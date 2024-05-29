1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
- ЕЕлена9 мая 2024Добрый день! Посетили данную экскурсию 27 апреля 2024 года. Гидом была замечательная Екатерина. Мини путешествие было очень занимательным, Екатерина рассказала очень много интересного и познавательного. Получили море удовольствий и эмоций. Всем рекомендую данного гида.
- ООльга7 мая 2024Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор дети ходят рассматривают шишки и пытаются распознать чья она)
- ММилана1 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Грамотно продуман маршрут. За один день мы успели посмотреть почти всю южную часть Калининградской области. Отдельная благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Военные»
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