Кирха АрнауОбразец северогерманской готики (1340 г. ), на стенах которой сохранились остатки фресок, редкие экземпляры средневековой церковной настенной живописи. Кирха Арнау сегодня принадлежит русской православной церкви, и для гостей из других регионов страны любопытно увидеть, как может выглядеть православная церковь ⛪ в стенах бывшей католической или лютеранской. Замки 🏰 Вальдау и ШаакенЗамки разной степени сохранности и разной судьбы. Они прекрасно дополняют друг друга, а посещение музеев в их стенах позволит Вам узнать многое об истории 📖 рыцарства, Тевтонском ордене и замках. У Вас будет возможность фотографироваться в средневековых нарядах и хоть на время стать прекрасной дамой или рыцарем. Дегустация в замке НессельбекВ завершение нашей программы нас ждёт дегустация пива (или кваса, по желанию) в замке Нессельбек. Замок был построен в российский период истории как ресторанно–гостиничный комплекс. В замке пиво варят по немецкой технологии без консервантов и красителей. В меню дегустации входят закуски, которые будут правильным гастрономическим сопровождением и позволят Вам утолить голод. Обратите вниманиеПос. Орловка находится недалеко от аэропорта Храброво, ближе, чем Калининград. Если в этот день Вы покидаете нас самолетом, и Ваш вылет по времени следует за завершением программы, рекомендуем взять с собой Ваш багаж и на такси 🚕 самостоятельно отправиться в аэропорт. Также Вы можете у нас заказать трансфер до аэропорта. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

Церковь является женским православным монастырём. Женщинам желательно иметь с собой платок или головной убор. Шорты и короткие юбки не приветствуются. По поводу брюк туристкам замечаний не делают;

Нессельбек — единственное место в области, где в спа-центре замка предлагаются пивные ванны. Спа-процедуру необходимо заранее заказывать (на 1-2 чел). Рекомендуем взять с собой купальник/плавки. В этом случае Вы можете остаться в замке отдельно по завершении программы и вернуться оттуда самостоятельно на рейсовом автобусе 🚌 или такси.