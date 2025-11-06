Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
«Булочную с выпечкой, приготовленной по старинным рецептам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
«А далее в теплой обстановке дегустация сыров»
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск и его деликатесы
Познакомьтесь с древним Зарайском и насладитесь дегустацией местных сыров и медовухи. Уникальная возможность для компаний от 5 человек
Начало: В центре Зарайска
«Дегустация проводится от 5 человек»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 ноября 2025Спасибо за интересную экскурсию. Много нового и интересного узнали. Были с ребенком 9 лет. Всем все понравилось. Ответили на все наши вопросы. Приятное впечатление о городе остались.
- ООлег5 ноября 2025Всем хорошего дня. Мы первый раз в Зарайске. Маршрут спланировали так: Даровое - Зарайский Кремль - Знакомство с городом. Скажу
- ООльга4 ноября 2025Огромное спасибо Даше так душевно, познавательно, легко и весело рассказать о истории города может человек по настоящему влюбленный в родной
- ЛЛариса19 сентября 2025Благодарим Дарью за познавательную экскурсию!
- ЕЕлена10 сентября 2025Это было замечательно! Спасибо большое! Очень живо, информативно, интересно и весело! Дарья не только явно прекрасно владеет материалом, но и умеет его преподнести. Чудесное знакомство с городом. Честное слово, не хватило, ещё бы часик с удовольствием погуляли и послушали))))
- ТТатьяна7 сентября 2025Экскурсия понравилась, один час прошел незаметно. А с Дарьей можно ещё о многом поговорить о городе. При выборе экскурсии всегда отдаю предпочтение коренным жителям, с ними экскурсии проходят всегла интереснее
- ААнна31 августа 2025Дарья,прекрасный экскурсовод,лёгкий,весёлый. Спасибо за экскурсию. Прекрасный город Зарайск,маленький,уютный,чистый с чудесной набережной и Кремлём. Редко встретишь маленький,но очень ухоженный город .
- ЕЕлена24 августа 2025Спасибо огромное Дарье за экскурсию! Очень хорошая подача информации: с любовью к своему городу и багажом знаний. Время пролетело просто махом. Рекомендуем Дарью!
- ООльга18 августа 2025Душевная спокойная экскурсия, при этом насыщенная фактами об истории города и его современной жизни. Отдельное спасибо гиду за отзывчивость и готовность учесть погодные условия. Спасибо!
- ММария4 августа 2025Большое спасибо за познавательную экскурсию! ❤️ увлечены были и взрослые и дети.
Дарья рассказывает о городе и его истории с большой любовью, и с удовольствием отвечает на тысячу дополнительных детских вопросов)
- ИИрина3 августа 2025Спасибо большое, хорошая экскурсия с фотографиями,как было раньше.
Единственное что часа полтора было бы оптимально по продолжительности
- ДДмитрий26 июля 2025Замечательная экскурсия, Зарайск очень понравился. Дарья рассказала о его истории и показала и рассказала что еще можно посмотреть в городе, немного опоздали и не смогли подняться на водонапорную башню, но будет повод вернутся.
- ММарина14 июля 2025Замечательная прогулка, насыщенная краеведческой информацией! Для того, чтобы сложилось более полное впечатление, Дарья дополнила рассказ картинками и картами и интересными историческими подробностями о жизни города много лет назад. Однозначно рекомендуем как знакомство с Зарайском.
- ЕЕлена26 июня 2025Добрый день. Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод - Анна, позитивный и умный рассказчик. Спасибо за положительные эмоции в старинном городе Зарайске.
- ВВладислав14 июня 2025Все прошло отлично,Дарья интересно рассказала о своем городе,рекомендую Дарью как гида
- ААлексеева13 июня 2025Рекомендую! Экскурсия интересная, много иллюстраций. Дарья располагает к себе)
- ЕЕвгений4 июня 2025Отлично
- ААгафонов25 мая 2025Приехали одним днем на выходной. Город очень понравился, экскурсия замечательная, спасибо огромное экскурсоводу Дарье, рассказала о истории города, ответила на все сопутсвующие вопросы, посоветовала куда сходить и что посмотреть после экскурсии!!! Обязательно вернемся!!!
- ННаталия13 мая 2025несмотря на то, что городок маленький и, казалось бы, смотреть нечего, но Дарья прекрасно провела экскурсию. Много подробностей. Советую последовать ее рекомендациям- посидеть- поесть- выпить. Очень понравилось
