Вас ждут захватывающие приключения на снегоходах, рыбалка на корюшку или навагу, а также посещение деревенской бани, наслаждение живописными пейзажами, свежим воздухом и блюдами местной кухни.
Программа тура по дням
Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по городу. Смотровая площадка
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Самостоятельный трансфер в отель.
Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).
16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете историю рождения города, его развития в период японского правления (в те времена город носил название Тойохара), увидите сохранившиеся японские здания, в том числе одно из самых старых, построенное в 1908 году, и одно из самых ярких зданий 1937 года постройки.
Мы познакомим вас с самыми красивыми местами и основными достопримечательностями современного Южно-Сахалинска, поднимемся на смотровую площадку СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид островной столицы.
Внимание! Оплата подъемника на месте, самостоятельно.
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также уютный сквер театрального центра имени А. П. Чехова.
Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.
Свободное посещение горнолыжного курорта «Горный воздух» (самостоятельно).
Катание на горных лыжах и сноуборде.
Обратите внимание! Канатная дорога работает до 22:00.
Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
Подледная рыбалка. Катание на зимнем банане. Деревенская баня и горячий обед по-сахалински
Завтрак в гостинице.
08:00–10:00 Трансфер из Южно-Сахалинска в лагуну Буссе.
10:00–12:00 Рыбалка на корюшку или навагу.
День ярких впечатлений от зимней рыбалки и гастрономического удовольствия.
Вы почувствуете себя настоящим азартным сахалинцем, проведя несколько часов на льду в теплой компании, в уютных шатрах с подогревом.
Пойманную свежую рыбу для вас приготовят к обеду на турбазе «Буссе» в Муравьево.
12:00–12:10 Переезд от места рыбалки на турбазу «Буссе».
На территории турбазы расположена уютная терраса, домики для отдыха, деревенская банька и чан.
12:30–16:30 Отдых на турбазе «Буссе».
Приготовление улова и горячий обед по-сахалински.
Катание на зимнем банане за снегоходом и деревенская банька на дровах.
16:30–18:30 Трансфер в Южно-Сахалинск.
Окончание экскурсии.
Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
Горнолыжный курорт «Горный воздух»
Завтрак в гостинице.
Трансфер на горнолыжный курорт «Горный воздух».
Катание на горных лыжах и сноуборде (3 часа).
Трансфер в гостиницу.
Обед самостоятельно.
Трансфер в аквапарк «Аква-Сити» (абонементы оплачиваются самостоятельно на месте).
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности в аквапарк.
Экскурсия на снегоходах в горы
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный трансфер до места сбора согласно выбранному заранее времени выезда на снегоходе.
Яркое, захватывающее, динамичное приключение – экскурсия на снегоходах в горы. Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии.
Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».
Сессии катания на снегоходе, с учетом отправления и возвращения в город (место сбора):
- 10:00 – 14:00;
- 12:00 – 16:00;
- 14:00 – 18:00;
- 16:00 – 20:00.
Горнолыжный курорт «Горный воздух» – самостоятельное посещение.
Катание на горных лыжах и сноуборде.
Внимание! Место проведения экскурсии будет согласовано накануне экскурсионного дня.
Рекомендации: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Обратите внимание! Освобождение номера до 12:00 (услуга «поздний выезд» до 18:00 по предварительному бронированию, доплата 50% от стоимости номера в сутки).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека при проживании (4 ночи) в зависимости от выбранной гостиницы (стоимость действительна от 2 человек в группе):
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
|Доплата за номер с 01.01.26 по 10.01.26 двухместный/одноместный (4 ночи)
|Доп. ночи двухместный/одноместный (1 ночь)
|Гагарин 3*
118 800 руб.
135 800 руб.
Без доп. оплаты
|5 355 руб. / 8 400 руб.
|Белка 3*
119 000 руб.
139 300 руб.
Без доп. оплаты
|5 250 руб. / 9 000 руб.
|Мега Палас 4*
134 800 руб.
142 300 руб.
Без доп. оплаты
|6 800 руб. / 9 500 руб.
Санта Ризот 4*
(две 1,5 спальные кровати)
131 300 руб.
159 100 руб.
6 000 руб. /12 000 руб.
6 750 руб. /11 000 руб.
Санта Ризот 4*
(одна большая кровать)
134 200 руб.
173 000 руб.
8 100 руб. /16 200 руб.
8 000 руб. /13 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Белка»
Трёхзвёздочная гостиница с необычным названием «Белка» находится в Южно-Сахалинске.
Для удобства гостей здесь есть парковка, бесплатный доступ в интернет, сейф и прачечная. Тем, кто хочет расслабиться после насыщенного дня, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд гостиницы представлен 46 категориями, которые различаются по размеру и уровню комфорта. Несмотря на это, все номера оборудованы удобной мебелью, чтобы проживание было максимально комфортным. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем.
По утрам в ресторане отеля сервируется завтрак. Обед и ужин также можно заказать или посетить близлежащие кафе и рестораны.
В непосредственной близости от гостиницы находятся такие достопримечательности, как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова и собор Воскресения Христова.
Гостиница «Санта Ризот Отель»
Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.
Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, а именно: удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.
В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.
Гостиница «Мега Палас Отель»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Гостиница «Гагарин»
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.
Постояльцам представлены следующие категории номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Сопровождение, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе
- Аренда снегохода
- Катание на зимнем банане за снегоходом
- Посещение бани и чана согласно программе
- Снасти на рыбалку
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Доплата за ранний заезд и за поздний выезд - 50% от стоимости номера в сутки
- Самостоятельное посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»
- Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
- Оплата подъемника при посещении смотровой площадки СТК «Горный воздух» - оплата на месте
- Абонемент в аквапарк «Аква-Сити» (оплачивается на месте):дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб. взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
- Дети до 16 лет: с понедельника по пятницу - 1200 руб., суббота-воскресенье - 1550 руб
- Взрослые и дети старше 16 лет: с понедельника по пятницу - 1550 руб. суббота-воскресенье - 2400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- 1 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
- 2 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности для бани.
- 3 день тура: горнолыжный костюм, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки, купальные принадлежности в аквапарк;
- 4 день тура: теплая обувь, носки, шапка без помпонов, перчатки или варежки, самонагревающиеся стельки и вкладки в варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли продлить путешествие?
Возможно бронирование дополнительных дней отдыха, экскурсий.