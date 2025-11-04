А Александр читать дальше редко слушают экскурсии. Проявляет инициативную заботу о группе: места остановок на маршруте выбираются не только с учётом обзора на исторические здания, но и с учётом погоды, чтоб всем было комфортно в течение всего маршрута даже в ветер, дождь и холодную погоду. Обладает широкими познаниями и готова подробно ответить на все вопросы. По всем аспектам экскурсия с Марией на 10 из 10, рекомендую к посещению, в том числе с детьми Спасибо Марии за очень увлекательный рассказ. Человек подходит к своему делу с душой и полной самоотдачей, увлекает материалом и подачей с первых минут экскурсии, в том числе детей, которые обычно

Мы узнали много нового о богатой читать дальше истории города, увидели прекрасные достопримечательности и прониклись атмосферой старинного русского городка. Отдельно хочется отметить высокий профессионализм нашего гида, умение интересно рассказывать и внимание ко всем вопросам туристов.



Обязательно порекомендуем вашу экскурсию своим друзьям и знакомым!



Спасибо большое за прекрасно проведенное время! Хотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. Экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что оставила незабываемые впечатления!

А Анна Нам всё понравилось. Было интересно и познавательно. Узнали новые удивительные факты и не только о Зарайске. Спасибо большое за экскурсию! И за вкусные местечки:-)

Алина Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5 человек двое из которых дети 11 и 7 лет. Экскурсовод гулял с нами 2,5 часа. Экскурсия была емкая, интересная, охватили много эпох и исторических событий! Для детей были заготовлены вопросы и сладкие призы за правильные ответы!

Сам Зарайск очень небольшой городок. И читать дальше в общем-то за всю экскурсии мы прошли очень небольшое расстояние, но при этом у каждого объекта есть своя история. Видно, что город получает хорошее финансирование.

Ну, а коврижечная - просто выше всяких похвал! Только ради коврижки нужно обязательно приехать в город.

Большое спасибо, Мария, обязательно будем рекомендовать вас всем, кто захочет посетить Зарайск. Экскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулки были небольшие призы, которые мы получали за правильные ответы.

При встрече Мария поинтересовалась, что нам наиболее интересно, на чем сделать акцент.

Мы прошлись практически по всему городу, узнали читать дальше очень много интересного, получили ответы на все вопросы и услышали даже больше, чем ожидали.

Мы и Мария даже не заметили, как немного "перебрали" со временем - настолько было легко, захватывающе и интересно. А после экскурсии мы получили рекомендации, куда еще можно сходить и что посмотреть.

Готова рекомендовать Марию, как отличного, профессионального и знающего экскурсовода, а также как внимательного и очень приятного человека! Хочу искренне поблагодарить Марию за прекрасно проведенную экскурсию по улицам и достопримечательностям Зарайска!

Екатерина Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям. Узнали очень много нового. Мария чудесный рассказчик, очень много знает и очень комфортный гид.

Благодарим и от души рекомендуем!

С Светлана Отличная экскурсия!

Были вдвоем с мужем.

Мария прекрасно провела экскурсию в формате викторины с призами. Было очень интересно!

Мария замечательный гид, очень обоятельный и приятный человек,

с глубокими историческими знаниями.

2,5 часа на одном дыхании с погружением в историю Зарайска.

В Зарайск только с Марией!!!

Е Елена читать дальше Сашей и он сыграл нам" Виновата ли я". Мария посоветовала зайти в Коврижечную после экскурсии и сказать секретный код, чтобы получить фирменный чай с анисом. Но я вам не скажу его, покупайте экскурсию и узнаете его сами. Дочери принимали активное участие в качестве и щедрая Мария подарила им леденцы. Около водонапорной башни Мария посоветовала моим дочерям детектив и они они собираются прочитать его. По пути мы заглянули в магазин при хлебокомбинате и купили вкуснейшие хлеб с салом. Рекомендую эту экскурсию, если хотите узнать историю Руси! Экскурсия была Очень Классная!!! Мария интересно проводит экскурсию. Во время экскурсии мы зашли в церковь и приложились к иконе ради которой был построен Зарайский Кремль. На улице повстречались с дядей

Останавливались в Зарайске проездом и, решили потратить несколько часов на знакомство читать дальше с городком. Благодаря Марии, которая совершенно великолепно провела экскурсию, знакомство прошло наилучшим образом)). Мария отлично знает историю города, приглашает поучаствовать в отгадывании загадок и символов, которые встречались по ходу экскурсии. Порекомендовала музеи, интересные места и аутентичное кафе к посещению.

Однозначно рекомендую посетить Зарайск и Марию как профессионального и интересного гида. Зарайск - замечательный городок, даже не ожидали, что так понравится и с удовольствием захочется сюда вернуться, если будет такая возможность.

Прекрасный рассказчик с обширными историческими знаниями. Она ответила на все возникшие читать дальше вопросы, провела нас по историческому центру и Кремлю, познакомила с достопримечательностями города.

Очень рекомендую экскурсию такого формата, т. к. простая прогулка по городу не даст почувствовать очарование маленького (древнего полностью сохранившегося Кремля и) города. Зарайск - небольшой подмосковный городок с давней историей. И эту историю с большой любовью и удивительной энергетикой нам поведала Мария.

Екатерина Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!

Мария отличный гид и очень обаятельный и приятный человек. Материал очень интересный, при этом подача выше всяких похвал. Очень милые викторины с призами)

Время экскурсии пролетело незаметно, Зарайск очаровательный городок

Л Людмила На экскурсии были вдвоём с супругом и наш песель. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень понравился рассказ экскурсовода, узнали много нового и интересного для себя. Горрдок хоть и маленький,но с историей и очень уютный и спокойный! Искупались в святом источнике. За один день отдохнули как будто были в отпуске. Огромное спасибо Марии за прекрасное проведенную экскурсию!

С Сергей Всё прошло отлично👍, рекомендуем!!!