Еще несколько необычных экскурсий в Зарайске

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Святыни Зарайска

Посетить старинные храмы, узнать о древней реликвии и прикоснуться к духовному наследию города

Елена
Елена – Гид из Зарайска
Не секрет, что душа и эпицентр истории 📖 русских городов зачастую в их нарядных, аккуратных церквях и намоленных монастырях.

Это верно и для скромного древнего Зарайска.

На прогулке 👣 по знаковым святыням вы узнаете о древней культовой иконе Святителя Николая, исследуете обители самого маленького кремля России.

А также посетите храмы, построенные купцами и в честь средневековых героев.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 950 ₽ за экскурсию

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Святыни Зарайска
Святыни Зарайска

Что вас ожидает

Главная зарайская реликвия
В первой трети 13 века на нашу землю была принесена икона Николая Чудотворца. С тех пор прошло немало лет, но верующие сюда приезжают до сих пор, продолжая паломническую традицию, которую издавна соблюдали как простые люди, так и цари с князьями. Вы проследите историю 📖 зарайской святыни и узнаете, как один из первых списков древней иконы совсем недавно был возвращен обители.

Монастыри и храмы города
На территории самого маленького из сохранившихся кремлей России я познакомлю вас с историей строительства цитадели и традициями местной церковной жизни. Вы посетите Иоанно-Предтеченский и Никольский монастыри. А за пределами кремля побываете в Благовещенском храме с древними почитаемыми иконами, где узнаете о подвиге рязанских и арзамасских воинов, погибших в бою с поляками при обороне Зарайска. По желанию, зайдете в Ильинский храм, построенный зарайскими купцами.

Кроме того, я расскажу об особенностях планировки города и отведу к святому источнику «Белый колодец», где вы сможете набрать воды или совершить омовение и полюбоваться необыкновенно красивым видом на кремль.

Организационные детали

  • По желанию, можно включить программу музеи 🖼 кремля 150 руб. /взрослого, 100 руб. /ребенка; а также подняться на крепостную стену (100/150руб) или водонапорную башню 100 руб. /человека
  • Экскурсия проходит пешком, но может быть проведена на транспорте заказчика
Начало и место завершения
🚩 около Зарайского кремля
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска
Святыни Зарайска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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