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Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«Если вы выбрали экскурсию с дегустацией, то сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
11 часов
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
«Предлагаем вам отправиться в гастрономическое и историческое приключение»
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Зеленоградска - на Куршскую косу и в сыроварню «Шаакен Дорф» (в группе)
Отправиться по одним из самых известных и посещаемых мест области на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Ленина
«Отдельно оплачивается дегустация на сыроварне “Шаакен Дорф”: вхрослый – 500 руб»
Расписание: в среду в 09:30, в субботу в 12:30
12 июня в 09:30
15 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Зеленоградска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024