Военные экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Зеленоградске, цены от 1 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Добрый день! Посетили данную экскурсию 27 апреля 2024 года. Гидом была замечательная Екатерина. Мини путешествие было очень занимательным, Екатерина рассказала очень много интересного и познавательного. Получили море удовольствий и эмоций. Всем рекомендую данного гида.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор дети ходят рассматривают шишки и пытаются распознать чья она)
    Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор
  • М
    Милана
    1 августа 2023
    Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
    Экскурсия очень понравилась. Грамотно продуман маршрут. За один день мы успели посмотреть почти всю южную часть Калининградской области. Отдельная благодарность
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    нашему гиду Ирине, она рассказала нам всю историю не только о городах, где мы были, но и о всей области с начала её основания. Вот только автобус был маленький, на 23 человека, тесно, неудобные сиденья и не всегда работал кондиционер. А также не продуманы санитарно-технические остановки по пути следования. А проехали мы почти 400 км.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
  2. Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
  3. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 8 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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