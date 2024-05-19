К Константин Призрак замка Шаакен + сыроварня Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.

А Анна Призрак замка Шаакен + сыроварня Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.

Н Наталья Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!

В Виктория Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века читать дальше ясно и безветренно, цветет верба). По пути в Шаакен посетили Кирху (останки постройки 13 века), довольно атмосферное место. Сам замок довольно небольшой, но стоит посетить для разнообразия), интересно сделана пыточная (музей инквизиции), сохранился старый колодец, есть небольшое кафе на территории. Конечная точка маршрута - сыроварня и дегустация. Для любителей сыра и марципана рекомендую к посещению. Сыр в шоколаде - просто космос! ✨ В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии"-прочла за вечер с большим удовольствием!!! Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было

Ю Юлия Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Отлично организованная экскурсия. Всё очень четко и вовремя. На всё есть время - на увлекательные истории, на пофотографироваться и даже выпить кофе (в сыроварне). Игорь - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Рекомендуем от всей души.