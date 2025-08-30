А Алипов Большое спасибо нашему гиду Татьяне Зотовой за отличную экскурсию по замечательному и очень уютному Зарайска! Рекомендуем всём, а сами постараемся приехать ещё раз))

Е Екатерина удивительный город, очень дружелюбный экскурсовод Татьяна, почти домашняя и ненавязчивая экскурсия, познавательно, но не перегружено лишней информацией. Все очень душевно и со знанием дела, с любовью!