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много интересной информации об истории и достопримечательностях Зарайска. Она с увлечением рассказывала нам городе, о его жителях и их обычаях, и некоторых секретиках. Мы обошли все основные достопримечательности и посетили интересные места. Эта экскурсия позволила нам узнать город и проникнуться его уникальным духом. Спасибо Дарье за прекрасно проведенное время и за интересные и познавательные рассказы!