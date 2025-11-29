1 день

Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по городу. Смотровая площадка

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Самостоятельный трансфер в отель.

Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).

16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете историю рождения города, его развития в период японского правления (в те времена город носил название Тойохара), увидите сохранившиеся японские здания, в том числе одно из самых старых, построенное в 1908 году, и одно из самых ярких зданий 1937 года постройки.

Мы познакомим вас с самыми красивыми местами и основными достопримечательностями современного Южно-Сахалинска, поднимемся на смотровую площадку СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид островной столицы.

Внимание! Оплата подъемника на месте, самостоятельно.

Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также уютный сквер театрального центра имени А. П. Чехова.

Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.

Свободное посещение горнолыжного курорта «Горный воздух» (самостоятельно).

Катание на горных лыжах и сноуборде.

Обратите внимание! Канатная дорога работает до 22:00.

Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.

