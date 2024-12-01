История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)

Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
Экскурсия по Зарайску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и легендами древнего города.

Путешественники увидят миниатюрный Зарайский кремль, узнают о святой иконе Николы Корсунского и смогут окунуться в купель Белого Колодца. В программе также посещение Иоанно-Предтеченского собора и Благовещенского храма.

Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, так как экскурсия адаптирована для всех возрастов
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Зарайского кремля
  • 🕍 Иоанно-Предтеченский собор
  • ⛲ Омовение в Белом Колодце
  • 🗺️ Исторические легенды
  • 🚗 Удобство на собственном авто
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
17
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Зарайский кремль
  • Иоанно-Предтеченский собор
  • Площадь Революции
  • Курган Лисовского
  • Благовещенский храм
  • Плотина на реке Осётр
  • Святой источник Белый Колодец

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Зарайский кремль — самый миниатюрный кремль в Подмосковье, полностью сохранившийся до наших времён.
  • Иоанно-Предтеченский собор, построенный в 1904 году на деньги купцов Бахрушиных. В соборе хранится известная икона святого Николы Корсунского.
  • Площадь Революции — центральную площадь города.
  • Курган Лисовского — память о защитниках Зарайска в Смутное время.
  • Благовещенский храм 18 века, который с момента открытия никогда не закрывался.
  • Плотину на реке Осётр с живописным мостом и новой набережной.
  • Святой источник Белый Колодец. Он забил на месте, где князь Фёдор, правивший городом Красным в 1224 году, увидел икону Николая Корсунского.

Вы узнаете:

  • Историю появления Зарайска.
  • О версиях происхождения названия города и его многочисленных вариантах.
  • Удивительных событиях принесения святой иконы Николы Корсунского из Херсонеса в город Красный.
  • И трагических событиях начала завоевания Рязанских земель Батыем.
  • Как и кем строился Зарайский кремль и где проходил деревянный острог за границей каменной крепости.

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, необходимо одно место для гида.
  • В Белом Колодце вы сможете совершить омовение в купели и набрать чудодейственной воды из источника.
  • По запросу поднимемся на смотровую площадку Водонапорной башни или посетим музеи Достоевского, Бахрушиных, Голубкиной — подробности уточняйте в переписке.
  • Встреча с гидом либо в Кашире, либо в Зарайске.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Т
1 дек 2024
Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
Н
30 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс в Коврижечной по просьбе дочери, любезно ожидая нас и фотографируя. И да, экскурсия длилась гораздо дольше заявленного времени. Планирую посетить с Евгением и другие города, в которых он проводит экскурсии. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!!!!

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