Весна на Сахалине

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
2 отзыва
Вас ждут интереснейшие 5 дней на Сахалине! За это время Вы побываете в самых самобытных местах, увидите вблизи морских львов, познакомитесь с обитателями лагуны Буссе, попробуете морские деликатесы, собранные своими руками, а дополнят ваши впечатления звонкие весенние водопады, легендарные маяки и завораживающие морские пейзажи.

На всех маршрутах Вас будут сопровождать опытные инструкторы, а перемещаться Вы будете на самом комфортном и проходимом транспорте!
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Ближайшие даты:
8
мая
12
июн

Что вас ожидает:

Морская прогулка к маяку Анива
Морская прогулка к маяку Анива
Вас ждут восхитительные водопады и маяк, больше напоминающий заброшенный старинный замок
Лежбище сивучей
Лежбище сивучей
Вы отправитесь на первую в России смотровую площадку для наблюдения за этими милыми созданиями
Морские деликатесы
Морские деликатесы
Поучаствуете в дегустации гигантской устрицы, морского ежа и трубача

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережье

Прибытие в город.

Крабовая вечеринка на морском побережье (крабы, бутерброды с икрой, рыбная нарезка, настойка на сахалинском эндемике — клоповке).

Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:

  • встреча в аэропорту, трансфер до гостиницы;
  • обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску;
  • раннее заселение в гостиницу (до 14:00).
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережьеПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережьеПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережьеПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережье
2 день

Маяк Анива

Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!

Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
3 день

Татарский пролив

Удивительная экскурсия по прекрасным местам берега Татарского пролива, где вы сможете увидеть Маяк Слепиковского, Маяк Лопатина и лежбище сивучей.

08:00 Выезд.

10:00 Посещаем уникальный природный зоопарк — лежбище сивучей (на лодке если позволит погода).

В Невельске существует первая в России смотровая площадка за сивучами.

Вы сможете подплыть поближе к ластоногим на лодке.

Во время экскурсии сивучи будут сопровождать вас, выпрыгивать из воды и мило фыркать.

11:00 Осмотр Маяка Лопатина (без захода внутрь).

12:00 Водопад «Салют».

13:30 Холмск.

Прогулка по набережной, экскурсия к китайскому сухогрузу, выброшенному штормом на побережье.

14:30 Маяк Слепиковского.

В окрестностях с. Садовники кривая побережья уходит в сторону моря, вычерчивая треугольный выступ — мыс Слепиковского.

Здесь узкая линия песчаного пляжа разрастается до полосы приморских дюн.

Украшение этого необыкновенного места — маяк Слепиковского.

Единственный маяк на Сахалине, который отражается в воде.

15:00–16:00 Обед и прогулка по мысу Слепиковского.

18:30 Возвращение в Южно-Сахалинск

Татарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский пролив
4 день

Экскурсия на лагуну Буссе

Важная информация: Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача.

А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.

Выезд из гостиницы — ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.

Экскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну Буссе
5 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.

В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.

Дополнительные опции, которые можно заказать в этот день:
  • трансфер из/в аэропорт, с посещением рынка морепродуктов;
  • поздний выезд из гостиницы (после 12:00).
Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении — 50 000 руб.;
  • при одноместном размещении — 59 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Юность»

4 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Отель «Белка»

4 ночи

Отель из деревянного бруса находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске
  • Питание: завтраки, обеды на маршрутах, кроме Маяка Анива (будет предложена выпечка и горячий чай)
  • Ежедневные интересные экскурсии
  • Сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Питание, не включенное в программу (ужины)
  • Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
  • Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Возможны ли изменения в программе?

В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.

Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
16 мая 2023
Очень всё понравилось, куча впечатлений.
Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.Очень всё понравилось, куча впечатлений.
Е
16 мая 2023
Организация тура на высоте
Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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