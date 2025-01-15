Групповые экскурсии Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
На снегоступах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
15 мар в 10:30
23 мар в 10:30
3500 ₽ за человека
На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
16 мар в 10:30
22 мар в 10:30
3500 ₽ за человека
Зарайские просторы: видовая экскурсия в долине реки Осётр
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зарайские просторы: видовая экскурсия в долине реки Осётр
Насладиться природой вдали от городского шума
Начало: В деревне Аргуново
15 мар в 10:30
22 мар в 10:30
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    15 января 2025
    На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
    Отлично провели время. Экскурсовод приехал вовремя, быстро нам рассказал все про снегоступы, после подгонки оборудования ринулись на поиски приключений. Снега была немного, но прочувствовать все прелести снаряжения нам удалось. Места интересные, гид рассказывал все интересно. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2025
    На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
    Милая прогулка с милыми людьми. Чего ещё желать в выходной день! Ура
  • Р
    Рамиля
    13 января 2025
    На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
    Нам все понравилось, советую к посещению всем туристам Зарайска. Что можно улучшить: - в начале не хватило описания того какая программа нам
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    предстоит (куда и как идем, что увидим) - снегоступам в начале стоит уделить больше внимания: потренироваться перед входом в лес в ходьбе на них, проконтролировать что они затянуты до конца, сейчас это все происходило немного в спешке

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
  2. На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
  3. Зарайские просторы: видовая экскурсия в долине реки Осётр
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Водонапорная башня
  3. Зарайский кремль
  4. Торговые Ряды
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 3500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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