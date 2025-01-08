Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня» в Зарайске, цены от 4000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Зарайск - первое знакомство
Пешая
29 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
94 отзыва
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4900 за всё до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Познакомиться с историей города, выполняя увлекательные задания на прогулке
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45004275 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Были в Зарайске 7 января. Заказали экскурсию у Даши. Так объёмно и интересно была построена экскурсия, не надо было вопросы задавать. Всем рекомендуем
  • Т
    Тарас
    7 января 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Очень обстоятельное и всестороннее повествование об истории города, интересных местах, интересных людях, событиях и строениях. Смело можно рекомендовать, интересно и познавательно.
    Очень обстоятельное и всестороннее повествование об истории города, интересных местах, интересных людях, событиях и строениях. Смело
  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Большое спасибо Юлии за увлекательную, насыщенную экскурсию по Зарайску!
  • И
    Иннусик
    7 января 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Замечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, Марией.
    Замечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, МариейЗамечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, МариейЗамечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, МариейЗамечательное путешествие по Зарайску. Много положительных эмоций от проведенного времени с удивительным экскурсоводом, Марией
  • Е
    Екатерина
    6 января 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Были на экскурсии с Марией 5 января! Маршрут построен отлично, Мария знаток истории края и отличный рассказчик! Интересно было и взрослым и подростку 12 лет. Рекомендую!
    Были на экскурсии с Марией 5 января! Маршрут построен отлично, Мария знаток истории края и отличныйБыли на экскурсии с Марией 5 января! Маршрут построен отлично, Мария знаток истории края и отличный
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Отлично погуляли с Дарьей! Очень интересно, очень здорово, очень понравилось! Было ощущение, что гуляем со старой знакомой, так душевно!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Водонапорная башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зарайск - первое знакомство
  2. Семейное путешествие по Зарайску
  3. По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Зарайский кремль
  2. Самое главное
  3. Торговые Ряды
  4. Водонапорная башня
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в январе 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Водонапорная башня" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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