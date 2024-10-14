1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
«Как выглядел Иоанно-Предтеченский собор в 19 веке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
«А за пределами кремля побываете в Благовещенском храме с древними почитаемыми иконами, где узнаете о подвиге рязанских и арзамасских воинов, погибших в бою с поляками при обороне Зарайска»
Завтра в 10:30
23 окт в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности на автопешеходной экскурсии
«Благовещенский храм 18 века, который с момента открытия никогда не закрывался»
25 окт в 09:00
28 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 октября 2024Выражаем Дарье огромную благодарность! С большой любовью к своему городу, с глубоким погружением в исторический материал. Прекрасная атмосфера во время экскурсии! Нам очень понравилось!
- ААлександр30 сентября 2024Экскурсовод Дарья очень подробно рассказала об истории Зарайска. Рассказ подробный, интерестный, лаконичный, приведено много исторических фактов и народных преданий. На вопросы отвечает охотно, чувствуется, что история города ей известна и интересна.
- ООльга15 августа 2024Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
- ВВладимир15 августа 2024на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Святые места»
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