Еще несколько необычных экскурсий в Зарайске

Что вас ожидает

Главная зарайская реликвия

В первой трети 13 века на нашу землю была принесена икона Николая Чудотворца. С тех пор прошло немало лет, но верующие сюда приезжают до сих пор, продолжая паломническую традицию, которую издавна соблюдали как простые люди, так и цари с князьями. Вы проследите историю 📖 зарайской святыни и узнаете, как один из первых списков древней иконы совсем недавно был возвращен обители.

Монастыри и храмы города

На территории самого маленького из сохранившихся кремлей России я познакомлю вас с историей строительства цитадели и традициями местной церковной жизни. Вы посетите Иоанно-Предтеченский и Никольский монастыри. А за пределами кремля побываете в Благовещенском храме с древними почитаемыми иконами, где узнаете о подвиге рязанских и арзамасских воинов, погибших в бою с поляками при обороне Зарайска. По желанию, зайдете в Ильинский храм, построенный зарайскими купцами.

Кроме того, я расскажу об особенностях планировки города и отведу к святому источнику «Белый колодец», где вы сможете набрать воды или совершить омовение и полюбоваться необыкновенно красивым видом на кремль.

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