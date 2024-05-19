1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
«Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Мы побываем в замке, который в давние времена принадлежал могущественному рыцарскому ордену, посетим крафтовую сыроварню, где готовят сыры по старинным рецептам, и попробуем ароматный сыр и шоколад»
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«На обратном пути заедем в небольшой посёлок Некрасово, где в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф»»
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин19 мая 2024Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.
- ААнна18 мая 2024Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.
- ННаталья3 апреля 2024Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
- ВВиктория15 марта 2024Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
- ЮЮлия9 марта 2024Отлично организованная экскурсия. Всё очень четко и вовремя. На всё есть время - на увлекательные истории, на пофотографироваться и даже выпить кофе (в сыроварне). Игорь - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Рекомендуем от всей души.
- ЕЕкатерина20 сентября 2023С погодой повезло. Ясно, солнечно. Море 🌊 очень спокойное. Коса уникальна. Нужно больше времени. Сыроварня с дегустацией огонь. Сыр и шоколад очень достойные.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сыроварни»
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