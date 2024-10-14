читать дальше пройти пешком, комфортно стоять и слушать. Рассказ был невероятно интересный, богатый фактами, историями, словом, нам троим очень понравилось Да и город Зарайск очень славный, все в нем гордятся тем, что родом оттуда, это очень трогает.

Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде