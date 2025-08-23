Мои заказы

Чудеса Калининграда: обзорная экскурсия с посещением музея марципана

Отправляйтесь с нами в Калининград на обзорную экскурсию по исторической части Кенигсберга.

Мы осмотрим основные достопримечательности города — Кафедральный собор, остров Канта, район роскошных вилл Амалиенау. А после посетим необычный музей — музей марципана в Бранденбургских воротах.
4.6
21 отзыв
Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне. По программе мы послушаем Органный мини концерт в Кафедральном соборе и посетим Музей марципана в Бранденбургских воротах. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Обратите внимание! Программа экскурсии в разные дни отличается. На экскурсии в среду вы посетите два музея — янтаря и марципана, а по пятницам туристам посещают музей марципана и органный концерт. На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

По пятницам в 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Победы
  • Амалиенау
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • Остров Кнайпхоф
  • Рыбная деревня
  • Музей марципана в Бранденбургских воротах
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Программа экскурсии в разные дни отличается. На экскурсии в среду вы посетите два музея - янтаря и марципана, а по пятницам туристам посещают музей марципана и органный концерт
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
4
2
1
М
Мария
23 авг 2025
H
Hi+79777
9 авг 2025
Автобус неудобный, маленький. Водитель автобуса и гид Эмма в целом приятные люди. Единственная просьба к гиду - собирать всю группу и только потом начинать рассказывать. Пока 30 человек вылезло из
читать дальше

маленького автобуса, гид уже первым, кто вылез начинал рассказывать уже. И так везде, где останавливались. Ещё не все вышли из собора, гид уже что-то рассказывал. Из-за этого кто-то вообще ничего не понимал, рядом переспрашивали друг друга туристы. Мы, например, вообще не поняли, что были в Рыбной деревне, либо гид вообще не озвучил, что это она и есть, либо сказал это первым, кто вышел из автобуса. В целом, все хорошо, просто часто гид работал только на первых приблизившихся туристов.

Г
Галина
8 авг 2025
Первый раз в Калининграде. Хотелось составить общее впечатление о городе. Получилось))) Посетили основные достопримечательности. Погуляли по острову Канта, посетили Кафедральный собор, где послушали концерт органной музыки. Полный восторг!
Т
Татьяна
22 июн 2025
Очень интересно рассказывает экскурсовод Марина Геннадьевна! Не скучно, с юмором, познавательно. Большое спасибо!
Б
Болотова
21 июн 2025
А
Анастасия
21 июн 2025
А
Алиса
20 июн 2025
Сегодня побывали на автобусной экскурсии по Калининграду и остались в полном восторге! Это был один из самых удобных и насыщенных способов познакомиться с городом.
Что особенно понравилось:
Комфортабельный автобус – современный, чистый,
читать дальше

с кондиционером, что очень важно в любую погоду.
Профессиональный гид– рассказывала настолько интересно и увлечённо, что даже сложные исторические факты запоминались легко.
Отличный маршрут– за одну поездку увидели главные достопримечательности: Кафедральный собор, Рыбную деревню, Амалиенау и многое другое.
Удобный формат– не нужно думать о транспорте и навигации, просто наслаждаешься видами и слушаешь рассказ.
Отдельный восторг - органный концерт! Это было просто волшебно!
Отдельное спасибо за продуманные остановки для фото – успели сделать потрясающие кадры! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет за короткое время прочувствовать атмосферу Калининграда и узнать его историю. Обязательно повторю этот опыт!

Л
Лара
10 апр 2025
Понравилось все!
N
Natgeras
7 сен 2024
Все понравилось, для формата экскурсии на 50 человек очень даже неплохо, общее представление о Калининграде получили, экскурсовод очень знающий, спасибо. Если хочется, чтобы гид подстраивался под ваши интересы, надо брать индивидуальную экскурсию.
Н
Наталья
7 сен 2024
Все понравилось, для формата экскурсии на 50 человек очень даже неплохо, общее представление о Калининграде получили, экскурсовод очень знающий, спасибо. Если хочется, чтобы гид подстраивался под ваши интересы, надо брать индивидуальную экскурсию.
Е
Елена
24 авг 2024
H
Hi+79150
27 июл 2024
Ю
Юлия
18 июл 2024
У нас был гид Марина Геннадьевна,рассказ просто фантастический,очень интересно,манера подачи великолепная. Хотелось ее слушать и слушать!
В
ВикторПетровичСтеповой
23 апр 2024
к
катя
23 фев 2024
Все отлично

