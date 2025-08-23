Отправляйтесь с нами в Калининград на обзорную экскурсию по исторической части Кенигсберга.
Мы осмотрим основные достопримечательности города — Кафедральный собор, остров Канта, район роскошных вилл Амалиенау. А после посетим необычный музей — музей марципана в Бранденбургских воротах.
Мы осмотрим основные достопримечательности города — Кафедральный собор, остров Канта, район роскошных вилл Амалиенау. А после посетим необычный музей — музей марципана в Бранденбургских воротах.
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне. По программе мы послушаем Органный мини концерт в Кафедральном соборе и посетим Музей марципана в Бранденбургских воротах. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Обратите внимание! Программа экскурсии в разные дни отличается. На экскурсии в среду вы посетите два музея — янтаря и марципана, а по пятницам туристам посещают музей марципана и органный концерт. На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
По пятницам в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Амалиенау
- Кафедральный собор
- Могила Иммануила Канта
- Остров Кнайпхоф
- Рыбная деревня
- Музей марципана в Бранденбургских воротах
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Программа экскурсии в разные дни отличается. На экскурсии в среду вы посетите два музея - янтаря и марципана, а по пятницам туристам посещают музей марципана и органный концерт
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 авг 2025
H
Hi+79777
9 авг 2025
Автобус неудобный, маленький. Водитель автобуса и гид Эмма в целом приятные люди. Единственная просьба к гиду - собирать всю группу и только потом начинать рассказывать. Пока 30 человек вылезло из
Г
Галина
8 авг 2025
Первый раз в Калининграде. Хотелось составить общее впечатление о городе. Получилось))) Посетили основные достопримечательности. Погуляли по острову Канта, посетили Кафедральный собор, где послушали концерт органной музыки. Полный восторг!
Т
Татьяна
22 июн 2025
Очень интересно рассказывает экскурсовод Марина Геннадьевна! Не скучно, с юмором, познавательно. Большое спасибо!
Б
Болотова
21 июн 2025
А
Анастасия
21 июн 2025
А
Алиса
20 июн 2025
Сегодня побывали на автобусной экскурсии по Калининграду и остались в полном восторге! Это был один из самых удобных и насыщенных способов познакомиться с городом.
Что особенно понравилось:
Комфортабельный автобус – современный, чистый,
Что особенно понравилось:
Комфортабельный автобус – современный, чистый,
Л
Лара
10 апр 2025
Понравилось все!
N
Natgeras
7 сен 2024
Все понравилось, для формата экскурсии на 50 человек очень даже неплохо, общее представление о Калининграде получили, экскурсовод очень знающий, спасибо. Если хочется, чтобы гид подстраивался под ваши интересы, надо брать индивидуальную экскурсию.
Н
Наталья
7 сен 2024
Все понравилось, для формата экскурсии на 50 человек очень даже неплохо, общее представление о Калининграде получили, экскурсовод очень знающий, спасибо. Если хочется, чтобы гид подстраивался под ваши интересы, надо брать индивидуальную экскурсию.
Е
Елена
24 авг 2024
H
Hi+79150
27 июл 2024
Ю
Юлия
18 июл 2024
У нас был гид Марина Геннадьевна,рассказ просто фантастический,очень интересно,манера подачи великолепная. Хотелось ее слушать и слушать!
В
ВикторПетровичСтеповой
23 апр 2024
к
катя
23 фев 2024
Все отлично
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
25%
Групповая
В трендеГлавное в Калининграде за 3 часа - из Зеленоградска
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽
2666 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере
Путешествие объединяет Калининград с речной прогулкой. Автобусный тур по историческим местам и катерное приключение ждут вас
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
15 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом за один день! Узнайте о ключевых достопримечательностях, истории города и его современности. Путешествие без пробок и с комфортом
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
15 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека