожного вокзала — 3.3 км. Близость к канатной дороге позволяет заняться горнолыжным спортом и прокатиться на фуникулере.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Сопровождение, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе
- Аренда снегоболотохода, снегоходов
- Ски-пас на посещение горнолыжного курорта
- Посещение бани и чана согласно программе
- Снасти на охоту за крабом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Доплата за поздний выезд - 50% от стоимости номера в сутки
- Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
- Абонемент в аквапарк «Аква-Сити» (оплачивается на месте):дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб. взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
- Дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб
- Взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
- Абонемент в спа-комплекс (оплачивается на месте):дети до 120 см: понедельник-пятница - 1000 руб., суббота-воскресенье - 1100 руб. взрослые: понедельник-пятница - 1900 руб., суббота-воскресенье - 2100 руб
- Дети до 120 см: понедельник-пятница - 1000 руб., суббота-воскресенье - 1100 руб
- Взрослые: понедельник-пятница - 1900 руб., суббота-воскресенье - 2100 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- 1 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани;
- 2 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в перчатки, купальные принадлежности для спа-комплекса;
- 3 день тура: теплая обувь, носки, шапка, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани;
- 4 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в перчатки, купальные принадлежности для посещения аквапарка;
- 5 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.