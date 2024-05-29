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нашему гиду Ирине, она рассказала нам всю историю не только о городах, где мы были, но и о всей области с начала её основания. Вот только автобус был маленький, на 23 человека, тесно, неудобные сиденья и не всегда работал кондиционер. А также не продуманы санитарно-технические остановки по пути следования. А проехали мы почти 400 км.