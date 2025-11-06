Мои заказы

Гастрономические экскурсии Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Зарайске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
«Булочную с выпечкой, приготовленной по старинным рецептам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
«А далее в теплой обстановке дегустация сыров»
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск и его деликатесы
Познакомьтесь с древним Зарайском и насладитесь дегустацией местных сыров и медовухи. Уникальная возможность для компаний от 5 человек
Начало: В центре Зарайска
«Дегустация проводится от 5 человек»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо за интересную экскурсию. Много нового и интересного узнали. Были с ребенком 9 лет. Всем все понравилось. Ответили на все наши вопросы. Приятное впечатление о городе остались.
  • О
    Олег
    5 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Всем хорошего дня. Мы первый раз в Зарайске. Маршрут спланировали так: Даровое - Зарайский Кремль - Знакомство с городом. Скажу
    сразу экскурсию по Зарайску планировали за три недели, так же и обзорную по Кремлю.
    1. Даровое. Оправдывает название. Два огромных интерактивных экрана во флигеле. ВСЁ. Поход в саду в круг - 10 минут. Вывод - в такие места посещать если очень много времени. Я так понимаю, что экскурсоводов в имении нет, а группы ведут экскурсоводы "от автобуса".
    2. Переезд в Зарайск. Парковку нашли за 15 минут. Экскурсовод кремля созвонился заранее, в 10-ть, и уточнил наше присутствие. Мы подтвердили планы. И в 12-ть были в кремле. Часовая экскурсия того стоила.
    3. Выйдя из кремля озаботились пищей. ВОТ ту вся засада - не ведитесь на рекламу. Все что в центре - обслуживает группы, и вклиниться нет возможности. Надо искать по окраинам. НО! К телефону не подходят везде.
    4. Далее экскурсия "Зарайск-первое знакомство" Оно у нас действительно первое. Я ранее описал, что едальни по окраинам центра. Мы договорились встретиться в точке наименьшего отклонения.
    Дарья, действительно знаток города, т. к. начав экскурсию не с "планового" места, она вовлекла нас в диалог о городе, исторический экскурс очень увлекателен. Время экскурсии прошло очень быстро. ПОЗНОВАТЕЛЬНО. Наша группа под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Экскурсоводу.
    По деталям. Город ветрянный - одеваться стоит основательно. Народу бродит множество, все с позновательными целями, и желанием так же обеспечиться сувенирами. Поэтому очереди в местах присутственных большие. Стоит заранее подумать о своем желании. Еще лучше посмотреть перед поездкой сайты и определиться с возможностью времяпрепровождения.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Огромное спасибо Даше так душевно, познавательно, легко и весело рассказать о истории города может человек по настоящему влюбленный в родной
    город. Экскурсия пролетела так быстро, что хотелось продолжения, но несмотря на это за часовую экскурсию мы узнали очень много исторических, любопытных и разнообразных фактов и легенд! Еще раз огромное спасибо Дарье, от души рекомендуем ее всем желающим познакомиться с городом Зарайск!

  • Л
    Лариса
    19 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Благодарим Дарью за познавательную экскурсию!
  • Е
    Елена
    10 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Это было замечательно! Спасибо большое! Очень живо, информативно, интересно и весело! Дарья не только явно прекрасно владеет материалом, но и умеет его преподнести. Чудесное знакомство с городом. Честное слово, не хватило, ещё бы часик с удовольствием погуляли и послушали))))
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Экскурсия понравилась, один час прошел незаметно. А с Дарьей можно ещё о многом поговорить о городе. При выборе экскурсии всегда отдаю предпочтение коренным жителям, с ними экскурсии проходят всегла интереснее
  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Дарья,прекрасный экскурсовод,лёгкий,весёлый. Спасибо за экскурсию. Прекрасный город Зарайск,маленький,уютный,чистый с чудесной набережной и Кремлём. Редко встретишь маленький,но очень ухоженный город .
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо огромное Дарье за экскурсию! Очень хорошая подача информации: с любовью к своему городу и багажом знаний. Время пролетело просто махом. Рекомендуем Дарью!
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Душевная спокойная экскурсия, при этом насыщенная фактами об истории города и его современной жизни. Отдельное спасибо гиду за отзывчивость и готовность учесть погодные условия. Спасибо!
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Большое спасибо за познавательную экскурсию! ❤️ увлечены были и взрослые и дети.
    Дарья рассказывает о городе и его истории с большой любовью, и с удовольствием отвечает на тысячу дополнительных детских вопросов)
  • И
    Ирина
    3 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо большое, хорошая экскурсия с фотографиями,как было раньше.
    Единственное что часа полтора было бы оптимально по продолжительности
  • Д
    Дмитрий
    26 июля 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Замечательная экскурсия, Зарайск очень понравился. Дарья рассказала о его истории и показала и рассказала что еще можно посмотреть в городе, немного опоздали и не смогли подняться на водонапорную башню, но будет повод вернутся.
  • М
    Марина
    14 июля 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Замечательная прогулка, насыщенная краеведческой информацией! Для того, чтобы сложилось более полное впечатление, Дарья дополнила рассказ картинками и картами и интересными историческими подробностями о жизни города много лет назад. Однозначно рекомендуем как знакомство с Зарайском.
  • Е
    Елена
    26 июня 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Добрый день. Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод - Анна, позитивный и умный рассказчик. Спасибо за положительные эмоции в старинном городе Зарайске.
  • В
    Владислав
    14 июня 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Все прошло отлично,Дарья интересно рассказала о своем городе,рекомендую Дарью как гида
  • А
    Алексеева
    13 июня 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Рекомендую! Экскурсия интересная, много иллюстраций. Дарья располагает к себе)
  • Е
    Евгений
    4 июня 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Отлично
  • А
    Агафонов
    25 мая 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Приехали одним днем на выходной. Город очень понравился, экскурсия замечательная, спасибо огромное экскурсоводу Дарье, рассказала о истории города, ответила на все сопутсвующие вопросы, посоветовала куда сходить и что посмотреть после экскурсии!!! Обязательно вернемся!!!
  • Н
    Наталия
    13 мая 2025
    Зарайск - первое знакомство
    несмотря на то, что городок маленький и, казалось бы, смотреть нечего, но Дарья прекрасно провела экскурсию. Много подробностей. Советую последовать ее рекомендациям- посидеть- поесть- выпить. Очень понравилось

  1. Зарайск - первое знакомство
  2. Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
  3. Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Зарайский кремль
  2. Самое главное
  3. Водонапорная башня
  4. Собор Николая Чудотворца
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Торговые Ряды
  8. Благовещенский храм
  9. Ильинский храм
  10. Дом-музей А. С. Голубкиной
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в декабре 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Зарайска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025