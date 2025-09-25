Экскурсия на микроавтобусе по Куршской косе и Зеленоградску предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и культурными достопримечательностями региона.
Посетители смогут увидеть завораживающие виды с высоты Эфа, исследовать песчаные дюны и насладиться тишиной Танцующего леса. В Зеленоградске вас ждёт прогулка по историческим улицам и знакомство с архитектурными памятниками. На семейной сыроварне Шаакен Дорф вы попробуете местные сыры, шоколад и другие деликатесы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Историческая архитектура
- 🧀 Дегустация местных продуктов
- 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
- 🌊 Прогулка по побережью
Что можно увидеть
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Кирха Святого Адальберта
- Водонапорная башня
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете насладиться великолепными пейзажами, увидеть старинную курортную архитектуру и попробовать уникальные блюда, характерные для Калининградской области. За время поездки вы увидите: Сыроварня Шаакен Дорф. Это небольшое семейное предприятие, где вы отведаете местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир. И запьёте всё это бокалом вина! Национальный парк Куршская коса. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой открывается завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, мирную гладь залива и морской прибой. Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к побережью и попробуем найти осколок солнца на мягком песчаном берегу. А ещё разгадаем тайны Танцующего леса. Курортный Зеленоградск. Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Раскроете, почему Зеленоградск называют городом котов и как он получил статус королевского курорта.
Ежедневно с 8:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сыроварня Schaaken Dorf
- Куршская коса
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Зеленоградск
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 400 руб. /чел. (дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно)
- Дегустация: взрослые - 400 руб. /чел., дети от 3 до 18 лет - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 62 отзывов
А
Анна
25 сен 2025
К экскурсоводу никаких вопросов, а вот по организации тура - это просто ужас.
Я бронировала экскурсию в мини-группе, которую мне подтвердили. В 17:45 в день перед экскурсией мне пришлось самой писать
Т
Татьяна
6 сен 2025
Поездка не состоялась, не набралась группа. Мы об этом узнали когда пришли. Нам даже не сообщили, звонили сами
Л
Любовь
5 сен 2025
Меньше чем за сутки до экскурсии (примерно в 18:30 накануне) позвонили, сказали, что не набралась мини-группа. Предложили поехать в составе большой. Девушка по телефону была не очень любезна, информацию из
Е
Елена
6 авг 2025
Экскурсия не состоялась, не набрали мини- группу. Была предложена не равнозначная экскурсия на более позднеее время в группе до 50 человек. Очень печально
М
Мария
15 июл 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Вячеслав лучший! Рассказал очень много интересных фактов о Зеленоградске и Куршской Косе. Спасибо огромнейшее!!!
Е
Егорова
14 июн 2025
Д
Диана
5 июн 2025
Вчера были на экскурсии на Куршскую косу. Впечатлений море! У нас была необыкновенная экскурсовод, Елена Аверьянова!!!! У нас была очень интересная экскурсия и познавательная! Автобус чистый, с кондиционером,водитель Сергей доброжелательный. Всё очень понравилось, рекомендую!!!!
Л
Леонид
31 мая 2025
Все супер
Е
Елена
30 мая 2025
Мне было интересно и остались приятные воспоминания от этого места! Погода выдалась прекрасная и солнечная, но не жаркая. Приятно было посмотреть на Танцующий лес, пройтись по лестнице к высоте Эфа
А
Алексей
26 мая 2025
Замечательная поездка с экскурсоводом Людмилой и водителем Владимиром. Кстати, Владимир очень пунктуален и аккуратен в вождении. В автобусе чисто и комфортно. Нам также повезло с экскурсоводом! Людмила много рассказывала о всех достопримечательностях на пути. Рассказ был богат разными интересными фактами.
О
Ольга
22 мая 2025
Хочу выразить благодарность за экскурсию по маршруту Куршская коса - Зеленоградск. Гид Надежда увлекательно, содержательно, с юмором, излагала исторические факты, отвечала на все интересующие вопросы. Даже сильный дождь не испортил настроение от путешествия, была возможность и перекусить, и купить сувениры. Хотелось бы чуть больше времени провести в Зеленоградске, но для ознакомительной первой поездки вполне достаточно. Отдельное спасибо водителю Сергею.
С
Светлана
20 мая 2025
Было потрясающе, если бы не дождь (но это не к Вам) было бы конечно лучше. Спасибо за интересный рассказ и хорошую организацию. Нам понравилось
И
Инна
20 мая 2025
Экскурсия очень понравилась!!! Даже холод и дождь не смогли омрачить всю прелесть увиденного!!! Такие потрясающие виды, воздух, дюны, море!!! Огромное спасибо гиду за интереснейшие рассказы!!!
Н
Носырев
16 мая 2025
Все понравилось, отдельное Спасибо экскурсоводу Наталье! И водителю Сергею, за чистый салон и уверенную езду!
С
Светлана
13 мая 2025
Все очень понравилось. Гид Сергей все очень интересно рассказывал. Спасибо.
