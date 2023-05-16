2 день

Маяк Анива

Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!

Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.