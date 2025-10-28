Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру.
На каждое движение военной мысли в Европе, Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.
Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.
Описание экскурсииКёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Оборонительные сооружения расширялись от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений. На экскурсии вы посетите ключевые точки оборонительной системы города, окажетесь внутри фортификационных сооружений XIX века, ощутите их атмосферу и откроете тайны. На экскурсии вы познакомитесь с различными фортификационными сооружениями — воротами, башнями, редюитами, равелинами и казармами. А также сможете подробнее изучить:
- форт 1 «Штайн», названный в честь прусского государственного деятеля. Он совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Здесь вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии и много других интересных фактов;
- форт № 11 «Дёнхофф» — самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга. Вы узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам;
- форт № 3 «Король Фридрих III» — самый большой форт в Кёнигсберге. В настоящее время прилегающая территория благоустроена, рядом находится братская могила советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга;
- форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», который представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до пяти метров. Авиация и артиллерия были практически бессильны при взятии этого форта, окруженного глубоким водным рвом и минными полями;
- бастион Обертайх 1860 года, в котором вас ждет дегустация кёнигсбергского марципана. Мы посетим с экскурсией Объект #13. Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Важная информация: Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются. На ежедневной экскурсии с началом в 09:00 и 13:00 вам будет доступно посещение фортов №№1 и 11, в понедельник и субботу в 08:00 — форт №11 и бастион «Обертайх с дегустацией», а по пятницам в 09:30 вы сможете попасть в форты №№ 3 и 5.
Ежедневно из Зеленоградска
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Кёнигсберга
- Башня Дона
- Башня Врангеля
- Бастион «Грольман»
- Казарма «Кронпринц»
- В зависимости от выбранной программы:
- Форт 1 «Штайн»
- Форт № 11 «Дёнхофф»
- Бастион «Обертайх»
- Форт № 3 «Король Фридрих III»
- Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III»
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты (в зависимости от выбранной программы)
Что не входит в цену
- Входные билеты (в зависимости от выбранной программы)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная 15, ориентир: гл. вход «Eurospar»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно из Зеленоградска
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются. На ежедневной экскурсии с началом в 09:00 и 13:00 вам будет доступно посещение фортов №№1 и 11
- В понедельник и субботу в 08:00 - форт №11 и бастион «Обертайх с дегустацией»
- А по пятницам в 09:30 вы сможете попасть в форты №№ 3 и 5
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 окт 2025
Уже не впервые обращаюсь в Универсал‑тур за экскурсией. Всё чётко: менеджеры вовремя напоминают, отвечают на вопросы.
Экскурсия понравилась, она действительно погружает в прошлое. Особенно форты. Приятный внимательный гид. Благодарю!
А
Алена
7 окт 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Были на фортах 1 и 11.
Алексей и Денис отлично проводили экскурсии. Форты в достойном состоянии. Советуем побывать.
Е
Елена
4 окт 2025
Не доехала. Запутали с местом встречи.
Сначала назначили одно,место,потом надо было идти в другое
О
Ольга
11 сен 2025
Спасибо экскурсоводам. Они знатоки своего дела. Экскурсия интересная. Сняла звезду за организацию экскурсии. Не точно назначено место и время сбора.
О
Олег
8 сен 2025
Весьма увлекательное погружение в историю с хорошей организацией.
У
Ульяна
23 авг 2025
Спасибо «Универсал-тур» за прекрасно организованную программу и погружение в историю! Мы не только увидели и услышали, но и немного исслеовали фортификационные сооружения. Это было захватывающе!
П
Пунина
7 авг 2025
Б
Борис
4 авг 2025
Отличная историческая экскурсия! Особенно поразили форты с их прохладными сумрачными коридорами и атмсферой, застывшей в кирпичной кладке. Однозначно рекомендую всем ценителям прошлого.
И
Ирина
14 июл 2025
Открыла для себя Калининград с "оборонительной" стороны. Проходя по коридорам фортов, представляла, как там всё было раньше… Аж мурашки пробирают.
Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
Е
Елена
30 июн 2025
Экскурсию однозначно рекомендую. Очень интересный маршрут. И гид у нас был отличный - полностью разбирается в теме, держал внимание и с удовольствием отвечал на наши вопросы.
Н
Наталья
28 июн 2025
Ездили на экскурсию Форты. Гид мужчина, фанат своей профессии. Очень интересно вел программу. Спасибо большое
О
Ольга
27 июн 2025
Экскурсия организована очень хорошо. Отдельное спасибо гиду Акиму. Человек знает свое дело, очень интересно рассказывает. Все четко и по делу.
Спасибо.
М
Мария
16 июн 2025
Эта экскурсия оказалась очень познавательной. Мы побывали у главных защитных сооружений Калининграда и благодаря увлекательным рассказам нашего экскурсовода смогли в полной мере оценить его стратегическую значимость. Мне понравлось, рекомендую!
К
Катерина
8 июн 2025
Редкий случай, когда хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась. Благодаря профессионализму гида Акима, получилось полное погружение в историю создания и жизни фортов. Интереснейшая и познавательная экскурсия!!!
Ю
Юра
30 мая 2025
Отличнаяя экскурсия, которая оставила исключительно положительные впечатления! Грамотно спланированный маршрут в сопровождении профессионального гида. Рассказ содержательный и в то же ремя увлекательный. Советую посетить эту экскурсию всем, кто хочет получить полное представление о военном прошлом Калининграда.
