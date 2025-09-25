Мои заказы

Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня на микроавтобусе

Погрузитесь в атмосферу Калининградской области: от Куршской косы до Зеленоградска и семейной сыроварни. Оцените уникальные пейзажи и гастрономию
Экскурсия на микроавтобусе по Куршской косе и Зеленоградску предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и культурными достопримечательностями региона.

Посетители смогут увидеть завораживающие виды с высоты Эфа, исследовать песчаные дюны и насладиться тишиной Танцующего леса. В Зеленоградске вас ждёт прогулка по историческим улицам и знакомство с архитектурными памятниками. На семейной сыроварне Шаакен Дорф вы попробуете местные сыры, шоколад и другие деликатесы
4.6
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🧀 Дегустация местных продуктов
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 🌊 Прогулка по побережью
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Кирха Святого Адальберта
  • Водонапорная башня

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете насладиться великолепными пейзажами, увидеть старинную курортную архитектуру и попробовать уникальные блюда, характерные для Калининградской области. За время поездки вы увидите: Сыроварня Шаакен Дорф. Это небольшое семейное предприятие, где вы отведаете местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир. И запьёте всё это бокалом вина! Национальный парк Куршская коса. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой открывается завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, мирную гладь залива и морской прибой. Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к побережью и попробуем найти осколок солнца на мягком песчаном берегу. А ещё разгадаем тайны Танцующего леса. Курортный Зеленоградск. Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Раскроете, почему Зеленоградск называют городом котов и как он получил статус королевского курорта.

Ежедневно с 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сыроварня Schaaken Dorf
  • Куршская коса
  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Зеленоградск
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: 400 руб. /чел. (дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно)
  • Дегустация: взрослые - 400 руб. /чел., дети от 3 до 18 лет - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
1
2
1
3
А
Анна
25 сен 2025
К экскурсоводу никаких вопросов, а вот по организации тура - это просто ужас.
Я бронировала экскурсию в мини-группе, которую мне подтвердили. В 17:45 в день перед экскурсией мне пришлось самой писать
организаторам, чтобы узнать информацию по экскурсии, при условии, что у них рабочий день до 18:00.
Оказалось, что меня перекинули в большую группу, не спросив моего мнения. Естественно, отказываться уже не было смысла, так как все дни расписаны.
Обещали утром прислать данные такси, на котором меня довезут до основной группы. Время встречи было 8:30. В 8:17 я опять же сама звонила, узнавала номер машины.
Очень испортило первоначальное впечатление.
Сама экскурсия прошла хорошо, к этому вопросов нет.

Т
Татьяна
6 сен 2025
Поездка не состоялась, не набралась группа. Мы об этом узнали когда пришли. Нам даже не сообщили, звонили сами
Л
Любовь
5 сен 2025
Меньше чем за сутки до экскурсии (примерно в 18:30 накануне) позвонили, сказали, что не набралась мини-группа. Предложили поехать в составе большой. Девушка по телефону была не очень любезна, информацию из
неё пришлось вытягивать — идентична ли программа, сколько человек будет в группе, как отличается цена и т. д. Отвечала коротко и неохотно. Желание ехать, особенно с большой толпой, от такого отношения ещё поубавилось. Я спросила, могу ли подумать и перезвонить. Но когда перезвонила, чтобы сказать, что в большой группе мы не поедем, она не взяла трубку. Звонила на следующее утро, но не слышала моих ответов, просто повторяла "алло". Нашли другую экскурсию, а с этим организатором связываться желания больше нет.

Е
Елена
6 авг 2025
Экскурсия не состоялась, не набрали мини- группу. Была предложена не равнозначная экскурсия на более позднеее время в группе до 50 человек. Очень печально
М
Мария
15 июл 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Вячеслав лучший! Рассказал очень много интересных фактов о Зеленоградске и Куршской Косе. Спасибо огромнейшее!!!
Е
Егорова
14 июн 2025
Д
Диана
5 июн 2025
Вчера были на экскурсии на Куршскую косу. Впечатлений море! У нас была необыкновенная экскурсовод, Елена Аверьянова!!!! У нас была очень интересная экскурсия и познавательная! Автобус чистый, с кондиционером,водитель Сергей доброжелательный. Всё очень понравилось, рекомендую!!!!
Л
Леонид
31 мая 2025
Все супер
Е
Елена
30 мая 2025
Мне было интересно и остались приятные воспоминания от этого места! Погода выдалась прекрасная и солнечная, но не жаркая. Приятно было посмотреть на Танцующий лес, пройтись по лестнице к высоте Эфа
и пообедать в кафе с панорамными окнами на берегу моря. Везде чисто и ухожено, гид интересно рассказывала. В завершение экскурсии купила свежий и вкусный марципановый батончик😊 Думаю, что если приеду ещё, обязательно съезжу на эту экскурсию снова❤️

А
Алексей
26 мая 2025
Замечательная поездка с экскурсоводом Людмилой и водителем Владимиром. Кстати, Владимир очень пунктуален и аккуратен в вождении. В автобусе чисто и комфортно. Нам также повезло с экскурсоводом! Людмила много рассказывала о всех достопримечательностях на пути. Рассказ был богат разными интересными фактами.
О
Ольга
22 мая 2025
Хочу выразить благодарность за экскурсию по маршруту Куршская коса - Зеленоградск. Гид Надежда увлекательно, содержательно, с юмором, излагала исторические факты, отвечала на все интересующие вопросы. Даже сильный дождь не испортил настроение от путешествия, была возможность и перекусить, и купить сувениры. Хотелось бы чуть больше времени провести в Зеленоградске, но для ознакомительной первой поездки вполне достаточно. Отдельное спасибо водителю Сергею.
С
Светлана
20 мая 2025
Было потрясающе, если бы не дождь (но это не к Вам) было бы конечно лучше. Спасибо за интересный рассказ и хорошую организацию. Нам понравилось
И
Инна
20 мая 2025
Экскурсия очень понравилась!!! Даже холод и дождь не смогли омрачить всю прелесть увиденного!!! Такие потрясающие виды, воздух, дюны, море!!! Огромное спасибо гиду за интереснейшие рассказы!!!
Н
Носырев
16 мая 2025
Все понравилось, отдельное Спасибо экскурсоводу Наталье! И водителю Сергею, за чистый салон и уверенную езду!
С
Светлана
13 мая 2025
Все очень понравилось. Гид Сергей все очень интересно рассказывал. Спасибо.

