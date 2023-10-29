Нескучное автопутешествие на земли древних пруссов и рыцарей Тевтонского ордена
Вкус сыра и шоколада, мощь крепости Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, стены древней католической кирхи и легенды тростниковых пустошей, а в финале — потрясающие по красоте виды Куршского залива… И всё это за 4 часа! Наша программа разнообразная и многоплановая, интересно будет всем, и равнодушных не останется.
Ближайшие даты:
29
окт
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30
окт
окт
31
окт
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Рыцарский замок Шаакен. Вы познакомитесь с остатками древней крепости 13 века, узнаете про обычаи Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, прикоснётесь к старинным камням, подержите в руках рыцарское оружие и окунётесь в историю этого замечательного места.
- Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вас ждёт экскурсия по сыроварне и шоколадной фабрике с дегустацией местных деликатесов. Вы узнаете историю сыра, шоколада и марципана, чем разные сорта отличаются друг от друга и почему Петр I привёз сыр в Россию.
- «ШаакенКирхен». По пути к Куршскому заливу мы сделаем остановку возле руин культового сооружения области — католической кирхи Шаакена. Вы увидите древние стены, побываете внутри кирхи и узнаете её секреты. А также услышите легенду о призраке тростниковых пустошей.
- Посёлок Каширское. Мы проедем через небольшой рыбацкий поселок, где в первозданном виде сохранились дома довоенной постройки, крытые аутентичной красной черепицей.
- Куршский залив. Здесь нравится всем и в любое время года. К счастью, пока эти места малоизвестны — сюда ещё не успели добраться толпы туристов и большие автобусы, да и частного гида почти не встретишь. Так что вы сможете сделать шикарные фотографии и насладиться просторами практически в одиночестве. Не сомневаюсь: именно южный берег Куршского залива будет одним из лучших мест, которые вы увидите в Калининградской области.
По дороге вы узнаете историю нашей земли, как и почему появился Тевтонский орден и что он из себя представлял, а также послушаете древние легенды и сказки в авторском исполнении. Рассказ адаптируется под любую группу, в том числе детскую.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Galant
- Дополнительные расходы:
— Экскурсия по сыроварне с дегустацией сыра, шоколада и марципана: взрослые — 350 руб., дети — 250 руб.
— Посещение замка Шаакен: взрослые — 250 руб. (+70 руб. за экскурсию с местным гидом), дети бесплатно
- Экскурсию можно также организовать для группы от 5 до 18 человек (цена по запросу)
- Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Окружная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1204 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Обращайтесь, будет интересно!
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