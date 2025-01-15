Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
15 мар в 10:30
23 мар в 10:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
16 мар в 10:30
22 мар в 10:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Зарайские просторы: видовая экскурсия в долине реки Осётр
Насладиться природой вдали от городского шума
Начало: В деревне Аргуново
15 мар в 10:30
22 мар в 10:30
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван15 января 2025Отлично провели время. Экскурсовод приехал вовремя, быстро нам рассказал все про снегоступы, после подгонки оборудования ринулись на поиски приключений. Снега была немного, но прочувствовать все прелести снаряжения нам удалось. Места интересные, гид рассказывал все интересно. Рекомендую!
- ДДмитрий14 января 2025Милая прогулка с милыми людьми. Чего ещё желать в выходной день! Ура
- РРамиля13 января 2025Нам все понравилось, советую к посещению всем туристам Зарайска. Что можно улучшить: - в начале не хватило описания того какая программа нам
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
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