Экскурсии на сыроварню из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварни» в Зеленоградске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
«Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
Призрак замка Шаакен + сыроварня
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Мы побываем в замке, который в давние времена принадлежал могущественному рыцарскому ордену, посетим крафтовую сыроварню, где готовят сыры по старинным рецептам, и попробуем ароматный сыр и шоколад»
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500 за человека
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«На обратном пути заедем в небольшой посёлок Некрасово, где в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф»»
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
  • В
    Виктория
    15 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
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    ясно и безветренно, цветет верба). По пути в Шаакен посетили Кирху (останки постройки 13 века), довольно атмосферное место. Сам замок довольно небольшой, но стоит посетить для разнообразия), интересно сделана пыточная (музей инквизиции), сохранился старый колодец, есть небольшое кафе на территории. Конечная точка маршрута - сыроварня и дегустация. Для любителей сыра и марципана рекомендую к посещению. Сыр в шоколаде - просто космос! ✨ В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии"-прочла за вечер с большим удовольствием!!!

    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива
  • Ю
    Юлия
    9 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отлично организованная экскурсия. Всё очень четко и вовремя. На всё есть время - на увлекательные истории, на пофотографироваться и даже выпить кофе (в сыроварне). Игорь - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Рекомендуем от всей души.
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
    С погодой повезло. Ясно, солнечно. Море 🌊 очень спокойное. Коса уникальна. Нужно больше времени. Сыроварня с дегустацией огонь. Сыр и шоколад очень достойные.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сыроварни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
  2. Призрак замка Шаакен + сыроварня
  3. Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Сыроварни" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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