сразу экскурсию по Зарайску планировали за три недели, так же и обзорную по Кремлю.

1. Даровое. Оправдывает название. Два огромных интерактивных экрана во флигеле. ВСЁ. Поход в саду в круг - 10 минут. Вывод - в такие места посещать если очень много времени. Я так понимаю, что экскурсоводов в имении нет, а группы ведут экскурсоводы "от автобуса".

2. Переезд в Зарайск. Парковку нашли за 15 минут. Экскурсовод кремля созвонился заранее, в 10-ть, и уточнил наше присутствие. Мы подтвердили планы. И в 12-ть были в кремле. Часовая экскурсия того стоила.

3. Выйдя из кремля озаботились пищей. ВОТ ту вся засада - не ведитесь на рекламу. Все что в центре - обслуживает группы, и вклиниться нет возможности. Надо искать по окраинам. НО! К телефону не подходят везде.

4. Далее экскурсия "Зарайск-первое знакомство" Оно у нас действительно первое. Я ранее описал, что едальни по окраинам центра. Мы договорились встретиться в точке наименьшего отклонения.

Дарья, действительно знаток города, т. к. начав экскурсию не с "планового" места, она вовлекла нас в диалог о городе, исторический экскурс очень увлекателен. Время экскурсии прошло очень быстро. ПОЗНОВАТЕЛЬНО. Наша группа под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Экскурсоводу.

По деталям. Город ветрянный - одеваться стоит основательно. Народу бродит множество, все с позновательными целями, и желанием так же обеспечиться сувенирами. Поэтому очереди в местах присутственных большие. Стоит заранее подумать о своем желании. Еще лучше посмотреть перед поездкой сайты и определиться с возможностью времяпрепровождения.