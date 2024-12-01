Экскурсия по Зарайску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и легендами древнего города.
Путешественники увидят миниатюрный Зарайский кремль, узнают о святой иконе Николы Корсунского и смогут окунуться в купель Белого Колодца. В программе также посещение Иоанно-Предтеченского собора и Благовещенского храма.
Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, так как экскурсия адаптирована для всех возрастов
Путешественники увидят миниатюрный Зарайский кремль, узнают о святой иконе Николы Корсунского и смогут окунуться в купель Белого Колодца. В программе также посещение Иоанно-Предтеченского собора и Благовещенского храма.
Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, так как экскурсия адаптирована для всех возрастов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Зарайского кремля
- 🕍 Иоанно-Предтеченский собор
- ⛲ Омовение в Белом Колодце
- 🗺️ Исторические легенды
- 🚗 Удобство на собственном авто
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Зарайский кремль
- Иоанно-Предтеченский собор
- Площадь Революции
- Курган Лисовского
- Благовещенский храм
- Плотина на реке Осётр
- Святой источник Белый Колодец
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Зарайский кремль — самый миниатюрный кремль в Подмосковье, полностью сохранившийся до наших времён.
- Иоанно-Предтеченский собор, построенный в 1904 году на деньги купцов Бахрушиных. В соборе хранится известная икона святого Николы Корсунского.
- Площадь Революции — центральную площадь города.
- Курган Лисовского — память о защитниках Зарайска в Смутное время.
- Благовещенский храм 18 века, который с момента открытия никогда не закрывался.
- Плотину на реке Осётр с живописным мостом и новой набережной.
- Святой источник Белый Колодец. Он забил на месте, где князь Фёдор, правивший городом Красным в 1224 году, увидел икону Николая Корсунского.
Вы узнаете:
- Историю появления Зарайска.
- О версиях происхождения названия города и его многочисленных вариантах.
- Удивительных событиях принесения святой иконы Николы Корсунского из Херсонеса в город Красный.
- И трагических событиях начала завоевания Рязанских земель Батыем.
- Как и кем строился Зарайский кремль и где проходил деревянный острог за границей каменной крепости.
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, необходимо одно место для гида.
- В Белом Колодце вы сможете совершить омовение в купели и набрать чудодейственной воды из источника.
- По запросу поднимемся на смотровую площадку Водонапорной башни или посетим музеи Достоевского, Бахрушиных, Голубкиной — подробности уточняйте в переписке.
- Встреча с гидом либо в Кашире, либо в Зарайске.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Зарайске
Провёл экскурсии для 324 туристов
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии в городах Кашира, Зарайск, Венев, Озёры. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю эти города и стараюсь сделать так, чтобы их история понравились и вам. Надеюсь, что наши путешествия оставят у вас только хорошие впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 дек 2024
Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
Н
Наталья
30 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс в Коврижечной по просьбе дочери, любезно ожидая нас и фотографируя. И да, экскурсия длилась гораздо дольше заявленного времени. Планирую посетить с Евгением и другие города, в которых он проводит экскурсии. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!!!!
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