Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска, трансфер в аэропорт — самостоятельно.
10:45 Встреча в холле гостиницы.
11:00 Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску позволит познакомиться с его историей, начиная с момента основания поселения Владимировка.
13:30 Обед в ресторане города.
14:30 ММК «Победа».
15:10 Смотровая СТК «Горный воздух».
16:00 Заселение в гостиницу.
Отдых.
Свободное время.
Южно-Сахалинск — столица островной области, где встречаются культуры 3-х стран, где переплелись традиции России, Японии и Кореи, где улицы, по которым ходили японцы эпохи Карафуто и русские первопроходцы.
Возможна организация посещения оленьей фермы за доп. плату. О желании посетить оленью ферму необходимо указать при подаче заявки на тур и не позднее, чем за 7 дней до начала тура.
Экскурсия на ворота «Тории». Бухта Тихая
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Трансфер в п. Взморье (120 км, 2 часа).
11:00 Экскурсия на ворота «Тории» — ритуальные ворота в селе Взморье (1940 г.). Это всё, что осталось от синтоистского японского храма периода префектуры Карафуто.
Санитарная остановка.
11:30 Трансфер в бухту «Тихая» (20 км, 30 мин.).
12:00 Пешая прогулка вдоль побережья (3 км), с остановками для фотосессий.
14:00 Обед-пикник на берегу моря.
15:30 Трансфер в гостиницу г. Южно-Сахалинск (140 км, 2,5 часа).
18:00 Свободное время.
И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко.
Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина. Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.
Мыс Великан и мыс Птичий
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
08:00 Трансфер в п. Охотское (40 км, 1 час).
09:00 Прогулка по набережной.
09:30 Трансфер на мыс Великан (Птичий) с остановками на необорудованных смотровых площадках (55 км, 1,5-2 часа).
11:00 Прогулка по побережью на мысе Птичий, затем до мыса Великан (2 км).
13:00 Обед-пикник на мысе Птичий.
14:30 Трансфер в г. Южно-Сахалинск (105 км, 3 часа).
17:30 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
Мыс Птичий и мыс Великан являются одной из основных природных достопримечательностей Сахалина. Особенностью объекта являются расположенные вдоль побережья и вытесанные природными силами уникальные скальные образования.
Эти архитектурные сооружения природы расположены в живописных бухтах, где с одной стороны расположилось бескрайнее море, а с другой подступают горы со сплошным густым таёжным лесом. Здесь можно в полной мере почувствовать силу и красоту сахалинской природы.
Останец «Лягушка»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:30 Трансфер в п. Весточка к началу экологической тропы на останец «Лягушка» (21 км. 40 мин.)
10:10 Экскурсия на останец «Лягушка» (2 км. 40 мин.) по благоустроенной тропе с наличием зон отдыха.
Тропа проходит вдоль реки Комиссаровка. Подъем на останец по лестнице. С останца открывается панорама Анивского залива, г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков.
11:30 Трансфер в гостиницу г. Южно-Сахалинск (21 км., 40 мин.).
12:10 Обед в ресторане города.
Свободное время.
Останец «Лягушка» — геологический памятник природы регионального значения, который древние айны считали храмом мудрости и местом особой энергетики.
Останец «Лягушка» — это не просто скальное образование: его форма удивительно напоминает сидящую лягушку, готовую к прыжку. По поверьям древних айнов, это место силы. Здесь, согласно легендам, можно обрести внутреннюю гармонию и получить ответы на важные вопросы.
Поднявшись на вершину останца, вы будете вознаграждены потрясающими видами, перед вами откроются живописные ландшафты Сахалина.
Возможна организация посещения музея им. А. П. Чехова за дополнительную плату. О желании посетить музей необходимо указать при подаче заявки на тур и не позднее чем за 3 дня до начала тура.
Завершение программы
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Трансфер в аэропорт им. Чехова самостоятельно.
09:00 Регистрация на рейс, сдача багажа, вылет из Южно-Сахалинска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
- при двухместном размещении – 117 000 руб.;
- при одноместном размещении – 132 360 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гагарин»
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.
Постояльцам представлены следующие категории номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Гагарин» 3* на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды (полупансион) ) - завтраки при гостинице, обеды в рамках экскурсионной программы
- Экскурсовод
- Входная плата в областной краеведческий музей, ММК «Победа»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не входящее в программу
- Страхование
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
- ветровка;
- сменная одежда и обувь;
- влаго-ветрозащитный костюм;
- фотоаппарат;
- средство от укусов комаров и клещей;
- перчатки;
- купальник;
- шлепанцы;
- по желанию треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
С какого возраста дети могут поехать в тур?
Ввиду того что данный тур групповой, участие детей младше 10 лет не рекомендуется.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.