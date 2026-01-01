1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска, трансфер в аэропорт — самостоятельно.

10:45 Встреча в холле гостиницы.

11:00 Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску позволит познакомиться с его историей, начиная с момента основания поселения Владимировка.

13:30 Обед в ресторане города.

14:30 ММК «Победа».

15:10 Смотровая СТК «Горный воздух».

16:00 Заселение в гостиницу.

Отдых.

Свободное время.

Южно-Сахалинск — столица островной области, где встречаются культуры 3-х стран, где переплелись традиции России, Японии и Кореи, где улицы, по которым ходили японцы эпохи Карафуто и русские первопроходцы.

Возможна организация посещения оленьей фермы за доп. плату. О желании посетить оленью ферму необходимо указать при подаче заявки на тур и не позднее, чем за 7 дней до начала тура.

