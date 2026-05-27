Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
Среди холмов и лесов в скалистом ущелье течёт река Гремуха. С похода к её водопадам и начнётся наш маршрут. В месте впадения Гремухи в Осётр, мы сядем в каяки и отправимся на сплав. Обещаем идиллические пейзажи, несложные пороги и походный обед. К вам только одно требование — уметь плавать.
Описание экскурсии
Сначала пара оргмоментов
Встречаемся на базе около Зарайского кремля. Есть раздевалка и туалет. Можно оставить личный транспорт и вещи, которые не понадобятся на маршруте. Мы заполним документы, подберём спасательные жилеты и выдадим гермосумки для личных вещей. Затем доедем на внедорожниках до точки старта.
Пеший поход (4 км)
Скальный каньон Гремухи резко контрастирует с окружающей природой и больше напоминает Крым или Абхазию, нежели Подмосковье. Мы дойдём до водопадов высотой 1,5 и 2,5 метра. На маршруте есть шанс повстречать лесных жителей. Среди них цапли, ястребы, дятлы, лисицы, кабаны, горностаи, ондатры, бобры и др.
Сплав на каяках (19 км)
В первой части сплава — пара простых перекатов, зёленые холмы и бьющие по берегам ключи. Пополним запасы воды в одном из них и остановимся на обед. Пример меню: рыбный суп, хот-доги/бутерброды, печенье, чай/кофе.
Подкрепимся, отдохнём и продолжим сплав. Будет один спокойный переход и два крупных поворота реки — урочища Трегубовская Лука и Струпинская Лука. Напоследок поднимемся на высокий берег и насладимся тем, как солнце садится над заповедным лесом. После чего внедорожная техника вернёт нас в цивилизацию.
Организационные детали
Сплав проходит на комфортных каяках Riot (США), Dag (Франция), Rainbow (Италия), SeaBird (Норвегия). В наличии одноместные и двухместные лодки. Найдём каяк на любой вес и рост
Обед включён в стоимость. Если у вас непереносимость отдельных продуктов, пожалуйста, предупредите нас заранее
Возможно участие с детьми от 8 лет
На случай дождя выдаём дождевики и брызгозащитные юбки. Рекомендации по одежде и личному снаряжению мы пришлём после бронирования
С вами будет один из инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Музейная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Наш клуб путешествий объединил опытных гидов из Зарайского района Подмосковья. Все проводники имеют профильное образование, прекрасно знают историю края и его самые необычные уголки, а также владеют навыками оказания первой помощи.
Входит в следующие категории Зарайска
Похожие экскурсии на «Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)»