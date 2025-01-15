читать дальше предстоит (куда и как идем, что увидим) - снегоступам в начале стоит уделить больше внимания: потренироваться перед входом в лес в ходьбе на них, проконтролировать что они затянуты до конца, сейчас это все происходило немного в спешке

Нам все понравилось, советую к посещению всем туристам Зарайска. Что можно улучшить: - в начале не хватило описания того какая программа нам