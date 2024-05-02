В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск возрастом на год старше Москвы. Совершим экскурсию по городу и посетим самый маленький кремль России — Зарайский кремль.
Описание экскурсииЗарайск В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск. Его первое упоминание в летописи относится еще к 1146 году — Зарайск на год старше Москвы. У этого удивительного города более 30 зарегистрированных названий — Красный, Ноговогородок, Городок-на-Осетре, Заразск, Заразецк, Зараевск и многие другие. Такое количество названий связано с тем, что очень часто город принимал на себя набеги врагов земли русской. Его зачастую сжигали дотла, но тем не менее, словно сказочная птица Феникс, он вновь возрождался из пепла. Зарайский кремль Чтобы как-то защититься от врагов с 1528 по 1531 годы, строится Зарайский кремль. На данный момент это самый маленький кремль в России: его площадь составляет всего 2,8 гектаров. Зато — он сохранился полностью. С XVII века Зарайск становится крупным торговым городом, с обширным посадом. До сих пор сохранились усадьбы богатых зарайских купцов, а также постройки, выполненные на их средства.
Ежедневно по договорённости
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория Зарайского кремля
- Зарайский посад и сам город
- Святой источник «Белый Колодец»
Что включено
- Экскурсия по Зарайскому кремлю с посещением Иоанно-Предтеченского собора
- Экскурсия по Зарайскому посаду и самому городу
- Святой источник - «Белый Колодец» с купелью
- Путевая информация через город Луховицы
Что не входит в цену
- Трансфер (ваш или арендованный)
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Эксрурсия по Зарайску была 29 апреля. Нашим экскурсоводом была Юлия.
ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков.
Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный.
Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц)
Советую посетить этот старинный городок.
ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков.
Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный.
Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц)
Советую посетить этот старинный городок.
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С
Эксрурсия по Зарайску была 29 апреля. Нашим экскурсоводом была Юлия.
ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков.
Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный.
Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц)
Советую посетить этот старинный городок.
ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков.
Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный.
Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц)
Советую посетить этот старинный городок.
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А
Большое спасибо экскурсоводу Ольге! У нас была разнообразная группа с ребенком и взрослыми и даже собакой. Ольга великолепно рассказала о своем городе, интересно было всем. В экскурсиях мы любим, чтобы
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С
Очень милый, старинный, небольшой городок, которому в свое время не повезло, его обошли транспортные пути и он переслал развиваться.
Нам же в результате повезло сильно, в городке витает дух прошлых веков.
Не
Нам же в результате повезло сильно, в городке витает дух прошлых веков.
Не
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Е
Очень милый, старинный, небольшой городок, которому в свое время не повезло, его обошли транспортные пути и он переслал развиваться.
Нам же в результате повезло сильно, в городке витает дух прошлых веков.
Не
Нам же в результате повезло сильно, в городке витает дух прошлых веков.
Не
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Г
Сначала осмотрели город со смотровой площадки на водонапорной башне, прошлись по улицам города, узнали много интересного. Особенно порадовало отличное знание экскурсоводом не только истории Зарайска но и творчества Достоевского! Прекрасный Кремль, современная экологическая набережная, ничего не осталось без внимания. Большое спасибо за отличное погружение в жизнь Зарайска, от древних времен до наших дней!
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