Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск возрастом на год старше Москвы. Совершим экскурсию по городу и посетим самый маленький кремль России — Зарайский кремль. 5 20 отзывов

Маргарита Ваш гид в Зарайске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4800 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 10 человек, но есть вариант до 50 чел. 5 20 отзывов 4 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Зарайск В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск. Его первое упоминание в летописи относится еще к 1146 году — Зарайск на год старше Москвы. У этого удивительного города более 30 зарегистрированных названий — Красный, Ноговогородок, Городок-на-Осетре, Заразск, Заразецк, Зараевск и многие другие. Такое количество названий связано с тем, что очень часто город принимал на себя набеги врагов земли русской. Его зачастую сжигали дотла, но тем не менее, словно сказочная птица Феникс, он вновь возрождался из пепла. Зарайский кремль Чтобы как-то защититься от врагов с 1528 по 1531 годы, строится Зарайский кремль. На данный момент это самый маленький кремль в России: его площадь составляет всего 2,8 гектаров. Зато — он сохранился полностью. С XVII века Зарайск становится крупным торговым городом, с обширным посадом. До сих пор сохранились усадьбы богатых зарайских купцов, а также постройки, выполненные на их средства.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Территория Зарайского кремля

Зарайский посад и сам город

Святой источник «Белый Колодец» Что включено Экскурсия по Зарайскому кремлю с посещением Иоанно-Предтеченского собора

Экскурсия по Зарайскому посаду и самому городу

Святой источник - «Белый Колодец» с купелью

Путевая информация через город Луховицы Что не входит в цену Трансфер (ваш или арендованный)

Питание

Личные расходы (сувениры и др.) Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договорённости Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.