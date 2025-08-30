Мои заказы

Зарайск - не в раю, а за раем

Откройте для себя тайны Зарайска: от Кремля до водонапорной башни. История и уютные улочки ждут вас
Зарайск предлагает уникальную возможность познакомиться с самым маленьким Кремлем России.

Гостей ждут прогулки вдоль его стен и башен, посещение кургана тремстам воинам и знакомство с храмами города.

Особый интерес вызывает водонапорная башня с обзорной площадкой, откуда открываются захватывающие виды. Не упустите шанс приобрести ароматную коврижку и местный сыр. Летом доступен активный отдых на воде. Путешествие в Зарайск обещает стать незабываемым
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Самый маленький Кремль России
  • 🗺 Уникальные исторические места
  • ⛪ Архитектура храмов
  • 🌄 Живописные виды с башни
  • 🧀 Вкусные сувениры
  • 🚣‍♂️ Летние водные развлечения
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Зарайский Кремль
  • Курган тремстам воинам
  • Храмы Зарайска
  • Водонапорная башня
  • Белый колодец
  • Набережная

Описание экскурсии

Зарайск — это небольшой, но удивительно атмосферный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Здесь находится самый маленький Кремль России, который хранит в своих стенах множество секретов прошлого. Что вас ждет:• Прогулка вдоль стен и башен Зарайского Кремля — вы узнаете его историю и увидите этот архитектурный памятник во всей красе.
  • Посещение кургана тремстам воинам, где вы услышите рассказы о славных защитниках города.
  • Знакомство с храмами Зарайска, их архитектурой и историей.
  • Прогулка по жилой части города с её тихими улочками, наполненными уютной провинциальной атмосферой.

• Визит к водонапорной башне с обзорной площадкой, откуда открываются живописные виды на окрестности. Дополнительно для желающих:

  • Посещение музея на территории Кремля, где вы сможете увидеть уникальные экспонаты, раскрывающие историю региона.
  • Экскурсия к знаменитому Белому колодцу.
  • Прогулка по красивой набережной города.

• Покупка вкусных сувениров: ароматная коврижка и местный сыр не оставят вас равнодушными! В теплое время года:

  • Возможность искупаться в святой купели или провести время на пляже.
  • Прогулки на катамаранах или сапах по водной глади – активный отдых на свежем воздухе! Каждый уголок Зарайска пропитан историей, легендами и особым очарованием. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и подарит вам массу ярких впечатлений!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билет на водонапорную башню
  • Билет в краеведческий музей
  • Расходы на бензин при необходимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольская башня Зарайского Кремля
Завершение: Водонапорная башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Алипов
30 авг 2025
Большое спасибо нашему гиду Татьяне Зотовой за отличную экскурсию по замечательному и очень уютному Зарайска! Рекомендуем всём, а сами постараемся приехать ещё раз))
S
Sergei
30 авг 2025
А
Андрей
20 авг 2025
Ж
Жанна
27 июл 2025
Е
Екатерина
25 июн 2025
удивительный город, очень дружелюбный экскурсовод Татьяна, почти домашняя и ненавязчивая экскурсия, познавательно, но не перегружено лишней информацией. Все очень душевно и со знанием дела, с любовью!
О
Оксана
6 апр 2025
Добрый день!
В четверг были в Зарайске. Необыкновенный город. Чудесные впечатления.
Экскурсовод Татьяна все подробно и оооочень интересно нам рассказала и показала Истрию города. Мы в восторге. К сожалению мы приехали не рано и не успели посмотреть всю, что запланировали. Приедем обязательно ещё и друзей приведём 😉

Входит в следующие категории Зарайска

