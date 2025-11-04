Давным-давно Зарайск был богатейшим городом Рязанщины. Сегодня его улицы хранят множество тайн и легенд.
На экскурсии вы узнаете, почему Зарайск знаменит своей коврижкой и как он стал домом для самого маленького
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Увлекательные задания для всех возрастов
- 🏰 Посещение самого маленького кремля в России
- 🍪 Узнайте секреты знаменитой коврижки
- 📜 Легенды и предания древнего города
- 🎉 Интересно и познавательно для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Водонапорная башня
- Екатерининская улица
- Храм Ильи Пророка
- Площадь Революции
- Гостиный двор
- Коврижечная
- Улица Корсацкая гора
Описание экскурсии
- Водонапорная башня — самая высокая точка для осмотра города (потребуется дополнительная плата за вход)
- Екатерининская улица и храм Ильи Пророка — вы узнаете, чем знаменито это место
- Площадь Революции и гостиный двор — поговорим об истории Зарайска
- Единственная в мире «Коврижечная» — вы выясните, как это традиционное угощение стало символом города
- Улица Корсацкая гора и чудотворный образ Николы Зарайского
А также вы узнаете:
- как появился и развивался Зарайск
- какие предания о городе подтверждают учёные
- как огородники прославили Зарайск на всю Россию
- почему сушки были пьющими
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- На нашей экскурсии нет никаких возрастных ограничений и требований к физической подготовки
• Можно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата — 500 ₽ за каждого дополнительного участника
- Дополнительно при желании в переписке мы согласуем экскурсию по стенам и башням кремля (450 ₽ с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 2459 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
4 ноя 2025
Спасибо Марии за очень увлекательный рассказ. Человек подходит к своему делу с душой и полной самоотдачей, увлекает материалом и подачей с первых минут экскурсии, в том числе детей, которые обычно
Б
Беличенко
2 ноя 2025
Хотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. Экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что оставила незабываемые впечатления!
А
Анна
19 окт 2025
Нам всё понравилось. Было интересно и познавательно. Узнали новые удивительные факты и не только о Зарайске. Спасибо большое за экскурсию! И за вкусные местечки:-)
Алина
16 окт 2025
Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5 человек двое из которых дети 11 и 7 лет. Экскурсовод гулял с нами 2,5 часа. Экскурсия была емкая, интересная, охватили много эпох и исторических событий! Для детей были заготовлены вопросы и сладкие призы за правильные ответы!
Светлана
15 окт 2025
Экскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулки были небольшие призы, которые мы получали за правильные ответы.
К
Катерина
3 сен 2025
Хочу искренне поблагодарить Марию за прекрасно проведенную экскурсию по улицам и достопримечательностям Зарайска!
При встрече Мария поинтересовалась, что нам наиболее интересно, на чем сделать акцент.
Мы прошлись практически по всему городу, узнали
Екатерина
2 сен 2025
Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям. Узнали очень много нового. Мария чудесный рассказчик, очень много знает и очень комфортный гид.
Благодарим и от души рекомендуем!
С
Светлана
27 авг 2025
Отличная экскурсия!
Были вдвоем с мужем.
Мария прекрасно провела экскурсию в формате викторины с призами. Было очень интересно!
Мария замечательный гид, очень обоятельный и приятный человек,
с глубокими историческими знаниями.
2,5 часа на одном дыхании с погружением в историю Зарайска.
В Зарайск только с Марией!!!
Е
Елена
24 авг 2025
Экскурсия была Очень Классная!!! Мария интересно проводит экскурсию. Во время экскурсии мы зашли в церковь и приложились к иконе ради которой был построен Зарайский Кремль. На улице повстречались с дядей
Г
Галина
19 авг 2025
Зарайск - замечательный городок, даже не ожидали, что так понравится и с удовольствием захочется сюда вернуться, если будет такая возможность.
Г
Галина
18 авг 2025
Зарайск - небольшой подмосковный городок с давней историей. И эту историю с большой любовью и удивительной энергетикой нам поведала Мария.
Екатерина
10 авг 2025
Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
Мария отличный гид и очень обаятельный и приятный человек. Материал очень интересный, при этом подача выше всяких похвал. Очень милые викторины с призами)
Время экскурсии пролетело незаметно, Зарайск очаровательный городок
Л
Людмила
1 авг 2025
На экскурсии были вдвоём с супругом и наш песель. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень понравился рассказ экскурсовода, узнали много нового и интересного для себя. Горрдок хоть и маленький,но с историей и очень уютный и спокойный! Искупались в святом источнике. За один день отдохнули как будто были в отпуске. Огромное спасибо Марии за прекрасное проведенную экскурсию!
С
Сергей
26 июл 2025
Всё прошло отлично👍, рекомендуем!!!
Н
Наталия
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия и просто замечательный гид Мария!
