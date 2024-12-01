3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Исследовать снежные просторы одной из самых таинственных усадеб Московской области
Начало: В селе Сенницы-2
1 дек в 10:30
7 дек в 10:30
3 500₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
SUP-прогулка по реке Осётр
Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет
Начало: В деревне Чулки-Соколово
Завтра в 11:00
10 ноя в 11:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости
Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
10 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Выездные»
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