Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Зарайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На снегоступах 3 часа Мини-группа до 10 чел. На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы Исследовать снежные просторы одной из самых таинственных усадеб Московской области Начало: В селе Сенницы-2 3 500 ₽ за человека SUP-прогулки 7 часов Водная прогулка SUP-прогулка по реке Осётр Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет Начало: В деревне Чулки-Соколово от 30 000 ₽ за всё до 5 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Зарайск и Коломна - две древние крепости Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами 8 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Зарайска

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Зарайска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь