1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.

Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску ― городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

Вечером в 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.