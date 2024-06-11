Гастрономические экскурсии Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Зеленоградске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«Если вы выбрали экскурсию с дегустацией, то сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
от 1 200 за человека
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
«Предлагаем вам отправиться в гастрономическое и историческое приключение»
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200 за человека
Из Зеленоградска - на Куршскую косу и в сыроварню «Шаакен Дорф» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Из Зеленоградска - на Куршскую косу и в сыроварню «Шаакен Дорф» (в группе)
Отправиться по одним из самых известных и посещаемых мест области на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Ленина
«Отдельно оплачивается дегустация на сыроварне “Шаакен Дорф”: вхрослый – 500 руб»
Расписание: в среду в 09:30, в субботу в 12:30
12 июня в 09:30
15 июня в 12:30
1 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
  2. «Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
  3. Из Зеленоградска - на Куршскую косу и в сыроварню «Шаакен Дорф» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Зеленоградска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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