Зимний Сахалин

Откройте для себя чарующий мир заснеженного острова Сахалин! Это удивительное путешествие подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Вас ждут захватывающие приключения на снегоходах, рыбалка на корюшку или навагу, а также посещение деревенской бани, наслаждение живописными пейзажами, свежим воздухом и блюдами местной кухни.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по городу. Смотровая площадка

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Самостоятельный трансфер в отель.

Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).

16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете историю рождения города, его развития в период японского правления (в те времена город носил название Тойохара), увидите сохранившиеся японские здания, в том числе одно из самых старых, построенное в 1908 году, и одно из самых ярких зданий 1937 года постройки.

Мы познакомим вас с самыми красивыми местами и основными достопримечательностями современного Южно-Сахалинска, поднимемся на смотровую площадку СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид островной столицы.

Внимание! Оплата подъемника на месте, самостоятельно.

Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также уютный сквер театрального центра имени А. П. Чехова.

Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.

Свободное посещение горнолыжного курорта «Горный воздух» (самостоятельно).

Катание на горных лыжах и сноуборде.

Обратите внимание! Канатная дорога работает до 22:00.

Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.

2 день

Подледная рыбалка. Катание на зимнем банане. Деревенская баня и горячий обед по-сахалински

Завтрак в гостинице.

08:00–10:00 Трансфер из Южно-Сахалинска в лагуну Буссе.

10:00–12:00 Рыбалка на корюшку или навагу.

День ярких впечатлений от зимней рыбалки и гастрономического удовольствия.

Вы почувствуете себя настоящим азартным сахалинцем, проведя несколько часов на льду в теплой компании, в уютных шатрах с подогревом.

Пойманную свежую рыбу для вас приготовят к обеду на турбазе «Буссе» в Муравьево.

12:00–12:10 Переезд от места рыбалки на турбазу «Буссе».

На территории турбазы расположена уютная терраса, домики для отдыха, деревенская банька и чан.

12:30–16:30 Отдых на турбазе «Буссе».

Приготовление улова и горячий обед по-сахалински.

Катание на зимнем банане за снегоходом и деревенская банька на дровах.

16:30–18:30 Трансфер в Южно-Сахалинск.

Окончание экскурсии.

Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.

3 день

Горнолыжный курорт «Горный воздух»

Завтрак в гостинице.

Трансфер на горнолыжный курорт «Горный воздух».

Катание на горных лыжах и сноуборде (3 часа).

Трансфер в гостиницу.

Обед самостоятельно.

Трансфер в аквапарк «Аква-Сити» (абонементы оплачиваются самостоятельно на месте).

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности в аквапарк.

4 день

Экскурсия на снегоходах в горы

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный трансфер до места сбора согласно выбранному заранее времени выезда на снегоходе.

Яркое, захватывающее, динамичное приключение – экскурсия на снегоходах в горы. Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии.

Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».

Сессии катания на снегоходе, с учетом отправления и возвращения в город (место сбора):

  • 10:00 – 14:00;
  • 12:00 – 16:00;
  • 14:00 – 18:00;
  • 16:00 – 20:00.

Горнолыжный курорт «Горный воздух» – самостоятельное посещение.

Катание на горных лыжах и сноуборде.

Внимание! Место проведения экскурсии будет согласовано накануне экскурсионного дня.

Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.

5 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Обратите внимание! Освобождение номера до 12:00 (услуга «поздний выезд» до 18:00 по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека при проживании (4 ночи) в зависимости от выбранной гостиницы (стоимость действительна от 2 человек в группе):

ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещенииДоплата за номер с 01.01.26 по 10.01.26 двухместный/одноместный (4 ночи)Доп. ночи двухместный/одноместный (1 ночь)
Гагарин 3*

118 800 руб.

135 800 руб.

Без доп. оплаты

5 355 руб. / 8 400 руб.
Белка 3*

119 000 руб.

139 300 руб.

Без доп. оплаты

5 250 руб. / 9 000 руб.
Мега Палас 4*

134 800 руб.

142 300 руб.

Без доп. оплаты

6 800 руб. / 9 500 руб.

Санта Ризот 4*

(две 1,5 спальные кровати)

131 300 руб.

159 100 руб.

6 000 руб. /12 000 руб.

6 750 руб. /11 000 руб.

Санта Ризот 4*

(одна большая кровать)

134 200 руб.

173 000 руб.

8 100 руб. /16 200 руб.

8 000 руб. /13 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Белка»

4 ночи

Трёхзвёздочная гостиница с необычным названием «Белка» находится в Южно-Сахалинске.

Для удобства гостей здесь есть парковка, бесплатный доступ в интернет, сейф и прачечная. Тем, кто хочет расслабиться после насыщенного дня, предлагается посетить сауну.

Номерной фонд гостиницы представлен 46 категориями, которые различаются по размеру и уровню комфорта. Несмотря на это, все номера оборудованы удобной мебелью, чтобы проживание было максимально комфортным. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем.

По утрам в ресторане отеля сервируется завтрак. Обед и ужин также можно заказать или посетить близлежащие кафе и рестораны.

В непосредственной близости от гостиницы находятся такие достопримечательности, как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова и собор Воскресения Христова.

Гостиница «Санта Ризот Отель»

4 ночи

Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.

Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, а именно: удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.

В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.

Гостиница «Мега Палас Отель»

4 ночи

Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Гостиница «Гагарин»

4 ночи

Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.

Постояльцам представлены следующие категории номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Сопровождение, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Аренда снегохода
  • Катание на зимнем банане за снегоходом
  • Посещение бани и чана согласно программе
  • Снасти на рыбалку
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Доплата за ранний заезд и за поздний выезд - 50% от стоимости номера в сутки
  • Самостоятельное посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»
  • Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
  • Оплата подъемника при посещении смотровой площадки СТК «Горный воздух» - оплата на месте
  • Абонемент в аквапарк «Аква-Сити» (оплачивается на месте):дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб. взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
  • Дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб
  • Взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • 1 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
  • 2 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
  • 3 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности в аквапарк;
  • 4 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли продлить путешествие?

Возможно бронирование дополнительных дней отдыха, экскурсий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

