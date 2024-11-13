Активный отдых в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Зарайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
SUP-прогулка по реке Осётр
SUP-прогулки
7 часов
Водная прогулка
SUP-прогулка по реке Осётр
Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет
Начало: В деревне Чулки-Соколово
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
На снегоступах
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
1 дек в 10:30
7 дек в 10:30
3 500 за человека
На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
На снегоступах
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
8 дек в 10:30
14 дек в 10:30
3 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. SUP-прогулка по реке Осётр
  2. На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
  3. На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Зарайский кремль
  2. Торговые Ряды
  3. Самое главное
  4. Белый Колодец
  5. Иоанно-Предтеченский собор
  6. Водонапорная башня
  7. Дом-музей А. С. Голубкиной
  8. Благовещенский храм
  9. Ильинский храм
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в ноябре 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 30 000.
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