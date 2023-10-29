Игорь — ваш гид в Зеленоградске

Провёл экскурсии для 1204 туристов

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Обращайтесь, будет интересно!

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