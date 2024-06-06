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Квест
2.5 часа
Семейное путешествие по Зарайску
Экскурсия-квест по старинным улочкам и памятникам города, сохранившего дореволюционное обаяние
Начало: В районе водонапорной башни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Зарайск - первое знакомство
Погулять по красивому провинциальному городу и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе площади Революции
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предания древнего Зарайска
Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святыни Зарайска
Посетить старинные храмы, узнать о древней реликвии и прикоснуться к духовному наследию города
Начало: Около Зарайского кремля
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Очень содержательно, много новой информации о иконописи,храмах. Рекомендуем.
- ННаталья2 июня 2024Очень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и только один ребенок 12 лет
- ЮЮлия1 июня 2024Было интересно
- ООльга26 мая 2024Отличная экскурсия по Зарайску в компании экскурсовода Дарьи! Мы были приятно удивлены профессионализмом и дружелюбием нашего гида. Дарья смогла рассказать нам
- ССветлана24 мая 2024Очень понравился город! Все туристические маршруты благоустроены. Чисто, красиво. Были на своей машине. Думаю, что посмотрели больше, чем было запланировано.
- ЕЕкатерина23 мая 2024Интересная экскурсия,наш Гид Ольга очень живо и интересно рассказывала об истории города.
- ЛЛариса21 мая 2024Великолепная экскурсия! Очень понравилась. Спасибо огромное Ольге! Человек знает и любит своё дело. Интересно и познавательно рассказывает о Зарайске. Всем рекомендую!
- ААлександра20 мая 2024В конце апреля были семьёй на экскурсии (кроме взрослых двое детей 11 лет). Хочу сказать самые лучшие слова про экскурсовода
- ССветлана17 мая 2024Спасибо огромное экскурсоводу Марии за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасным Зарайском. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций
- ЛЛюбовь4 мая 2024Зарайск-чудесный провинциальный город. Ольга-прекрасный экскурсовод. Спасибо за экскурсию, узнали много интересной информации, которой не было в интернете. Рекомендуем для подростков.
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