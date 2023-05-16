На всех маршрутах Вас будут сопровождать опытные инструкторы, а перемещаться Вы будете на самом комфортном и проходимом транспорте!
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Крабовая вечеринка на побережье
Прибытие в город.
Крабовая вечеринка на морском побережье (крабы, бутерброды с икрой, рыбная нарезка, настойка на сахалинском эндемике — клоповке).
Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:
- встреча в аэропорту, трансфер до гостиницы;
- обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску;
- раннее заселение в гостиницу (до 14:00).
Маяк Анива
Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!
Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.
Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.
Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.
В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.
Татарский пролив
Удивительная экскурсия по прекрасным местам берега Татарского пролива, где вы сможете увидеть Маяк Слепиковского, Маяк Лопатина и лежбище сивучей.
08:00 Выезд.
10:00 Посещаем уникальный природный зоопарк — лежбище сивучей (на лодке если позволит погода).
В Невельске существует первая в России смотровая площадка за сивучами.
Вы сможете подплыть поближе к ластоногим на лодке.
Во время экскурсии сивучи будут сопровождать вас, выпрыгивать из воды и мило фыркать.
11:00 Осмотр Маяка Лопатина (без захода внутрь).
12:00 Водопад «Салют».
13:30 Холмск.
Прогулка по набережной, экскурсия к китайскому сухогрузу, выброшенному штормом на побережье.
14:30 Маяк Слепиковского.
В окрестностях с. Садовники кривая побережья уходит в сторону моря, вычерчивая треугольный выступ — мыс Слепиковского.
Здесь узкая линия песчаного пляжа разрастается до полосы приморских дюн.
Украшение этого необыкновенного места — маяк Слепиковского.
Единственный маяк на Сахалине, который отражается в воде.
15:00–16:00 Обед и прогулка по мысу Слепиковского.
18:30 Возвращение в Южно-Сахалинск
Экскурсия на лагуну Буссе
Важная информация: Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача.
А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.
Выезд из гостиницы — ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.
В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.
- трансфер из/в аэропорт, с посещением рынка морепродуктов;
- поздний выезд из гостиницы (после 12:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении — 50 000 руб.;
- при одноместном размещении — 59 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Отель «Белка»
Отель из деревянного бруса находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске
- Питание: завтраки, обеды на маршрутах, кроме Маяка Анива (будет предложена выпечка и горячий чай)
- Ежедневные интересные экскурсии
- Сопровождающие и транспорт по маршрутам
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
- Питание, не включенное в программу (ужины)
- Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
- Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.
Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.