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Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Отправляйтесь с нами на экскурсию ⛳ в Калининградскую область — единственный регион Российской Федерации, где можно увидеть подлинные строения эпохи европейского Средневековья: кирхи (немецкие церкви) и замки 🏰, построенные рыцарями Тевтонского ордена.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»
Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»

Что вы увидите

  • Кирха Арнау XIV в. в пос. Родники
  • Замок Вальдау в пос. Низовье
  • Руины замка Шаакен в пос. Некрасово
  • Замок Нессельбек в пос. Орловка
Кирха АрнауОбразец северогерманской готики (1340 г. ), на стенах которой сохранились остатки фресок, редкие экземпляры средневековой церковной настенной живописи. Кирха Арнау сегодня принадлежит русской православной церкви, и для гостей из других регионов страны любопытно увидеть, как может выглядеть православная церковь ⛪ в стенах бывшей католической или лютеранской. Замки 🏰 Вальдау и ШаакенЗамки разной степени сохранности и разной судьбы. Они прекрасно дополняют друг друга, а посещение музеев в их стенах позволит Вам узнать многое об истории 📖 рыцарства, Тевтонском ордене и замках. У Вас будет возможность фотографироваться в средневековых нарядах и хоть на время стать прекрасной дамой или рыцарем. Дегустация в замке НессельбекВ завершение нашей программы нас ждёт дегустация пива (или кваса, по желанию) в замке Нессельбек. Замок был построен в российский период истории как ресторанно–гостиничный комплекс. В замке пиво варят по немецкой технологии без консервантов и красителей. В меню дегустации входят закуски, которые будут правильным гастрономическим сопровождением и позволят Вам утолить голод. Обратите вниманиеПос. Орловка находится недалеко от аэропорта Храброво, ближе, чем Калининград. Если в этот день Вы покидаете нас самолетом, и Ваш вылет по времени следует за завершением программы, рекомендуем взять с собой Ваш багаж и на такси 🚕 самостоятельно отправиться в аэропорт. Также Вы можете у нас заказать трансфер до аэропорта. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Церковь является женским православным монастырём. Женщинам желательно иметь с собой платок или головной убор. Шорты и короткие юбки не приветствуются. По поводу брюк туристкам замечаний не делают;
  • Нессельбек — единственное место в области, где в спа-центре замка предлагаются пивные ванны. Спа-процедуру необходимо заранее заказывать (на 1-2 чел). Рекомендуем взять с собой купальник/плавки. В этом случае Вы можете остаться в замке отдельно по завершении программы и вернуться оттуда самостоятельно на рейсовом автобусе 🚌 или такси.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты по программе
  • Дегустация пива (кваса) с закусками.
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Спа-процедуры в замке.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»
Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»
Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»
Экскурсия из Зеленоградска «О кирхах, рыцарях и замках»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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