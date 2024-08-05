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Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.
Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску ― городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
Вечером в 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.
Заброска на побережье, водная экскурсия на маяк Анива
Около 06:00 выезжаем из хостела с вещами в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Вещи отправляем на отдельной лодке на начало маршрута, сами едем любоваться японским наследием.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
После морской прогулки лодки доставят группу на начало маршрута.
Обустраиваем лагерь, ужинаем.
Переход через полуостров к Охотскому морю
Сегодня совершим переход с берега Анивского залива к берегу Охотского моря и пересечем Тонино-Анивский полуостров поперек, с запада на восток. Теперь мы можем разглядеть Охотское море во всей красе.
По пути будем несколько раз проходить вброд небольшую речку. Сможем увидеть заброшенную погранзаставу.
В случае благоприятной погоды поднимаемся на г. Крузенштерна (670 м) ― высшую точку Тонино-Анивского полуострова. Виды отсюда потрясающие!
Весь день поем громко песни, чтобы избежать нежелательной встречи с медведями. Правда, нужно отметить, что медведи здесь воспитанные.
Разбиваем лагерь на берегу Охотского моря.
Переход по побережью к реке Горбуша
Продолжается наше путешествие под рюкзаком.
Сегодня по пути нам встретятся красивые водопады, меловые обрывы-цирки, заброшенная погранзастава на мысе Корнелия.
Ключевое приключение сегодняшнего дня ― прижимы скалы Баклан, будет сложно и весело!
Здесь увидим целое лежбище тюленей совсем рядышком.
Конечная точка нашего сегодняшнего маршрута ― река Горбуша.
Мыс Евстафия - одна из главных достопримечательностей острова
Сегодня совершим переход по побережью до мыса Евстафия. Излюбленное место туристов!
Здесь получаются самые лучшие фотографии. Вид с обзорной тропы чудесный: рейд Евстафия, северный и южный участки берега, богатое разнотравье.
Разбиваем лагерь недалеко от мыса. Отдыхаем, гуляем по мысу.
Невероятные озера Сахалина
Переходим по берегу к Птичьему озеру. Оно знаменито тем, что находится на самом берегу моря и отделено от него всего лишь тонкой полоской суши.
Рядом находят еще два живописных озера ― Лебяжье и Баргузинское.
Разбиваем лагерь на берегу одного из озёр.
Переход к бухте Чайка
Продолжаем двигаться по берегу Охотского моря.
Сегодня нам предстоит дойти до бухты Чайка.
По пути нас снова ожидают броды, скальные прижимы, курумник и красивые водопады.
Заночуем недалеко от речки Водопадная.
Долгожданные мыс Птичий и Великан
Сегодня нас ожидает трудный день и преодоление мыса Трудный.
Мы уже привыкли к песку, морскому курумнику, бродам и скальным прижимам и даже получаете от них удовольствие.
Выходим к мысу Птичьему и Великан ― еще одна визитная карточка Сахалина.
Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, пещер, арок и столбов, на которых живет огромное количество птиц.
Великан ― большой останец, который издалека напоминает профиль богатыря, благодаря чему мыс и получил свое название.
Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой.
Место довольно популярное среди туристов, уединимся и разобьем лагерь чуть дальше от мыса.
Запасной день или дневка у мыс Птичий и Великан
В таком красивом месте хочется побыть подольше, поэтому днёвка! Осматриваем окрестности, гуляем и фотографируемся.
Трансфер в Южно-Сахалинск
Сегодня позволим себе выспаться и неспешно позавтракать.
Насладимся побережьем Охотского моря и затем начнем собирать лагерь.
Садимся в трансфер и отправляемся в Южно-Сахалинск в хостел, принимать горячий душ и отдыхать.
Отъезд домой
Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.
По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в хостеле Южно-Сахалинска и в палатках на активной части маршрута.
Варианты проживания
Палатка
Размещение в туристических палатках.
Хостел в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в хостеле Южно-Сахалинска
- Трехразовое питание на маршруте
- Заброска на лодке к началу маршрута
- Морская экскурсия к маяку Анива
- Трансфер Южно-Сахлинск - Новиково
- Трансфер мыс Великан - Южно-Сахалинск
- Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно - от 28 400 рублей
- Трансфер от/до аэропорта
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Питание в Южно-Сахалинске - от 2 000 рублей
- Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Сахалине переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду ― затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве. Личное снаряжение должно весить 10–15 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л. — мужчины, 70 л. — женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- шорты;
- термос (1 л.);
- фотоаппарат;
- спички;
- нитки и иголка;
- платье;
- палатка;
- повербанк;
- свисток.
Как организовано питание на маршруте?
Во время активной части предусмотрено трехразовое питание, мы готовим на газовых горелках и на костре. Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под руководством инструктора.
В остальные дни участники питаются самостоятельно в кафе или готовят еду на кухне в хостеле.
Есть ли связь на маршруте?
Связь есть в первый и последний день похода в Южно-Сахалинске, в остальное время связь отсутствует.
Какие основные сложности на маршруте?
- много переходов под рюкзаком по побережью: по песку (большая нагрузка на голеностоп, по песку идти тяжело), по морскому курумнику (нужна хорошая координация);
- есть скальные прижимы и непроходы с подъемом по веревке;
- поход абсолютно автономный — ночевки почти всегда на берегу моря;
- длительные ходовые дни под рюкзаком;
- возможны суровые погодные условия;
- много медведей и лис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.