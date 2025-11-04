Мои заказы

По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых

Погрузитесь в атмосферу древнего Зарайска, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте о местных легендах и традициях в увлекательной форме
Давным-давно Зарайск был богатейшим городом Рязанщины. Сегодня его улицы хранят множество тайн и легенд.

На экскурсии вы узнаете, почему Зарайск знаменит своей коврижкой и как он стал домом для самого маленького
читать дальше

кремля в России. Весёлые задания и увлекательные рассказы сделают прогулку интересной для всех, от мала до велика. Узнайте, как город развивался, и какие предания о нём подтверждают учёные. Погрузитесь в историю и культуру Зарайска вместе с нами

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Увлекательные задания для всех возрастов
  • 🏰 Посещение самого маленького кремля в России
  • 🍪 Узнайте секреты знаменитой коврижки
  • 📜 Легенды и предания древнего города
  • 🎉 Интересно и познавательно для всей семьи
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых© Мария
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых© Мария
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых© Мария
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Водонапорная башня
  • Екатерининская улица
  • Храм Ильи Пророка
  • Площадь Революции
  • Гостиный двор
  • Коврижечная
  • Улица Корсацкая гора

Описание экскурсии

  • Водонапорная башня — самая высокая точка для осмотра города (потребуется дополнительная плата за вход)
  • Екатерининская улица и храм Ильи Пророка — вы узнаете, чем знаменито это место
  • Площадь Революции и гостиный двор — поговорим об истории Зарайска
  • Единственная в мире «Коврижечная» — вы выясните, как это традиционное угощение стало символом города
  • Улица Корсацкая гора и чудотворный образ Николы Зарайского

А также вы узнаете:

  • как появился и развивался Зарайск
  • какие предания о городе подтверждают учёные
  • как огородники прославили Зарайск на всю Россию
  • почему сушки были пьющими
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • На нашей экскурсии нет никаких возрастных ограничений и требований к физической подготовки
    • Можно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата — 500 ₽ за каждого дополнительного участника
  • Дополнительно при желании в переписке мы согласуем экскурсию по стенам и башням кремля (450 ₽ с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 2459 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Беличенко)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Алина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Екатерина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Екатерина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Екатерина)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Светлана)По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых (Екатерина)
А
Александр
4 ноя 2025
Спасибо Марии за очень увлекательный рассказ. Человек подходит к своему делу с душой и полной самоотдачей, увлекает материалом и подачей с первых минут экскурсии, в том числе детей, которые обычно
читать дальше

редко слушают экскурсии. Проявляет инициативную заботу о группе: места остановок на маршруте выбираются не только с учётом обзора на исторические здания, но и с учётом погоды, чтоб всем было комфортно в течение всего маршрута даже в ветер, дождь и холодную погоду. Обладает широкими познаниями и готова подробно ответить на все вопросы. По всем аспектам экскурсия с Марией на 10 из 10, рекомендую к посещению, в том числе с детьми

Б
Беличенко
2 ноя 2025
Хотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. Экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что оставила незабываемые впечатления!

Мы узнали много нового о богатой
читать дальше

истории города, увидели прекрасные достопримечательности и прониклись атмосферой старинного русского городка. Отдельно хочется отметить высокий профессионализм нашего гида, умение интересно рассказывать и внимание ко всем вопросам туристов.

Обязательно порекомендуем вашу экскурсию своим друзьям и знакомым!

Спасибо большое за прекрасно проведенное время!

Хотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. ЭкскурсияХотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную прогулку по городу Зарайску. Экскурсия
А
Анна
19 окт 2025
Нам всё понравилось. Было интересно и познавательно. Узнали новые удивительные факты и не только о Зарайске. Спасибо большое за экскурсию! И за вкусные местечки:-)
Алина
Алина
16 окт 2025
Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5 человек двое из которых дети 11 и 7 лет. Экскурсовод гулял с нами 2,5 часа. Экскурсия была емкая, интересная, охватили много эпох и исторических событий! Для детей были заготовлены вопросы и сладкие призы за правильные ответы!
Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5Уютная прогулка по Зарайску! Решили на выходных прогуляться по новому для нас городу. Группа из 5
Светлана
Светлана
15 окт 2025
Экскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулки были небольшие призы, которые мы получали за правильные ответы.
Сам Зарайск очень небольшой городок. И
читать дальше

в общем-то за всю экскурсии мы прошли очень небольшое расстояние, но при этом у каждого объекта есть своя история. Видно, что город получает хорошее финансирование.
Ну, а коврижечная - просто выше всяких похвал! Только ради коврижки нужно обязательно приехать в город.
Большое спасибо, Мария, обязательно будем рекомендовать вас всем, кто захочет посетить Зарайск.

Экскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулкиЭкскурсия легкая и непринужденная. Мы не заметили, как пролетели три часа. Приятным бонусом во время прогулки
К
Катерина
3 сен 2025
Хочу искренне поблагодарить Марию за прекрасно проведенную экскурсию по улицам и достопримечательностям Зарайска!
При встрече Мария поинтересовалась, что нам наиболее интересно, на чем сделать акцент.
Мы прошлись практически по всему городу, узнали
читать дальше

очень много интересного, получили ответы на все вопросы и услышали даже больше, чем ожидали.
Мы и Мария даже не заметили, как немного "перебрали" со временем - настолько было легко, захватывающе и интересно. А после экскурсии мы получили рекомендации, куда еще можно сходить и что посмотреть.
Готова рекомендовать Марию, как отличного, профессионального и знающего экскурсовода, а также как внимательного и очень приятного человека!

Екатерина
Екатерина
2 сен 2025
Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям. Узнали очень много нового. Мария чудесный рассказчик, очень много знает и очень комфортный гид.
Благодарим и от души рекомендуем!
Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям.Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям.Мы замечательно провели время с Марией. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Понравилось и взрослым и детям.
С
Светлана
27 авг 2025
Отличная экскурсия!
Были вдвоем с мужем.
Мария прекрасно провела экскурсию в формате викторины с призами. Было очень интересно!
Мария замечательный гид, очень обоятельный и приятный человек,
с глубокими историческими знаниями.
2,5 часа на одном дыхании с погружением в историю Зарайска.
В Зарайск только с Марией!!!
Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
Е
Елена
24 авг 2025
Экскурсия была Очень Классная!!! Мария интересно проводит экскурсию. Во время экскурсии мы зашли в церковь и приложились к иконе ради которой был построен Зарайский Кремль. На улице повстречались с дядей
читать дальше

Сашей и он сыграл нам" Виновата ли я". Мария посоветовала зайти в Коврижечную после экскурсии и сказать секретный код, чтобы получить фирменный чай с анисом. Но я вам не скажу его, покупайте экскурсию и узнаете его сами. Дочери принимали активное участие в качестве и щедрая Мария подарила им леденцы. Около водонапорной башни Мария посоветовала моим дочерям детектив и они они собираются прочитать его. По пути мы заглянули в магазин при хлебокомбинате и купили вкуснейшие хлеб с салом. Рекомендую эту экскурсию, если хотите узнать историю Руси!

Г
Галина
19 авг 2025
Зарайск - замечательный городок, даже не ожидали, что так понравится и с удовольствием захочется сюда вернуться, если будет такая возможность.
Останавливались в Зарайске проездом и, решили потратить несколько часов на знакомство
читать дальше

с городком. Благодаря Марии, которая совершенно великолепно провела экскурсию, знакомство прошло наилучшим образом)). Мария отлично знает историю города, приглашает поучаствовать в отгадывании загадок и символов, которые встречались по ходу экскурсии. Порекомендовала музеи, интересные места и аутентичное кафе к посещению.
Однозначно рекомендую посетить Зарайск и Марию как профессионального и интересного гида.

Г
Галина
18 авг 2025
Зарайск - небольшой подмосковный городок с давней историей. И эту историю с большой любовью и удивительной энергетикой нам поведала Мария.
Прекрасный рассказчик с обширными историческими знаниями. Она ответила на все возникшие
читать дальше

вопросы, провела нас по историческому центру и Кремлю, познакомила с достопримечательностями города.
Очень рекомендую экскурсию такого формата, т. к. простая прогулка по городу не даст почувствовать очарование маленького (древнего полностью сохранившегося Кремля и) города.

Екатерина
Екатерина
10 авг 2025
Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
Мария отличный гид и очень обаятельный и приятный человек. Материал очень интересный, при этом подача выше всяких похвал. Очень милые викторины с призами)
Время экскурсии пролетело незаметно, Зарайск очаровательный городок
Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!Отличная экскурсия, все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
Л
Людмила
1 авг 2025
На экскурсии были вдвоём с супругом и наш песель. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень понравился рассказ экскурсовода, узнали много нового и интересного для себя. Горрдок хоть и маленький,но с историей и очень уютный и спокойный! Искупались в святом источнике. За один день отдохнули как будто были в отпуске. Огромное спасибо Марии за прекрасное проведенную экскурсию!
С
Сергей
26 июл 2025
Всё прошло отлично👍, рекомендуем!!!
Н
Наталия
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия и просто замечательный гид Мария!

Входит в следующие категории Зарайска

Похожие экскурсии из Зарайска

Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
22 ноя в 00:00
23 ноя в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зарайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зарайске