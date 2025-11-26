Погрузитесь в оборонительную историю Кёнигсберга, исследуя величественные бастионы, казематы и форты. На маршруте — бастионы «Грольман» и «Обертайх», казарма «Кронпринц», башня «Дона» и два мощнейших форта: № 3 и № 5. Это путешествие по следам военного прошлого и нерассказанных тайн крепостей.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПутешествие в военное прошлое Калининград — это не только уютные улицы с немецкой архитектурой и балтийская романтика, но и город с большим военным прошлым. Оборонительные сооружения Кёнигсберга по сей день вызывают восхищение — и именно их вы увидите на экскурсии. Маршрут начинается с Королевских ворот — парадного въезда в старый Кёнигсберг. Эти величественные ворота, украшенные скульптурами правителей Пруссии, не только архитектурный памятник, но и символ былой силы города. Следующая остановка — бастион «Грольман» и оборонительная казарма «Кронпринц», построенные в середине XIX века. Когда-то эти укрепления защищали подступы к городу и служили базой для прусского гарнизона. Уникальные памятники истории Мы также проедем мимо бастиона «Обертайх», Росгартенских ворот и знаменитой башни Дона, где сейчас располагается Музей янтаря. Все эти объекты — часть сложной системы обороны, окружавшей старый Кёнигсберг. Главные точки маршрута — это два сохранившихся форта:
- Форт № 3 «Король Фридрих Вильгельм I» • Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» Они стали свидетелями ожесточённых боёв во время штурма Кёнигсберга в 1945 году. Здесь вы сможете зайти внутрь, пройти по коридорам и казематам, ощутить масштаб и мрачную мощь оборонительной архитектуры. Экскурсия понравится тем, кто интересуется военной историей, любит исследовать забытые уголки и хочет прикоснуться к наследию Пруссии. Это не просто прогулка — это погружение в эпоху, где за каждым камнем стоит история, полная драматизма и героизма. Важная информация:.
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением.
- Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков.
По пятницам в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевские ворота
- Бастион «Грольман»
- Оборонительная казарма «Кронпринц»
- Бастион «Обертайх»
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Форт № 3 «Король Фридрих Вильгельм I»
- Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III»
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Профессиональный гид
- Посещение фортов № 5 и № 3
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 9:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
15%
Групповая
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Узнайте историю Кёнигсберга на автобусной экскурсии из Зеленоградска. Посетите форты, башни и ворота, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
1555 ₽
1829 ₽ за человека
-
25%
Групповая
По фортам Калининграда - из Зеленоградска
Исследовать старинные укрепления "Штайн" и "Дёнхофф" и окунуться в военную историю Кёнигсберга
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽
2666 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт
Увлекательное путешествие в мини-группе: откройте для себя природу Куршской косы и историю немецкого форта. Комфорт и впечатления гарантированы
Начало: На ул. Окружная 15 Около входа в супермаркет «Спар...
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5600 ₽
8000 ₽ за человека