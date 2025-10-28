О Ольга Уже не впервые обращаюсь в Универсал‑тур за экскурсией. Всё чётко: менеджеры вовремя напоминают, отвечают на вопросы.

Экскурсия понравилась, она действительно погружает в прошлое. Особенно форты. Приятный внимательный гид. Благодарю!

А Алена Очень интересная и увлекательная экскурсия. Были на фортах 1 и 11.

Алексей и Денис отлично проводили экскурсии. Форты в достойном состоянии. Советуем побывать.

Е Елена Не доехала. Запутали с местом встречи.

Сначала назначили одно,место,потом надо было идти в другое

Хреновая организавия экскурсии

Особенно меня убила. Фраза Ну не получилось 🤨

Я не обязана,за свои деньги бегать и искать Ваш автобус 👿

О Ольга Спасибо экскурсоводам. Они знатоки своего дела. Экскурсия интересная. Сняла звезду за организацию экскурсии. Не точно назначено место и время сбора.

О Олег Весьма увлекательное погружение в историю с хорошей организацией.

У Ульяна Спасибо «Универсал-тур» за прекрасно организованную программу и погружение в историю! Мы не только увидели и услышали, но и немного исслеовали фортификационные сооружения. Это было захватывающе!

П Пунина

Б Борис Отличная историческая экскурсия! Особенно поразили форты с их прохладными сумрачными коридорами и атмсферой, застывшей в кирпичной кладке. Однозначно рекомендую всем ценителям прошлого.

И Ирина Открыла для себя Калининград с "оборонительной" стороны. Проходя по коридорам фортов, представляла, как там всё было раньше… Аж мурашки пробирают.

Очень понравилась экскурсия! Спасибо!

Е Елена Экскурсию однозначно рекомендую. Очень интересный маршрут. И гид у нас был отличный - полностью разбирается в теме, держал внимание и с удовольствием отвечал на наши вопросы.

Н Наталья Ездили на экскурсию Форты. Гид мужчина, фанат своей профессии. Очень интересно вел программу. Спасибо большое

О Ольга Экскурсия организована очень хорошо. Отдельное спасибо гиду Акиму. Человек знает свое дело, очень интересно рассказывает. Все четко и по делу.

Спасибо.

М Мария Эта экскурсия оказалась очень познавательной. Мы побывали у главных защитных сооружений Калининграда и благодаря увлекательным рассказам нашего экскурсовода смогли в полной мере оценить его стратегическую значимость. Мне понравлось, рекомендую!

К Катерина Редкий случай, когда хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась. Благодаря профессионализму гида Акима, получилось полное погружение в историю создания и жизни фортов. Интереснейшая и познавательная экскурсия!!!