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Зарайск — город древний

5
1 отзыв
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Зарайска
В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город 🏙️ Зарайск возрастом на год старше Москвы.

Совершим экскурсию ⛳ по городу и посетим самый маленький кремль России — Зарайский кремль.
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Зарайск — город древний
Зарайск — город древний

Что вы увидите

  • Территория Зарайского кремля
  • Зарайский посад и сам город
  • Святой источник «Белый Колодец»
Зарайск
В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город 🏙️ Зарайск. Его первое упоминание в летописи относится еще к 1146 году — Зарайск на год старше Москвы.
У этого удивительного города более 30 зарегистрированных названий — Красный, Ноговогородок, Городок-на-Осетре, Заразск, Заразецк, Зараевск и многие другие. Такое количество названий связано с тем, что очень часто город принимал на себя набеги врагов земли русской. Его зачастую сжигали дотла, но тем не менее, словно сказочная птица Феникс, он вновь возрождался из пепла.
Зарайский кремль
Чтобы как-то защититься от врагов с 1528 по 1531 годы, строится Зарайский кремль. На данный момент это самый маленький кремль в России: его площадь составляет всего 2, 8 гектаров. Зато — он сохранился полностью.
С XVII века Зарайск становится крупным торговым городом, с обширным посадом. До сих пор сохранились усадьбы богатых зарайских купцов, а также постройки, выполненные на их средства.
Что входит
  • Экскурсия по Зарайскому кремлю с посещением Иоанно-Предтеченского собора
  • Экскурсия по Зарайскому посаду и самому городу
  • Святой источник — «Белый Колодец» с купелью
  • Путевая информация через город Луховицы
Что не входит
  • Трансфер (ваш или арендованный)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Зарайск — город древний
Зарайск — город древний
Зарайск — город древний
Зарайск — город древний

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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