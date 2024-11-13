7 часов
Водная прогулка
SUP-прогулка по реке Осётр
Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет
Начало: В деревне Чулки-Соколово
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
1 дек в 10:30
7 дек в 10:30
3 500₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
8 дек в 10:30
14 дек в 10:30
3 500₽ за человека
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