Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив

Нескучное автопутешествие на земли древних пруссов и рыцарей Тевтонского ордена

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Вкус сыра и шоколада, мощь крепости Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, стены древней католической кирхи и легенды тростниковых пустошей, а в финале — потрясающие по красоте виды Куршского залива… И всё это за 4 часа! Наша программа разнообразная и многоплановая, интересно будет всем, и равнодушных не останется.
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Замок Шаакен, сыроварня, кирха 13 века и Куршский залив
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Рыцарский замок Шаакен. Вы познакомитесь с остатками древней крепости 13 века, узнаете про обычаи Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, прикоснётесь к старинным камням, подержите в руках рыцарское оружие и окунётесь в историю этого замечательного места.
  • Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вас ждёт экскурсия по сыроварне и шоколадной фабрике с дегустацией местных деликатесов. Вы узнаете историю сыра, шоколада и марципана, чем разные сорта отличаются друг от друга и почему Петр I привёз сыр в Россию.
  • «ШаакенКирхен». По пути к Куршскому заливу мы сделаем остановку возле руин культового сооружения области — католической кирхи Шаакена. Вы увидите древние стены, побываете внутри кирхи и узнаете её секреты. А также услышите легенду о призраке тростниковых пустошей.
  • Посёлок Каширское. Мы проедем через небольшой рыбацкий поселок, где в первозданном виде сохранились дома довоенной постройки, крытые аутентичной красной черепицей.
  • Куршский залив. Здесь нравится всем и в любое время года. К счастью, пока эти места малоизвестны — сюда ещё не успели добраться толпы туристов и большие автобусы, да и частного гида почти не встретишь. Так что вы сможете сделать шикарные фотографии и насладиться просторами практически в одиночестве. Не сомневаюсь: именно южный берег Куршского залива будет одним из лучших мест, которые вы увидите в Калининградской области.

По дороге вы узнаете историю нашей земли, как и почему появился Тевтонский орден и что он из себя представлял, а также послушаете древние легенды и сказки в авторском исполнении. Рассказ адаптируется под любую группу, в том числе детскую.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Galant
  • Дополнительные расходы:
    — Экскурсия по сыроварне с дегустацией сыра, шоколада и марципана: взрослые — 350 руб., дети — 250 руб.
    — Посещение замка Шаакен: взрослые — 250 руб. (+70 руб. за экскурсию с местным гидом), дети бесплатно
  • Экскурсию можно также организовать для группы от 5 до 18 человек (цена по запросу)
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (стоимость уточняйте в переписке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Необычные
Летние
Выездные
По области
Дворцы, замки и особняки
Сыроварни
Кирхи
Святые места

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