1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4900₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Познакомиться с историей города, выполняя увлекательные задания на прогулке
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45004275₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила13 января 2025Семейное путешествие по Зарайску, гид Мария. Очень душевное и живое общение, словно в гости к родне приехали. Все были взрослые,
- ЕЕлена8 января 2025Были в Зарайске 7 января. Заказали экскурсию у Даши. Так объёмно и интересно была построена экскурсия, не надо было вопросы задавать. Всем рекомендуем
- ТТарас7 января 2025Очень обстоятельное и всестороннее повествование об истории города, интересных местах, интересных людях, событиях и строениях. Смело можно рекомендовать, интересно и познавательно.
- ООльга7 января 2025Большое спасибо Юлии за увлекательную, насыщенную экскурсию по Зарайску!
- ИИннусик7 января 2025Замечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, Марией.
- ММария4 января 2025Отлично погуляли с Дарьей! Очень интересно, очень здорово, очень понравилось! Было ощущение, что гуляем со старой знакомой, так душевно!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Водонапорная башня Раушена»
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