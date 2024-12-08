7 часов

Водная прогулка

SUP-прогулка по реке Осётр Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет Начало: В деревне Чулки-Соколово