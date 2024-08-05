Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо

Сахалин ― крупнейший остров России. Маршрут проходит вокруг Тонино-Анивского полуострова, по побережью залива Анива и Охотского моря. Главное богатство острова ― природа: озера, моря, водопады, леса и скалистые берега.

Поход по
читать дальше

Сахалину напоминает передачу «В мире животных»: из воды нас приветствуют тюлени ларги, иногда они подплывают к берегу и нежатся на камнях; хитрые лисы норовят стащить что-нибудь из еды и одежды, в этом им помогают еноты, бакланы и чайки, за которыми глаз да глаз. Ну а если повезет, увидим даже косаток.

Будет много интересных препятствий — скальные прижимы, броды, курумник и около 90 пройденных километров. Маршрут для истинных романтиков, любящих природу, море, шум волн и закаты!

5
3 отзыва
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.

Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску ― городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

Вечером в 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.

Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Заброска на побережье, водная экскурсия на маяк Анива

Около 06:00 выезжаем из хостела с вещами в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Вещи отправляем на отдельной лодке на начало маршрута, сами едем любоваться японским наследием.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

После морской прогулки лодки доставят группу на начало маршрута.

Обустраиваем лагерь, ужинаем.

Заброска на побережье, водная экскурсия на маяк АниваЗаброска на побережье, водная экскурсия на маяк АниваЗаброска на побережье, водная экскурсия на маяк Анива
3 день

Переход через полуостров к Охотскому морю

Сегодня совершим переход с берега Анивского залива к берегу Охотского моря и пересечем Тонино-Анивский полуостров поперек, с запада на восток. Теперь мы можем разглядеть Охотское море во всей красе.

По пути будем несколько раз проходить вброд небольшую речку. Сможем увидеть заброшенную погранзаставу.

В случае благоприятной погоды поднимаемся на г. Крузенштерна (670 м) ― высшую точку Тонино-Анивского полуострова. Виды отсюда потрясающие!

Весь день поем громко песни, чтобы избежать нежелательной встречи с медведями. Правда, нужно отметить, что медведи здесь воспитанные.

Разбиваем лагерь на берегу Охотского моря.

Переход через полуостров к Охотскому морюПереход через полуостров к Охотскому морюПереход через полуостров к Охотскому морю
4 день

Переход по побережью к реке Горбуша

Продолжается наше путешествие под рюкзаком.

Сегодня по пути нам встретятся красивые водопады, меловые обрывы-цирки, заброшенная погранзастава на мысе Корнелия.

Ключевое приключение сегодняшнего дня ― прижимы скалы Баклан, будет сложно и весело!

Здесь увидим целое лежбище тюленей совсем рядышком.

Конечная точка нашего сегодняшнего маршрута ― река Горбуша.

Переход по побережью к реке ГорбушаПереход по побережью к реке ГорбушаПереход по побережью к реке Горбуша
5 день

Мыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей острова

Сегодня совершим переход по побережью до мыса Евстафия. Излюбленное место туристов!

Здесь получаются самые лучшие фотографии. Вид с обзорной тропы чудесный: рейд Евстафия, северный и южный участки берега, богатое разнотравье.

Разбиваем лагерь недалеко от мыса. Отдыхаем, гуляем по мысу.

Мыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей островаМыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей островаМыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей островаМыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей острова
6 день

Невероятные озера Сахалина

Переходим по берегу к Птичьему озеру. Оно знаменито тем, что находится на самом берегу моря и отделено от него всего лишь тонкой полоской суши.

Рядом находят еще два живописных озераЛебяжье и Баргузинское.

Разбиваем лагерь на берегу одного из озёр.

Невероятные озера СахалинаНевероятные озера СахалинаНевероятные озера Сахалина
7 день

Переход к бухте Чайка

Продолжаем двигаться по берегу Охотского моря.

Сегодня нам предстоит дойти до бухты Чайка.

По пути нас снова ожидают броды, скальные прижимы, курумник и красивые водопады.

Заночуем недалеко от речки Водопадная.

Переход к бухте ЧайкаПереход к бухте ЧайкаПереход к бухте Чайка
8 день

Долгожданные мыс Птичий и Великан

Сегодня нас ожидает трудный день и преодоление мыса Трудный.

Мы уже привыкли к песку, морскому курумнику, бродам и скальным прижимам и даже получаете от них удовольствие.

Выходим к мысу Птичьему и Великан ― еще одна визитная карточка Сахалина.

Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, пещер, арок и столбов, на которых живет огромное количество птиц.

Великан ― большой останец, который издалека напоминает профиль богатыря, благодаря чему мыс и получил свое название.

Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой.

Место довольно популярное среди туристов, уединимся и разобьем лагерь чуть дальше от мыса.

Долгожданные мыс Птичий и ВеликанДолгожданные мыс Птичий и ВеликанДолгожданные мыс Птичий и Великан
9 день

Запасной день или дневка у мыс Птичий и Великан

В таком красивом месте хочется побыть подольше, поэтому днёвка! Осматриваем окрестности, гуляем и фотографируемся.

Запасной день или дневка у мыс Птичий и ВеликанЗапасной день или дневка у мыс Птичий и ВеликанЗапасной день или дневка у мыс Птичий и ВеликанЗапасной день или дневка у мыс Птичий и Великан
10 день

Трансфер в Южно-Сахалинск

Сегодня позволим себе выспаться и неспешно позавтракать.

Насладимся побережьем Охотского моря и затем начнем собирать лагерь.

Садимся в трансфер и отправляемся в Южно-Сахалинск в хостел, принимать горячий душ и отдыхать.

Трансфер в Южно-СахалинскТрансфер в Южно-СахалинскТрансфер в Южно-Сахалинск
11 день

Отъезд домой

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в хостеле Южно-Сахалинска и в палатках на активной части маршрута.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

8 ночей

Размещение в туристических палатках.

Хостел в Южно-Сахалинске

2 ночи

В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в хостеле Южно-Сахалинска
  • Трехразовое питание на маршруте
  • Заброска на лодке к началу маршрута
  • Морская экскурсия к маяку Анива
  • Трансфер Южно-Сахлинск - Новиково
  • Трансфер мыс Великан - Южно-Сахалинск
  • Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно - от 28 400 рублей
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Питание в Южно-Сахалинске - от 2 000 рублей
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Сахалине переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду ― затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве. Личное снаряжение должно весить 10–15 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л. — мужчины, 70 л. — женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховик тонкий.

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  • шорты;
  • термос (1 л.);
  • фотоаппарат;
  • спички;
  • нитки и иголка;
  • платье;
  • палатка;
  • повербанк;
  • свисток.
Как организовано питание на маршруте?

Во время активной части предусмотрено трехразовое питание, мы готовим на газовых горелках и на костре. Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под руководством инструктора.

В остальные дни участники питаются самостоятельно в кафе или готовят еду на кухне в хостеле.

Есть ли связь на маршруте?

Связь есть в первый и последний день похода в Южно-Сахалинске, в остальное время связь отсутствует.

Какие основные сложности на маршруте?
  • много переходов под рюкзаком по побережью: по песку (большая нагрузка на голеностоп, по песку идти тяжело), по морскому курумнику (нужна хорошая координация);
  • есть скальные прижимы и непроходы с подъемом по веревке;
  • поход абсолютно автономный — ночевки почти всегда на берегу моря;
  • длительные ходовые дни под рюкзаком;
  • возможны суровые погодные условия;
  • много медведей и лис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

ПешеходныеВсе туры11-дневные турыМногодневные походы

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Неделя на Сахалине и Итурупе
3 отзыва
8 дней
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 сен в 10:00
152 900 за человека
Каникулы на Сахалине
3 отзыва
7 дней
Каникулы на Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 89 000 за человека
Знакомство с Сахалином
Джиппинг
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 93 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска
ХорошоТам