Среди холмов и лесов в скалистом ущелье течёт река Гремуха. С похода к её водопадам и начнётся наш маршрут. В месте впадения Гремухи в Осётр, мы сядем в каяки и отправимся на сплав. Обещаем идиллические пейзажи, несложные пороги и походный обед. К вам только одно требование — уметь плавать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сначала пара оргмоментов

Встречаемся на базе около Зарайского кремля. Есть раздевалка и туалет. Можно оставить личный транспорт и вещи, которые не понадобятся на маршруте. Мы заполним документы, подберём спасательные жилеты и выдадим гермосумки для личных вещей. Затем доедем на внедорожниках до точки старта.

Пеший поход (4 км)

Скальный каньон Гремухи резко контрастирует с окружающей природой и больше напоминает Крым или Абхазию, нежели Подмосковье. Мы дойдём до водопадов высотой 1,5 и 2,5 метра. На маршруте есть шанс повстречать лесных жителей. Среди них цапли, ястребы, дятлы, лисицы, кабаны, горностаи, ондатры, бобры и др.

Сплав на каяках (19 км)

В первой части сплава — пара простых перекатов, зёленые холмы и бьющие по берегам ключи. Пополним запасы воды в одном из них и остановимся на обед. Пример меню: рыбный суп, хот-доги/бутерброды, печенье, чай/кофе.

Подкрепимся, отдохнём и продолжим сплав. Будет один спокойный переход и два крупных поворота реки — урочища Трегубовская Лука и Струпинская Лука. Напоследок поднимемся на высокий берег и насладимся тем, как солнце садится над заповедным лесом. После чего внедорожная техника вернёт нас в цивилизацию.

Организационные детали