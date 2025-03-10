Исторический юг: малые города и Мазурский канал

Исторический юг: малые города и Мазурский канал
Исторический юг: малые города и Мазурский канал
Исторический юг: малые города и Мазурский канал
Ближайшие даты:
10
мар11
мар25
мар26
мар28
мар29
мар30
мар
Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по историческим городам Калининградской области

Приглашаем вас на автомобильную и пешеходную экскурсию, которая подарит вам уникальную возможность познакомиться с историческими городами юга Калининградской области. Эта экскурсия станет отличным способом узнать больше о культуре и наследии этого удивительного региона.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Погружение в атмосферу старинных улиц и архитектуры.
  • Знакомство с местными традициями и историей.
  • Увлекательные рассказы гида о значимых событиях и личностях.
  • Посещение знаковых достопримечательностей.

Почему стоит выбрать эту экскурсию?

Каждый город на юге Калининградской области обладает своей уникальной атмосферой и историей. Вы сможете не только насладиться красивыми пейзажами, но и узнать о том, как развивалась жизнь в этих местах на протяжении веков. Это отличная возможность для всех, кто хочет расширить свои горизонты и узнать больше о богатом культурном наследии региона.

Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие, которое оставит яркие воспоминания и вдохновит вас на новые открытия. Экскурсия подойдет как для любителей истории, так и для тех, кто просто хочет провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой окружающего мира.

Ежедневно в 08:00 и в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Правдинск
  • Орденская церковь Св. Георгия
  • Железнодорожный
  • Шлюз №5 Мазурского канала
  • Знаменск
  • Гвардейск
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Автомобиль для экскурсии
  • Детские кресла 1/2/3, бустер
  • WI-FI
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся по месту вашего пребывания
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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