Красота реки Осётр вдохновляла многих художников и писателей — и продолжает влюблять в себя гостей Зарайска. «Поленовские пейзажи» рождаются из сочетания нетронутой природы и живописного рельефа. Чтобы увидеть их, мы пройдём по лесной тропе недалеко от города.
Познакомимся с преданиями и историей этих мест, посетим видовые площадки, а также выпьем какао и понаблюдаем за лесными жителями.
Описание экскурсии
- Мы посетим смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на долину реки
- Увидим храм, заложенный из плотов по указу Ивана Васильевича Грозного, во время его путешествия по Осётру
- Посетим памятник природы «Залесенный овраг у деревни Власьево», относящийся к родовому поместью Ржевских
- Найдём следы обитателей долины Осетра (птицы и животные), а возможно, и заметим их самих (в бинокль).
Во время прогулки я расскажу о Зарайске и ярких эпизодах в его истории. Особое внимание уделим роли реки в истории края, а также познакомимся с флорой и фауной долины реки Осётр.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в формате прогулки по лесной тропе. Участникам потребуется хорошая обувь по погоде. На финише маршрута пригодятся термос с чаем и сменная одежда
- В процессе экскурсии мы угостим участников горячим напитком (какао, пунш) и пирожками;
- Для прохождения маршрута понадобятся треккинговые палки и гамаши. Если у вас нет своих, мы бесплатно их предоставим
- Протяжённость маршрута 6 км. По желанию группы маршрут может быть скорректирован
- Маршрут начинается за пределами города и проходит из точки А в точку Б. Вернуться к личному автомобилю или в Зарайск можно на транспорте организатора (
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Аргуново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Зарайске
Наш клуб путешествий объединил опытных гидов из Зарайского района Подмосковья. Все проводники имеют профильное образование, прекрасно знают историю края и его самые необычные уголки, а также владеют навыками оказания первой помощи.
Входит в следующие категории Зарайска
