Е Елена Зарайск - первое знакомство Были в Зарайске 7 января. Заказали экскурсию у Даши. Так объёмно и интересно была построена экскурсия, не надо было вопросы задавать. Всем рекомендуем

Т Тарас Зарайск - первое знакомство Очень обстоятельное и всестороннее повествование об истории города, интересных местах, интересных людях, событиях и строениях. Смело можно рекомендовать, интересно и познавательно.

О Ольга Семейное путешествие по Зарайску Большое спасибо Юлии за увлекательную, насыщенную экскурсию по Зарайску!

И Иннусик Семейное путешествие по Зарайску Замечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, Марией.

Е Екатерина Семейное путешествие по Зарайску Были на экскурсии с Марией 5 января! Маршрут построен отлично, Мария знаток истории края и отличный рассказчик! Интересно было и взрослым и подростку 12 лет. Рекомендую!