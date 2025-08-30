Зарайск предлагает уникальную возможность познакомиться с самым маленьким Кремлем России.
Гостей ждут прогулки вдоль его стен и башен, посещение кургана тремстам воинам и знакомство с храмами города.
Особый интерес вызывает водонапорная башня с обзорной площадкой, откуда открываются захватывающие виды. Не упустите шанс приобрести ароматную коврижку и местный сыр. Летом доступен активный отдых на воде. Путешествие в Зарайск обещает стать незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Самый маленький Кремль России
- 🗺 Уникальные исторические места
- ⛪ Архитектура храмов
- 🌄 Живописные виды с башни
- 🧀 Вкусные сувениры
- 🚣♂️ Летние водные развлечения
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Зарайский Кремль
- Курган тремстам воинам
- Храмы Зарайска
- Водонапорная башня
- Белый колодец
- Набережная
Описание экскурсииЗарайск — это небольшой, но удивительно атмосферный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Здесь находится самый маленький Кремль России, который хранит в своих стенах множество секретов прошлого. Что вас ждет:• Прогулка вдоль стен и башен Зарайского Кремля — вы узнаете его историю и увидите этот архитектурный памятник во всей красе.
- Посещение кургана тремстам воинам, где вы услышите рассказы о славных защитниках города.
- Знакомство с храмами Зарайска, их архитектурой и историей.
- Прогулка по жилой части города с её тихими улочками, наполненными уютной провинциальной атмосферой.
• Визит к водонапорной башне с обзорной площадкой, откуда открываются живописные виды на окрестности. Дополнительно для желающих:
- Посещение музея на территории Кремля, где вы сможете увидеть уникальные экспонаты, раскрывающие историю региона.
- Экскурсия к знаменитому Белому колодцу.
- Прогулка по красивой набережной города.
• Покупка вкусных сувениров: ароматная коврижка и местный сыр не оставят вас равнодушными! В теплое время года:
- Возможность искупаться в святой купели или провести время на пляже.
- Прогулки на катамаранах или сапах по водной глади – активный отдых на свежем воздухе! Каждый уголок Зарайска пропитан историей, легендами и особым очарованием. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и подарит вам массу ярких впечатлений!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зарайский Кремль
- Курган тремстам воинам
- Храмы города
- Жилая часть Зарайска
- Водонапорная башня
- Музей на территории Кремля
- Белый колодец
- Набережная города
- Местные сувениры
- Святая купель и пляж
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет на водонапорную башню
- Билет в краеведческий музей
- Расходы на бензин при необходимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольская башня Зарайского Кремля
Завершение: Водонапорная башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алипов
30 авг 2025
Большое спасибо нашему гиду Татьяне Зотовой за отличную экскурсию по замечательному и очень уютному Зарайска! Рекомендуем всём, а сами постараемся приехать ещё раз))
S
Sergei
30 авг 2025
А
Андрей
20 авг 2025
Ж
Жанна
27 июл 2025
Е
Екатерина
25 июн 2025
удивительный город, очень дружелюбный экскурсовод Татьяна, почти домашняя и ненавязчивая экскурсия, познавательно, но не перегружено лишней информацией. Все очень душевно и со знанием дела, с любовью!
О
Оксана
6 апр 2025
Добрый день!
В четверг были в Зарайске. Необыкновенный город. Чудесные впечатления.
Экскурсовод Татьяна все подробно и оооочень интересно нам рассказала и показала Истрию города. Мы в восторге. К сожалению мы приехали не рано и не успели посмотреть всю, что запланировали. Приедем обязательно ещё и друзей приведём 😉
Входит в следующие категории Зарайска
