Л Людмила Семейное путешествие по Зарайску читать дальше но и детям было бы интересно. У нас начиналась экскурсия в 14.30, но Мария была бодра словно с нашей экскурсии у нее только начинается день. Семейное путешествие по Зарайску, гид Мария. Очень душевное и живое общение, словно в гости к родне приехали. Все были взрослые,

Е Елена Зарайск - первое знакомство Были в Зарайске 7 января. Заказали экскурсию у Даши. Так объёмно и интересно была построена экскурсия, не надо было вопросы задавать. Всем рекомендуем

Т Тарас Зарайск - первое знакомство Очень обстоятельное и всестороннее повествование об истории города, интересных местах, интересных людях, событиях и строениях. Смело можно рекомендовать, интересно и познавательно.

О Ольга Семейное путешествие по Зарайску Большое спасибо Юлии за увлекательную, насыщенную экскурсию по Зарайску!

И Иннусик Семейное путешествие по Зарайску Замечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, Марией.