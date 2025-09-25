А Анна

Я бронировала экскурсию в мини-группе, которую мне подтвердили. В 17:45 в день перед экскурсией мне пришлось самой писать читать дальше организаторам, чтобы узнать информацию по экскурсии, при условии, что у них рабочий день до 18:00.

Оказалось, что меня перекинули в большую группу, не спросив моего мнения. Естественно, отказываться уже не было смысла, так как все дни расписаны.

Обещали утром прислать данные такси, на котором меня довезут до основной группы. Время встречи было 8:30. В 8:17 я опять же сама звонила, узнавала номер машины.

Очень испортило первоначальное впечатление.

Сама экскурсия прошла хорошо, к этому вопросов нет. К экскурсоводу никаких вопросов, а вот по организации тура - это просто ужас.Я бронировала экскурсию в мини-группе, которую мне подтвердили. В 17:45 в день перед экскурсией мне пришлось самой писать

Т Татьяна Поездка не состоялась, не набралась группа. Мы об этом узнали когда пришли. Нам даже не сообщили, звонили сами

Л Любовь читать дальше неё пришлось вытягивать — идентична ли программа, сколько человек будет в группе, как отличается цена и т. д. Отвечала коротко и неохотно. Желание ехать, особенно с большой толпой, от такого отношения ещё поубавилось. Я спросила, могу ли подумать и перезвонить. Но когда перезвонила, чтобы сказать, что в большой группе мы не поедем, она не взяла трубку. Звонила на следующее утро, но не слышала моих ответов, просто повторяла "алло". Нашли другую экскурсию, а с этим организатором связываться желания больше нет. Меньше чем за сутки до экскурсии (примерно в 18:30 накануне) позвонили, сказали, что не набралась мини-группа. Предложили поехать в составе большой. Девушка по телефону была не очень любезна, информацию из

Е Елена Экскурсия не состоялась, не набрали мини- группу. Была предложена не равнозначная экскурсия на более позднеее время в группе до 50 человек. Очень печально

М Мария Отличная экскурсия! Экскурсовод Вячеслав лучший! Рассказал очень много интересных фактов о Зеленоградске и Куршской Косе. Спасибо огромнейшее!!!

Е Егорова

Д Диана Вчера были на экскурсии на Куршскую косу. Впечатлений море! У нас была необыкновенная экскурсовод, Елена Аверьянова!!!! У нас была очень интересная экскурсия и познавательная! Автобус чистый, с кондиционером,водитель Сергей доброжелательный. Всё очень понравилось, рекомендую!!!!

Л Леонид Все супер

Е Елена читать дальше и пообедать в кафе с панорамными окнами на берегу моря. Везде чисто и ухожено, гид интересно рассказывала. В завершение экскурсии купила свежий и вкусный марципановый батончик😊 Думаю, что если приеду ещё, обязательно съезжу на эту экскурсию снова❤️ Мне было интересно и остались приятные воспоминания от этого места! Погода выдалась прекрасная и солнечная, но не жаркая. Приятно было посмотреть на Танцующий лес, пройтись по лестнице к высоте Эфа

А Алексей Замечательная поездка с экскурсоводом Людмилой и водителем Владимиром. Кстати, Владимир очень пунктуален и аккуратен в вождении. В автобусе чисто и комфортно. Нам также повезло с экскурсоводом! Людмила много рассказывала о всех достопримечательностях на пути. Рассказ был богат разными интересными фактами.

О Ольга Хочу выразить благодарность за экскурсию по маршруту Куршская коса - Зеленоградск. Гид Надежда увлекательно, содержательно, с юмором, излагала исторические факты, отвечала на все интересующие вопросы. Даже сильный дождь не испортил настроение от путешествия, была возможность и перекусить, и купить сувениры. Хотелось бы чуть больше времени провести в Зеленоградске, но для ознакомительной первой поездки вполне достаточно. Отдельное спасибо водителю Сергею.

С Светлана Было потрясающе, если бы не дождь (но это не к Вам) было бы конечно лучше. Спасибо за интересный рассказ и хорошую организацию. Нам понравилось

И Инна Экскурсия очень понравилась!!! Даже холод и дождь не смогли омрачить всю прелесть увиденного!!! Такие потрясающие виды, воздух, дюны, море!!! Огромное спасибо гиду за интереснейшие рассказы!!!

Н Носырев Все понравилось, отдельное Спасибо экскурсоводу Наталье! И водителю Сергею, за чистый салон и уверенную езду!